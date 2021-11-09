هاميلتون يخشى أنه "سيكون في مأزق" إن واصلت ريد بُل على نفس المستوى

هيمن ماكس فيرشتابن وفريقه ريد بُل على مجريات سباق جائزة المكسيك الكبرى، حيث أحرز الهولندي فوزه التاسع ليوسع من فارق صدارة الترتيب العام أمام هاميلتون.

إذ بات فيرشتابن يتقدم على البريطاني بفارق 19 نقطة، بينما قلصت ريد بُل الفارق خلف مرسيدس ضمن ترتيب بطولة المصنعين إلى نقطة يتيمة.

وشهدت المعركة بين الفريقين تقلبات طوال الموسم، حيث بدت السهام الفضية سريعة في تركيا، لكن ريد بُل امتلكت الأفضلية الواضحة في أوستن والمكسيك، وتشير الدلائل إلى أنها ستواصل ذلك في جولة البرازيل المقبلة.

وأوضح هاميلتون أن آماله بالمنافسة على اللقب ستكون على المحكّ في ساو باولو، لأنه يخشى أن فريقه "سيكون في مأزق" إن واصلت ريد بُل وتيرتها القوية.

فقال: "ما زالت هناك أربعة سباقات، من الواضح أن فارق 19 نقطة كبير، أعتقد أنه حقق الكثير من الانتصارات هذا الموسم".

وأكمل: "أعتقد أنهم امتلكوا الوتيرة الأفضل في المكسيك، وفي حال واصلوا على هذا المنوال، فسنكون في مأزق".

وتابع "لا أعلم إن كانوا سيستعملون ذلك الجانح الخلفي الكبير، سنعلم عندما نصل إلى هناك. آمل أن يكون الفارق أقل بيننا".

الفارق الكبير لمصلحة فيرشتابن - وبعيداً عن أي حظ سيء للهولندي - يعني أن هاميلتون يحتاج للفوز بثلاثة سباقات من أصل أربعة متبقية كي ينال لقبه الثامن القياسي.

وعندما سُئِل إن كان يرى في البرازيل فرصة للفوز، ردّ هاميلتون بأنه يعتمد مقاربة الاستعداد لكل سباق على حدة.

فقال: "عادة ما أشعر أنني بحاجة للفوز بكل سباق، لأننا بحاجة لتلك النقاط الإضافية، وليس خسارة المزيد".

وتابع: "هذا كان هدفنا السباق الماضي والسباق الذي قبله وهكذا".

وأردف: "لكنهم سريعون جداً، لذا نحن نقدم أقصى ما لدينا، للأسف لم يكن هذا كافياً حالياً".

ولا يتوقع فيرشتابن أن تحظى ريد بُل بنفس الأفضلية في إنترلاغوس مثل المكسيك، حيث يعي وجود عدة عوامل تلعب دورها في ذلك.

فقال: "لا أثق بفكرة الزخم"، تعليقاً على سؤال إن كان يشعر أن الزخم بات إلى جانبه.

وأكمل: "كل سباق نحاول العمل على أدق التفاصيل، ولم نقم بذلك في التصفيات، لذا يمكن لكل شيء أن ينقلب بسرعة كبيرة".

واختتم: "ستكون معركة قاسية حتى النهاية. لطالما كانت هذه الحلبة مناسبة لسيارتنا، لذا لا أتوقع أن تكون البرازيل مثل المكسيك".