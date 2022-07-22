هاميلتون يختار ألونسو كأقوى منافس واجهه في الفورمولا واحد
رشّح لويس هاميلتون فرناندو ألونسو ليكون أقوى منافس واجهه خلال مسيرته في الفورمولا واحد، وذلك قُبيل خوض البريطاني لسباقه رقم 300 نهاية هذا الأسبوع في فرنسا.
يحتل هاميلتون المركز السادس من حيث أكبر عدد انطلاقات في التاريخ لسباقات الفورمولا واحد، حيث يتّجه لتخطّي مايكل شوماخر وجنسن باتون إلى المركز الرابع مع نهاية موسم 2022.
وقُبيل سباقه رقم 300 على حلبة بول ريكار نهاية هذا الأسبوع، اختار هاميلتون ألونسو سائق ألبين كأقوى منافس واجهه في مسيرته.
وكان البريطاني قد خاض موسمه الأول في الفورمولا واحد في 2007 مع مكلارين بجوار ألونسو الذي انتقل من رينو ليدافع عن لقبيه مع الفريق البريطاني.
وبينما جرّدت فضيحة "سبايجايت" مكلارين من جميع نقاطها في بطولة الصانعين، لكنّ هاميلتون تمكن من الإطاحة بألونسو وحصد مركز الوصافة خلف كيمي رايكونن ضمن بطولة السائقين بعد تسجيله مركزًا ثانيًا إضافيًا إثر تعادله مع ألونسو مع 109 نقاط، أربعة انتصارات و8 منصات تتويج إضافية لكل منهما.
وصرّح هاميلتون عن ألونسو "العظيم" قائلًا: "أعتقد أنه من الصعب الجزم بمن كان بالضرورة أقوى منافس، كونك في كل مرة تقود في مواجهة أحدهم، فإنك تكون في موقع مختلف من مسيرتك وحياتك".
وأضاف: "لكنني أتذكر مهمة أن أقود بجوار فرناندو عندما كنت بعمر الـ 22. كنت صغيرًا للغاية على الصعيد الذهني بالطبع، وجيدًا من ناحية المهارات، لكن الضغط كان كبيرًا جدًا أن تواجه سائقًا عظيمًا مثل فرناندو".
وتابع: "يمكنني أن أقول أنه وعلى صعيد الوتيرة الخالصة، فإن فرناندو هو أقوى منافس. جمعتنا بعض المعارك الجيدة بالفعل".
وأكمل: "كنت أتمنى لو جمعتنا المزيد من المعارك. لكنني آمُل أن يواصل التسابق وربما ستجمعنا معارك في المستقبل".
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