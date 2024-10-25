هاميلتون يختار الإبقاء على تحديثات أوستن بالرغم من متاعبه

سيُواصل هاميلتون استخدام الحزمة الأخيرة في المكسيك بالرغم من المتاعب التي واجهها في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى.

وكان بطل العالم سبع مرّات قد انزلق في بداية عطلة نهاية الأسبوع، وذلك ضمن حادثة اشتبه في أنّها جاءت بسبب مشاكل التوازن من التحديثات الأخيرة.

وجاء نظرته لتتماشى مع حقيقة أنّ زميله جورج راسل تعرّض لحادث في منعطف الـ 19 في التجارب التأهيليّة.

ومع إضرار حادث راسل بمكوّنات الجديدة، التي تمّ إرجاعها إلى المصنع لتصليحها لتكون جاهزة مجدّدًا في البرازيل، تعيّن على مرسيدس اتّخاذ قرارها بشأن أيٍ من سائقَيها سيحصل على الحزمة الجديدة في المكسيك.

وخلص الفريق إلى أنّ هاميلتون سيُبقي على المكوّنات الجديدة، بينما سيستخدم راسل الخصائص السابقة، وهو ما من شأنه توفير بيانات قيّمة.

وبعد إمعانه أكثر في البيانات، يعتقد هاميلتون بأنّ مصاعب أوستن كانت على الأرجح نتيجة المطبّات الكثيرة على الحلبة عوضًا عن وجود مشكلة معيّنة في التحديثات.

وقال البريطاني: "يُمكننا أن نرى في البيانات أنّ السيارة كانت تسير على ثلاث إطارات، لذا بدأ الإطار الأماميّ الأيسر بالتحرّك، ارتفعت السيارة ببساطة".

وأكمل: "ويُمكن حينها رؤية القسم الخلفي يتأرجح كثيرًا، هناك فارق 12 إلى 15 ملم بالدخول إلى المنعطف. كما بوسعكم رؤية وجود هبة رياحٍ خلفيّة بسرعة 40 كلم/س".

وأردف: "هناك نافذة صغيرة تكون فيها الارتكازيّة مثاليّة، ومن ثمّ ترتفع كثيرًا، وتنهار بعد ذلك. أعتقد بأنّها كانت توليفة من كلّ تلك الأشياء، ارتداد السيارة، وارتفاع الإطار الأماميّ الأيسر، وفقدان الارتكازيّة فجأة، أعتقد بأنّ الأرضيّة حساسة أكثر من النسخة السابقة ربّما".

عامل أنتونيللي

سيغيب هاميلتون عن الحصّة الأولى في المكسيك، حيث سيحلّ الناشئ أندريا كيمي أنتونيللي مكانه.

لكن بعد انتهاء ظهوره الأول في التجارب الحرّة الأولى في إيطاليا بحادث بعد 10 دقائق، قال هاميلتون أنّه نصح الإيطالي الشاب بعدم الشعور بحاجة لإثارة الإعجاب مبكّرًا هذه المرّة.

وعندما سُئل إن كانت لديه أيّة مخاوف حيال منح التحديثات لأنتونيللي، أجاب هاميلتون: "لا أشعر بذلك شخصيًا. مجدّدًا لم تكن مقاربتنا في مونزا هكذا".

وأردف: "أعتقد بأنّ كيمي يافع، وقد تعلّم من ظهوره الأوّل في مونزا. أجرينا اجتماعنا معًا، لأنّه من الواضح أنّه سيعمل مع بونو العام المقبل، وأنا هنا من أجل دعمه بأيّ شكلٍ كان".