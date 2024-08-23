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فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

هاميلتون يُخطّط لحياته بعد مهندسه "بونو"

تحدّث لويس هاميلتون للمرّة الأولى منذ تأكيد مرسيدس عدم انضمام مهندس سباقه طويل الأمد إليه في فيراري العام المقبل.

تم التحديث:
بيتر بونينغتون، مهندس لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

سيُضطرّ هاميلتون للانتظار حتّى 2025 لبدء بناء علاقة مع مهندس سباقه الجديد في فيراري.

وكان هاميلتون يأمل أن يتبعه مهندسه بيتر بونينغتون 'بونو' نحو الفريق الإيطالي العام المقبل، قائلًا أنّه كان بمثابة "شقيقه".

لكنّ المهندس البريطاني تمّت ترقيته إلى دور رئيس هندسة السباق وسيبقى في صفوف السهام الفضيّة.

وتمنع شروط عقد هاميلتون مع مرسيدس خوضه لأيّة نقاشات تقنيّة مع فريقه الجديد حتّى انتهاء هذا العام، ولذلك تأثيرٌ كبيرٌ على تشكيله لعلاقة حيويّة مع مهندس سباقه الجديد.

وبحديثه قبل جائزة هولندا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، قال هاميلتون أنّه يفهم الأسباب وراء بقاء بونينغتون مع مرسيدس، لكنّه اعترف بأنّه سيكون من "القاسي" بدء علاقة جديدة من الصفر في يناير.

وقال: "هل كنت آمل أن ينضمّ إلى فيراري؟ وددت لو واصلت معه. لدينا علاقة رائعة. أحبّه مثل شقيقي، لكنّني سعيدٌ حقًا من أجله".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الأمر يتعلّق بقيام من حولك بما هو الأفضل لك. جمع الأغراض والمغادرة، لا ينطبق ذلك عليه وعلى شريكته. يُؤثّر ذلك عليهما، لذا عليهما القيام بما هو الأفضل له".

وأكمل: "تحدّثنا حول ذلك وأريد فقط نُكمل الموسم بمستوى عالٍ".

وعندما سُئل إن كان سيكون قادرًا على بدء الحديث إلى مهندسه الجديد في يناير فقط عندما تبدأ صفقته الجديدة، أكّد هاميلتون ذلك وقال: "ذلك صعب، ذلك يزيد من صعوبة الأمر، لكن أعتقد بأنّ الأمر ذاته ينطبق على كلّ من ينتقل إلى موقعٍ جديد. ستكون بداية مثقلة للعام المقبل".

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