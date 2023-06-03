هاميلتون يخشى من أنه قد لا يصل للقسم الثالث من تصفيات إسبانيا

واجه بطل العالم سبع مرات صعوبات خلال تجارب يوم الجمعة في برشلونة، حيث أجرت مرسيدس أول اختبار فعلي لتحديثاتها الكبيرة على حلبة تقليدية، بعد أن أدخلتها في جولة موناكو الماضية.

وأنهى هاميلتون التجارب الثانية بالمركز 11 العام بفارق 0.642 ثانية خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وصاحب أسرع زمن، بينما أنهى زميله جورج راسل بالمركز الثامن.

لكن ومع اشتداد المعركة خلف ريد بُل، شدد هاميلتون على ضرورة القيام بعمل كبير للغاية كي يضمن وصوله للقسم الثالث من التصفيات.

فقال: "أعتقد أنه ومن ناحية الوتيرة، فإنني سأعاني كي أتأهل ضمن المراكز العشرة الأولى. لكن نأمل إجراء بعض التغييرات قبل التصفيات".

وأكمل: "أعتقد أن الأزمنة متقاربة جداً جداً بين المركزين الخامس والعاشر. من المثير رؤية كل تلك التحسينات التي أدخلتها جميع الفرق".

بالمقابل، كان زميله راسل أكثر تفاؤلاً حيال وضع مرسيدس، حيث أشار إلى أن الفريق عادة ما يواجه صعوبات يوم الجمعة قبل التحسن لاحقاً.

فقال: "نعلم أننا لسنا أخصائيين بيوم الجمعة! عادة ما نتقدم خطوة للأمام يومي السبت والأحد".

وأكمل: "أعتقد أن الكثير من الفرق قد أدخلت تحديثات على السيارات لم نكن نتوقعها وفجأة بات كل شيء تنافسياً".

وتابع: "علينا التعلم من المعلومات التي لدينا، لمحاولة التقدم يوم السبت".

وأردف: "أعتقد أن ألبين تبدو قوية حقاً. بيننا نحن وفيراري وألبين، ستكون المنافسة شديدة. ولدينا كذلك نيكو (هلكنبرغ) الذي كان سريعاً حقاً. لا أعلم من أين جلب سرعته".

واختتم: "لا أتوقع أن نخوض يوم سبتٍ مذهلاً. لكنني بالتأكيد أتوقع أن نقدم وتيرة أفضل يوم الأحد مقارنة بيوم السبت".