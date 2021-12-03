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فورمولا 1 / جائزة المملكة العربية السعوديّة أخبار

هاميلتون يخشى الزحام على المنعطف الأخير رغم إعجابه بتحدّي حلبة جدّة "السريعة بشكل لا يصدق"

أبدى لويس هاميلتون تخوّفه من أن يواجه السائقون زحامًا عند المنعطف الأخير على حلبة جائزة السعودية الكبرى، في ظل إعجابه بسرعة الحلبة والتحدّي الذي تفرضه.

هاميلتون يخشى الزحام على المنعطف الأخير رغم إعجابه بتحدّي حلبة جدّة "السريعة بشكل لا يصدق"

ساهمت الخصائص عالية السرعة لحلبة كورنيش جدّة مع رؤوس المنعطفات وضيق المسار نحو المنعطف الأخير في أن يواجه السائقون على لفات سريعة سيارات أبطأ أمامهم في اللحظات الأخيرة.

ومع سرعات الاقتراب الكبيرة بين تلك السيارات في انتظار مساحة فارغة على المسار لبدء لفاتهم، وأولئك ضمن لفات سريعة، فإن خطأ طفيفًا قد يكون مكلّفًا للغاية.

ويرى هاميلتون أن ذلك قد لا يمثّل وضعًا مثاليًا، إذ واجه زحامًا في بعض المناسبات.

حيث قال: "قد نواجه هنا زحامًا أكثر من المعتاد، الوضع أشبه بحلبة موناكو. سرعات الاقتراب على السيارات الأخرى قد تشكّل مشكلة".

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وبالرُغم من المخاوف حيال الزحام، أبدى هاميلتون إعجابه بالحلبة وكيف أنها مدهشة على صعيد التحدي والسرعة.

إذ وعند سؤاله عن رأيه في الحلبة، قال هاميلتون: "سريعة. سريعة بشكل لا يُصدق. إنها سريعة بشكل مذهل مع الكثير من التماسك. رائعة بالفعل. بمجرد أن تدخل في الوتيرة، تجد حلبة جميلة للغاية".

فيما أوضح لاندو نوريس سائق مكلارين أن الطبيعة عالية السرعة للحلبة تعني أن مستويات التركيز كانت أكبر مما كانت في موناكو.

فقال: "إنها حلبة مثيرة وصعبة للغاية، تحتاج إلى الكثير من التركيز، كونها سريعة جدًا كذلك".

وأكمل: "على حلبة مثل موناكو يكون عليك التركيز كثيرًا، ولكن تكون هنالك بعض المقاطع البطيئة التي تسمح لك بالاسترخاء بعض الشيء، في حين هنا، الحلبة بأكملها عالية السرعة، لذلك يكون من الصعب للغاية حساب المسافة إلى الحواجز، وهذا يجعل التركيز صعبًا للغاية".

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