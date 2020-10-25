هاميلتون يُحقق فوزًا سهلاً في سباق بورتيماو

انطلق هاميلتون من المركز الأوّل ولكنه لم يتمكّن من الحفاظ عليه على الانطلاقة إذ تراجع إلى الثالث وراء كارلوس ساينز الإبن الذي كان الرابح الأكبر والفنلندي فالتيري بوتاس.

وعلى الرغم من تراجع وتيرة ساينز بعد اللّفات الأولى، إلّا أنّ هاميلتون لم يجد صعوبةً بالغة في تجاوز زميله في اللّفة 20 ليتقدّم إثر ذلك للصدارة ويُحافظ عليها حتى النهاية.

ونجح البريطاني في تحقيق فوزه الـ 92 في مسيرته الاحترافية (رقم قياسي جديد)، والثامن خلال الموسم الجاري، بعد تغلبه على بوتاس بأكثر من 25 ثانية.

واكتفى بوتاس بالمركز الثاني مع إنهاء ماكس فيرشتابن للسباق بالمركز الثالث ولكن بفارق أكثر من 34 ثانية.

شارل لوكلير وضع سيارة فيراري في المركز الرابع متغلبًا على بيير غاسلي وساينز بعد نجاح الأخير في تجاوز سيرجيو بيريز خلال اللّفة الأخيرة.

إستيبان أوكون ودانيال ريكاردو بالإضافة إلى سيباستيان فيتيل أكملوا ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

نجح بوتاس بالتقدّم إلى الصدارة على حساب زميله بالفريق هاميلتون، ولكن ذلك لم يدم لفترةٍ طويلة مع تمكّن ساينز من الانتقال إلى الصدارة خلال اللّفة الثانية إثر تقدمه 6 مراكز مستخدمًا الإطارات اللّينة (مرسيدس على المتوسطة).

وقد دخل بوتاس وفيرشتابن في صراعٍ على المركز الثاني حسمه الفنلندي لصالحه في حين اصطدم بيريز بإطار سيارة الهولندي ما أدّى إلى تراجعه إلى المركز الأخير بفارق 30 ثانية عن المتصدر.

وبحلول اللّفة الخامسة استعاد فيرشتابن المركز الرابع من نوريس، كما نجح بوتاس في اللّفة السادسة من استعادة الصدارة وسط تراجع سائق مكلارين إلى المركز الثاني قبل أن يتراجع بالترتيب إلى المركز الرابع في ظلّ تواجده أمام زميله.

ومع وصول السباق إلى لفته العاشر، قال فيرشتابن "الإطار الأمامي الأيسر لن يصمد لفترةٍ طويلة".

وأثناء معركته على المركز السابع مع نوريس، انزلق سترول واحتكّ بسيارة مكلارين ما سبب أضرارًا دفعت بالسائقين للدخول لمنطقة الصيانة. وقد حصل سائق ريسينغ بوينت على عقوبة 5 ثوانٍ لتسببه بالحادث، كما حصل بعدها على عقوبة 5 ثوانٍ إضافية لخروجه عن حدود الحلبة.

وقد استطاع هاميلتون التقدّم إلى الصدارة في اللّفة 20 بعد تجاوزه لبوتاس على المنعطف الأوّل حيث كان البريطاني قادرًا على توسيع الفارق مع زميله بسرعة في ظلّ معاناة الأخير مع التماسك في إطاراته.

ووصل الفارق بين السائقَين إلى 8 ثوانٍ في اللّفة 33 (منتصف السباق) قبل أن يتوقف البريطاني لتغيير إطاراته في اللّفة 40، على الرغم من إعلام هاميلتون فريقه بأنّ حالة إطاراته لا تزال جيدة.

وقد توقف بوتاس في اللّفة التالية حيث أخبر فريقه بأنه يرغب بالتواجد على الإطارات اللّينة، ولكن مرسيدس وضعت له الإطارات القاسية – وهي نفس نوعية الإطارات التي استخدمها زميله. ولم يمتلك الفنلندي التماسك في إطاراته حيث خسر بعض المراكز أثناء خروجه من منطقة الصيانة.

ترتيب السباق