هاميلتون يخسر محركه من جائزة أستراليا مع توصّل مرسيدس لسبب العطل
خسر لويس هاميلتون وحدة طاقته التي واجهت عطلًا في جائزة أستراليا الكبرى أجبره على الانسحاب من السباق، وذلك مع وقوف مرسيدس على أسباب المشكلة.
سام بولكسهام/ صور لات
انسحب بطل العالم سبع مرات في المراحل الأولى من سباق ملبورن بعد توقف محركه مرسيدس عن العمل إثر اكتشاف المستشعرات لمشكلة غير معروفة.
وتم إرجاع وحدة الطاقة إلى قسم المحركات في بريكسوورث من أجل تحليلها لفهم ما حدث، إذ لم يكن هنالك تفسير واضح في حينها ولم يكن الفريق متأكدًا إن كانت هناك إمكانية لإعادة استخدامها أم لا.
لكن، وقُبيل انطلاق جائزة اليابان الكبرى نهاية هذا الأسبوع، اكتشفت مرسيدس أن العطل نهائي ولا يمكن إصلاحه، ما يعني عدم إمكانية استخدام المحرك من جديد ضمن مجموعة هاميلتون المخصصة له في الموسم.
وتوصلت مرسيدس إلى أن سبب الانسحاب يعود إلى عطل في قلب المحرك والذي يعود بدوره إلى مشكلة في مسار عملية ضبط الجودة عوضًا عن كونه مشكلة محددة في التصميم.
لكن خسارة واحد من أربعة محركات متاحة لهاميلتون على مدار الموسم في مرحلة مبكرة كهذه يعني أنه على الأرجح سيضطرّ إلى استخدام وحدة طاقة إضافية في مرحلة ما، وبالتالي التعرض لعقوبة التراجع على شبكة الانطلاق.
بيد أن المطمئن للفريق هو أن ذلك العطل يبدو عارضًا، في ظل عدم اكتشاف أية تخوفات من تكرار ذلك بعد الكشف على المحركات الأخرى ضمن المجموعة الحالية لهاميلتون وجورج راسل.
فيما يُضيف انسحاب هاميلتون من جائزة أستراليا إلى المعاناة التي تواجهها مرسيدس خلال هذه الحقبة من القوانين والبداية الضعيفة لهذا الموسم التي لم ترَ الفريق يحقق الخطوة المرجوة مع سيارته لموسم 2024.
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
وولف يشرح أسباب عدوله عن خطة التغيب عن جائزة اليابان الكبرى
فيرستابن يتقدم ثنائية ريد بُل خلال التجارب الحرة الثالثة في اليابان
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
عودة وولف لوصف ماسي "بمريض الغرور" تُظهر أن جروح أبوظبي 2021 لم تلتئم بعد
هاميلتون: سيارة مرسيدس في أفضل حالاتها منذ بداية الموسم
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
موتو جي بي: اختراق ليبرتي للسوق الأمريكيّة عبر الفورمولا واحد "استثناء وليس قاعدة"
هاميلتون: سيارة مرسيدس منحتني "أفضل شعورٍ" منذ ثلاثة أعوام
كراك يتكلم حول شائعات ضمّ نيوي إلى أستون مارتن
راسل: كميّات الوقود القليلة "تفضح" ضعف ثبات سيارة مرسيدس
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments