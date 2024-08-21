هاميلتون يحسم وضع مرسيدس في المنافسة على لقب 2024
يرى لويس هاميلتون أن النصف الثاني من الموسم سيشهد منافسة مثيرة بين فرق الصدارة.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: إريك جونيوس
في ظل التقارب الكبير الذي شهدته المنافسة في موسم 2024 حتى الآن، يعتقد لويس هاميلتون بأن النصف الثاني من الموسم سيكون أكثر إثارة بكثير مع تنافس العديد من الفرق على الفوز.
انتهت هيمنة ريد بُل هذا الموسم، وباتت هنالك 4 فرق تنافس على الانتصارات، حيث أحرز 7 سائقين مختلفين الفوز حتى الآن.
إذ تمكّن بطل العالم السباعي هاميلتون – الذي فاز بأولى سباقاته منذ 2021 في سيلفرستون هذا الموسم – من العودة إلى سابق تأدياته بعد الفترة الصعبة التي مر بها فريقه مرسيدس.
كما أحرز هاميلتون الفوز بسباق بلجيكا ليصعد على العتبة العليا لمنصة التتويج في سباقين من الثلاثة الأخيرة قبل العطلة الصيفية.
"رؤية كل هذه السيارات وهؤلاء السائقين ينافسون على نحوٍ متقارب إلى هذا الحد لهو أمر رائع للرياضة" قال هاميلتون.
وأضاف: "يقدم سائقو فرق الصدارة أداءً مدهشًا للغاية في الوقت الحالي. وتشكيلة فريقنا تنافس ضمن أعلى مستوى كذلك، حيث لم نتوقّع في بداية هذا الموسم أن ننافس في مواجهة مكلارين أو ريد بُل، لكننا الآن في وضع مشابه لهما".
وتابع: "لذلك أثق بأن النصف الثاني من الموسم سيكون مثيرًا بامتياز، وإذا ما واصلنا تأدياتنا الحالية، فسيعزز ذلك من طموحنا لما تبقى من الموسم".
واختتم: "لكنني لا أتوقع أية منافسة من قبلنا على اللقب، لأن ذلك سيكون أعلى من سقف توقعاتنا بكثير".
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