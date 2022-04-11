هاميلتون يخطط لتواصل سريع بهدف حشد أطراف الفريق لبلوغ تحسينات عاجلة على السيارة

بينما تقاتل مرسيدس من أجل تجاوز مشاكل الارتدادات التي ألقت بظلالها على أداء سيارة "دبليو13" منذ التجارب الشتوية، يرغب هاميلتون بألا يُهدر الفريق أيّة لحظة من أجل العمل على معرفة السبيل لإحراز التقدم.

وفي حين أن معدّل إكمال السباقات الجيّد قد أبقى الفريق على مسافة قريبة ضمن معركة اللقب حتى الآن، لكنّ هاميلتون يدرك تمامًا أنه لا يمكن لمرسيدس أن تواصل الاعتماد على حظوظ الآخرين العاثرة من أجل حصد النتائج.

حيث أوضح أن مرسيدس لا يمكنها تحمّل انتظار سباقين أو ثلاثة أخرى للحصول على تحديثات التطوير الهامة، ولهذا سيضغط بقوة هذا الأسبوع مع إدارة صانع السيارات الألماني والرعاة لرؤية ما يمكن القيام به إزاء ذلك.

فقال عن خططه قُبيل السباق القادم في إيمولا: "هنالك الكثير من العمل، وسيكون هنالك الكثير من الاتصالات بطبيعة الحال".

وأضاف: "أتواصل عبر الكثير من اتصالات زووم مع كافة الرعاة ورؤسائنا، أحاول في الحقيقة حشدهم. لدينا بعض التحسينات التي نحتاج للقيام بها. كما أننا بحاجة لدعم الجميع في ذلك، فقط لضمان العمل في كافة الجوانب".

وتابع: "نريد كذلك أن نضمن وجود ذلك التعطّش للفوز وأن نعزّز ونستفيد بكل لحظة عمل".

في المقابل، يدرك هاميلتون كيف أثّرت مشكلة الارتدادات على وتيرة سيارة مرسيدس، ولهذا يشعر بأن هنالك المزيد من السرعة لاستخلاصها إذا ما تمكن الفريق من التعامل مع تلك الظاهرة.

فقال: "أتابع دومًا مع العاملين في نفق الهواء، والمسؤولين عن الانسيابية، حيث ننظر في كل زاوية وجانب. ما يزال هنالك أداء يمكن استخلاصه من الجوانب التي نعرفها. ونحتاج لذلك الآن. ليس في غضون سباقين أو ثلاثة".