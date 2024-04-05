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هاميلتون يخسر محركه من جائزة أستراليا مع توصّل مرسيدس لسبب العطل

خسر لويس هاميلتون وحدة طاقته التي واجهت عطلًا في جائزة أستراليا الكبرى أجبره على الانسحاب من السباق، وذلك مع وقوف مرسيدس على أسباب المشكلة.

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لويس هاميلتون، مرسيدس

سام بولكسهام/ صور لات

انسحب بطل العالم سبع مرات في المراحل الأولى من سباق ملبورن بعد توقف محركه مرسيدس عن العمل إثر اكتشاف المستشعرات لمشكلة غير معروفة.

وتم إرجاع وحدة الطاقة إلى قسم المحركات في بريكسوورث من أجل تحليلها لفهم ما حدث، إذ لم يكن هنالك تفسير واضح في حينها ولم يكن الفريق متأكدًا إن كانت هناك إمكانية لإعادة استخدامها أم لا.

لكن، وقُبيل انطلاق جائزة اليابان الكبرى نهاية هذا الأسبوع، اكتشفت مرسيدس أن العطل نهائي ولا يمكن إصلاحه، ما يعني عدم إمكانية استخدام المحرك من جديد ضمن مجموعة هاميلتون المخصصة له في الموسم.

وتوصلت مرسيدس إلى أن سبب الانسحاب يعود إلى عطل في قلب المحرك والذي يعود بدوره إلى مشكلة في مسار عملية ضبط الجودة عوضًا عن كونه مشكلة محددة في التصميم.

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لكن خسارة واحد من أربعة محركات متاحة لهاميلتون على مدار الموسم في مرحلة مبكرة كهذه يعني أنه على الأرجح سيضطرّ إلى استخدام وحدة طاقة إضافية في مرحلة ما، وبالتالي التعرض لعقوبة التراجع على شبكة الانطلاق.

بيد أن المطمئن للفريق هو أن ذلك العطل يبدو عارضًا، في ظل عدم اكتشاف أية تخوفات من تكرار ذلك بعد الكشف على المحركات الأخرى ضمن المجموعة الحالية لهاميلتون وجورج راسل.

فيما يُضيف انسحاب هاميلتون من جائزة أستراليا إلى المعاناة التي تواجهها مرسيدس خلال هذه الحقبة من القوانين والبداية الضعيفة لهذا الموسم التي لم ترَ الفريق يحقق الخطوة المرجوة مع سيارته لموسم 2024.

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