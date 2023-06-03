اشترك
السابق / أستون مارتن: ألونسو كان ليتقدم إلى الصدارة في سباق موناكو لو انتقل مباشرة لإطارات انترميديت
فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى أخبار

هاميلتون يخشى من أنه قد لا يصل للقسم الثالث من تصفيات إسبانيا

يعتقد لويس هاميلتون سائق مرسيدس بأنه سيعاني كي يصل للقسم الأخير من تصفيات جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد إن لم يتمكن من تحقيق تحسين كبير في أزمنة اللفات.

لويس هاميلتون، مرسيدس

واجه بطل العالم سبع مرات صعوبات خلال تجارب يوم الجمعة في برشلونة، حيث أجرت مرسيدس أول اختبار فعلي لتحديثاتها الكبيرة على حلبة تقليدية، بعد أن أدخلتها في جولة موناكو الماضية.

وأنهى هاميلتون التجارب الثانية بالمركز 11 العام بفارق 0.642 ثانية خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وصاحب أسرع زمن، بينما أنهى زميله جورج راسل بالمركز الثامن.

لكن ومع اشتداد المعركة خلف ريد بُل، شدد هاميلتون على ضرورة القيام بعمل كبير للغاية كي يضمن وصوله للقسم الثالث من التصفيات.

فقال: "أعتقد أنه ومن ناحية الوتيرة، فإنني سأعاني كي أتأهل ضمن المراكز العشرة الأولى. لكن نأمل إجراء بعض التغييرات قبل التصفيات".

وأكمل: "أعتقد أن الأزمنة متقاربة جداً جداً بين المركزين الخامس والعاشر. من المثير رؤية كل تلك التحسينات التي أدخلتها جميع الفرق".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، كان زميله راسل أكثر تفاؤلاً حيال وضع مرسيدس، حيث أشار إلى أن الفريق عادة ما يواجه صعوبات يوم الجمعة قبل التحسن لاحقاً.

فقال: "نعلم أننا لسنا أخصائيين بيوم الجمعة! عادة ما نتقدم خطوة للأمام يومي السبت والأحد".

وأكمل: "أعتقد أن الكثير من الفرق قد أدخلت تحديثات على السيارات لم نكن نتوقعها وفجأة بات كل شيء تنافسياً".

وتابع: "علينا التعلم من المعلومات التي لدينا، لمحاولة التقدم يوم السبت".

وأردف: "أعتقد أن ألبين تبدو قوية حقاً. بيننا نحن وفيراري وألبين، ستكون المنافسة شديدة. ولدينا كذلك نيكو (هلكنبرغ) الذي كان سريعاً حقاً. لا أعلم من أين جلب سرعته".

واختتم: "لا أتوقع أن نخوض يوم سبتٍ مذهلاً. لكنني بالتأكيد أتوقع أن نقدم وتيرة أفضل يوم الأحد مقارنة بيوم السبت".

المشاركات
التعليقات

أستون مارتن: ألونسو كان ليتقدم إلى الصدارة في سباق موناكو لو انتقل مباشرة لإطارات انترميديت

أحدث الأخبار

فيرستابن يهيمن على تصفيات إسبانيا ولوكلير يفشل في التأهل من القسم الأول وبيريز من الثاني

فيرستابن يهيمن على تصفيات إسبانيا ولوكلير يفشل في التأهل من القسم الأول وبيريز من الثاني

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

فيرستابن يهيمن على تصفيات إسبانيا ولوكلير يفشل في التأهل من القسم الأول وبيريز من الثاني فيرستابن يهيمن على تصفيات إسبانيا ولوكلير يفشل في التأهل من القسم الأول وبيريز من الثاني

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار

لماذا لا تقدم تحديثات مرسيدس التي طال انتظارها التحسينات التي "يحلم بها" هاميلتون؟

لماذا لا تقدم تحديثات مرسيدس التي طال انتظارها التحسينات التي "يحلم بها" هاميلتون؟

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

لماذا لا تقدم تحديثات مرسيدس التي طال انتظارها التحسينات التي "يحلم بها" هاميلتون؟ لماذا لا تقدم تحديثات مرسيدس التي طال انتظارها التحسينات التي "يحلم بها" هاميلتون؟

هاميلتون يخشى من أنه قد لا يصل للقسم الثالث من تصفيات إسبانيا

هاميلتون يخشى من أنه قد لا يصل للقسم الثالث من تصفيات إسبانيا

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يخشى من أنه قد لا يصل للقسم الثالث من تصفيات إسبانيا هاميلتون يخشى من أنه قد لا يصل للقسم الثالث من تصفيات إسبانيا

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك