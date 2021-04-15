هاميلتون يختار معركته مع فيتيل على أنّها المفضّلة في مسيرته في الفورمولا واحد

فاز هاميلتون وفيتيل بما مجموعه 10 ألقاب من أصل البطولات الـ 11 الماضية، وخاضا معارك وجهًا لوجه في نسختَي 2017 و2018 عندما كانا يتسابقان لصالح مرسيدس وفيراري على التوالي.

وكان هاميلتون قادرًا على التغلّب على فيتيل في المناسبتين، لكنّهما استمتعا بمعارك حامية مثيرة، إلى جانب بعض الأوقات الأخرى المحتدمة.

وعندما سُئل عن أفضل منافسة ثنائيّة له في تاريخ الفورمولا واحد، اختار هاميلتون "معاركه هو وسيباستيان"، واصفًا إيّاها "بالمفضّلة بالنسبة إليه حتّى الآن".

وقال البريطاني: "بالنظر إلى صعوبة الموقع الذي نحن فيه اليوم، فإنّني أعلم أنّني تسابقت في مواجهة سائقٍ مذهل، وليس سائقًا فحسب، بل رجلٌ رائعٌ متمثّلٌ في سيباستيان".

وأضاف: "إنّه بطل عالم أربع مرّات. وعندما تتسابق في مواجهة فريقٍ آخر في ذات الوقت، فيراري التي كانت قويّة حينها، فإنّ الأمر تطلّب من كلينا الكثير للحفاظ على تركيزنا خلال تلك الفترة وتقديم الأداء كلّ عطلة نهاية أسبوع".

وأكمل: "أعتقد بأنّها كانت فترة صعبة علينا، أعتقد بأنّها قرّبتنا من بعضنا كذلك، كوني أعتقد بأنّ الاحترام بيننا عالٍ جدًا".

ويرى البعض أنّ المعركة المنتظرة بين هاميلتون وماكس فيرشتابن على لقب هذا العام ستكون معركة ثنائيّة حامية في تاريخ البطولة.

وقال هاميلتون "أنّه غير قادرٍ على توقّع" ما سيحدث في هذه المرحلة المبكّرة من الموسم، لكنّه أشار إلى حماسه للمعارك المتقاربة.

وقال حيال ذلك: "بالنسبة لي فأفكّري في معاركي مع سيباستيان، وفالتيري بوتاس، تريد منافسة أفضل السائقين وبأقرب مستوى ممكن".

وأضاف: "يُمكنك حينها محاولة استخراج المزيد من الأداء أكثر من منافسيك للحصول على النتائج".

وقال هاميلتون أنّ المعركة مع فيرشتابن سيكون لها ديناميكيّة مختلفة عن معاركه مع فيتيل بالنظر إلى خبرة سائق ريد بُل الأقلّ.

وقال في هذا الصدد: "الأمر مختلفٌ الآن بالطبع. لو تسابقت مع ماكس فإنّه لا يملك ذات خلفيّة سيباستيان، لكن من الواضح أنّ لديه فرصة ليكون بطلًا مستقبليًا".

وأكمل: "سواءً حدث ذلك الآن أم لاحقًا فإنّ الأمر يعتمد على العمل الذي يقوم به الفريق وما أقوم به".