هاميلتون يحصل على الضوء الأخضر للتسابق في أبوظبي

أُجبر بطل العالم على التخلّف عن المشاركة في جائزة الصخير الكبرى نهاية الأسبوع الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا، لكنّ التحاليل التي أجراها في الأيّام القليلة الماضية أظهرت شفاءه الكامل.

وبعد أن أكمل فترة العزل الذاتي وعودة تحاليله سلبيّة، سيتمكّن سائق مرسيدس من العودة إلى المشاركة في الجولة الختاميّة من الموسم.

وجاء في بيان مرسيدس: "جاء تحليل لويس سلبيًا يوم الأربعاء قبل إكماله لفترة العزل الذاتيّ في البحرين. سمح له ذلك بالسفر إلى أبوظبي مساء الخميس، وجاء تحليله سلبيًا عند وصوله".

وأضاف: "لهذا السبب أكمل لويس البروتوكولات التي تفرضها فيا لدخوله إلى البادوك غدًا وسيكون قادرًا على المشاركة في عطلة نهاية الأسبوع".

ونتيجة لعودة هاميلتون إلى المنافسات فسيعود جورج راسل إلى فريقه ويليامز في الجولة الأخيرة من الموسم.

كما أنّ تعويض جاك أيتكن لراسل في صفوف ويليامز سيقتصر على جولة البحرين الماضية.

وقالت "فيا" أنّه لم يتمّ اعتماد أيّ استثناء خاص لهاميلتون، وأنّه اتّبع التدابير الاعتياديّة التي يجب على أيّ فردٍ في بادوك الفورمولا واحد اتّباعها.

وجاء في بيان "فيا": "لا تزال بروتوكولات فيا الخاصة بفيروس كورونا واضحة ولم تتغيّر. يجب الحصول على تحليل سلبي من أجل السماح للمعنيّ بالدخول إلى بادوك الفورمولا واحد مثلما يُحدّد الملحق إس من اللوائح الرياضيّة الدوليّة، وتحليل آخر سلبي قبل ما لا يزيد عن 24 ساعة من الوصول".

وأضاف: "بعد تلقّيه لتحليل سلبي في البحرين الآن وكذلك في أبوظبي، سيُسمح للويس بالدخول إلى البادوك".