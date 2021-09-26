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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى تقرير السباق

هاميلتون يُحرز فوزه الـ 100 بعد اللفّات الأخيرة الجنونيّة الممطرة في روسيا

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أحرز البريطاني لويس هاميلتون الفوز بسباق جائزة روسيا الكبرى الجنونيّ متقدّمًا على غريمه ماكس فيرشتابن بعد أن قلبت الأمطار الترتيب رأسًا على عقب في آخر ثلاث لفّات على حلبة سوتشي.

هاميلتون يُحرز فوزه الـ 100 بعد اللفّات الأخيرة الجنونيّة الممطرة في روسيا

تصدّر لاندو نوريس أغلب لفّات السباق وكان متّجهًا لخوض لفّات أخيرة من الدفاع الشرس أمام هاميلتون، لكنّ السباق انقلب رأسًا على عقب في لفّاته الأخيرة بسبب الأمطار ومغامرته بالبقاء، في الوقت الذي توقّف فيه العديد من السائقين للانتقال إلى إطارات "انترميديت" وعلى رأسهم هاميلتون.

ومع ازدياد حدّة الأمطار كثيرًا في النهاية فقد تبدّدت بذلك كلّ فرص نوريس، ونجح هاميلتون في تحقيق فوزه الـ 100 في مسيرته وانتزاع صدارة الترتيب العام للبطولة.

وصبّت تلك اللفّات الجنونيّة في صالح فيرشتابن، إذ في حين كان سابعًا قبل ذلك بعد انطلاقه من المركز الأخير، انتقل الهولندي مبكّرًا إلى إطارات "انترميديت" وهو ما ساعده على التقدّم إلى المركز الثاني ليخرج بأخفّ الأضرار، حيث كان مسرورًا عبر محادثاته اللاسلكيّة بالنظر إلى أنّه كان ليخسر نقاطًا أكثر بكثير لصالح غريمه.

وحقّق كارلوس ساينز الإبن منصّة تتويج جديدة لصالح فيراري بعد أداء قويٍ في الأمطار ليتقدّم على دانيال ريكاردو، بينما قفز فالتيري بوتاس الذي كان أوّل المنتقلين إلى إطارات المطار إلى المركز الخامس بعد معاناته في أغلب السباق.

وذهب المركز السادس إلى فرناندو ألونسو، بينما انتهى المطاف بنوريس سابعًا وسط حزنٍ كبير في معسكر مكلارين بعد تبديد هذه الفرصة الثمينة لتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

وحلّ كيمي رايكونن ثامنًا أمام سيرجيو بيريز، في حين أكمل جورج راسل ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

جاءت انطلاقة السباق في أجواء جافة لكن مع تأهّبٍ لتهاطل الأمطار لاحقًا في السباق.

وعلى صعيد الانطلاقة فبالرغم من أنّ انطلاقته الفعليّة لم تكن الأمثل، بل تراجع خلف جورج راسل، إلّا أنّ ساينز استفاد من عامل السحب ليتمكّن من انزاع الصدارة من نوريس، في الوقت الذي تراجع فيه هاميلتون أكثر فأكثر إلى الخلف ليُصبح سابعًا في اللفّة الأولى.

وبدأ هاميلتون بالتقدّم بدءًا من اللفّة الثانية متجاوزًا فرناندو ألونسو، في الوقت الذي تقدّم فيه غريمه على اللقب فيرشتابن إلى المركز الـ 16 مباشرة خلف بوتاس.

وابتعد ساينز ونوريس في الأمام على مدار اللفّات الافتتاحيّة، في الوقت الذي تشكّل فيه قطار "دي آر اس" خلفهما عبر راسل، وسترول وريكاردو وهاميلتون وبيريز.

في المقابل بدا أنّ "تكتيكات" مرسيدس لم تجدِ نفعًا على صعيد إرسال بوتاس إلى الخلف لتعطيل فيرشتابن، إذ تمكّن الأخير من تجاوزه عند المنعطف الـ 13 عبر تأخيرٍ بارع في الكبح ليتقدّم إلى المركز الـ 14، قبل أن يُتبعه بغاسلي إثر ذلك بلفّتين عند ذات المنعطف.

بالعودة إلى معركة الصدارة فقد تراجعت وتيرة ساينز بعد ما بدا تحبّبًا لإطاراته، وهو ما سمح لنوريس بالاقتراب منه سريعًا وبدء الهجوم عليه، لكن سرعان ما تراجع أداء إطاره الأمامي الأيسر هو الآخر بعد هجماته الأولى.

وأثناء هجومه على سيباستيان فيتيل فقد تحرّك لوكلير بعدائيّة وكاد أن يصدم فيرشتابن بالجدار الجانبي، حيث قال الهولندي عبر اللاسلكي: "تفقّدو الجناح الأمامي" ليُخبره مهندسه بعد ذلك قليل بأنّه على ما يرام، لكنّ سائق فيراري انزلق قليلًا إثر ذلك ما سمح لفيرشتابن بالتقدّم عليه ليبدأ سائق ريد بُل بالضغط على فيتيل الـ 11، وتجاوزاه معًا إثر ذلك.

وأطلق لانس سترول سلسلة التوقّفات بالنسبة لسائقي المقدّمة في اللفّة الـ 13، وبالتزامن مع ذلك فقد نجح نوريس في تجاوز ساينز بسهولة نحو الصدارة مستغلًا السرعة القصوى الأعلى.

وتوقّف راسل في اللفّة التالية، ومن ثمّ ساينز الذي بالكاد عاد أمام سترول بعد مشكلة طفيفة في تغيير إطاره الخلفيّ الأيسر.

لكنّ نوريس بقي وتمتّع بوتيرة قويّة وواصل الابتعاد وحيدًا في الصدارة في ظلّ بقاء هاميلتون عالقًا خلف ريكاردو الذي تقدّم إلى المركز الثاني بعد توقّف الآخرين.

وتمتّع فيرشتابن بالوتيرة الأسرع في تلك المرحلة من السباق، وهو ما ساعده على الاقتراب سريعًا من مجموعة ريكاردو وهاميلتون وبيريز وألونسو بتواجده في المركز السادس، وكانت جميع الأنظار متّجهة إلى شاشة رادار الأمطار في تلك اللحظة.

وأقدم ريكاردو على التوقّف في نهاية اللفّة الـ 22 وهو ما دفع هاميلتون للبقاء، لكنّ توقّف الأسترالي كان بطيئًا للغاية بسبب ما بدا خطأً في أحد أنظمة الاستشعار وخسر على إثره الكثير.

وورث بذلك هاميلتون المركز الثاني وكان على بُعد 13 ثانية عن نوريس حينها، وبعد أن أغلق مكابحه وأحدث تسطّحًا في إطاراته، أجرى هاميلتون توقّفه في نهاية اللفّة الـ 26، ليستجيب نوريس المتصدّر بعد ذلك بلفّتين.

وبدأ هاميلتون حينها في التقدّم، حيث تجاوز سترول، وأتبعه إثر ذلك بساينز وغاسلي في اللفّة الـ 30، ليجد نفسه خلف نوريس الرابع حينها في ظلّ بقاء بيريز وألونسو ولوكلير في الأمام من دون توقّف.

وتوقّف الثلاثيّ أخيرًا بين اللفّتين 35 و37 وهو ما أعاد نوريس إلى الصدارة، لكنّ أفضليّته أمام هاميلتون تقلّصت حينها إلى 2.2 ثانية.

لكنّ وتيرة هاميلتون كانت "في عالمٍ آخر" بالفعل مثلما قال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين قبل السباق، وتزامن ذلك مع تقهقر أداء فيرشتابن الذي خسر مركزًا لصالح ألونسو ليجد نفسه سابعًا.

واتّجه كلّ التركيز حينها صوب الأمطار التي وصلت إلى الحلبة مع بقاء 8 لفّات على النهاية، وبقي الجميع يُتابع عن كثب مدى ازدياد حدّتها وإن كانت هناك حاجة لتغيير الإطارات أم أنّها مجرّد زخّاة وهو ما زاد من تعقيد معركة الصدارة بين نوريس وهاميلتون.

وجاء الخطأ الأوّل من نوريس عند المنعطف الخامس عندما خرج عن المسار لكنّه تمكّن من التشبّث بأعجوبة أمام هاميلتون.

وانتقل بوتاس، وراسل ورايكونن إلى إطارات "انترميديت"، وفي حين طلبت مرسيدس من هاميلتون التوقّف إلّا أنّه تجاهل ذلك، بينما فعل فيرشتابن ذلك وكذلك ريكاردو.

وفي حين بقي نوريس في اللفّة التالي، فإنّ هاميلتون توقّف، لكنّ مقامرة نوريس لم تُفلح إثر ذلك مع ازدياد حدّة الأمطار بشكل كبير جدًا وأصبح الوضع فوضويًا بالكامل.

وتقدّم هاميلتون إلى الصدارة في حين وصل فيرشتابن إلى المركز الثالث وسرعان ما تمكّن من تجاوز نوريس نحو المركز الثاني، بينما تقدّم ساينز إلى المركز الثالث.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 53 1:30:41.001    
2   33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 53 1:31:34.272 53.271 53.271
3   55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 53 1:31:43.476 1:02.475 9.204
4   3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 53 1:31:46.608 1:05.607 3.132
5   77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 53 1:31:48.534 1:07.533 1.926
6   14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 53 1:32:02.322 1:21.321 13.788
7   4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 53 1:32:08.225 1:27.224 5.903
8   7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 53 1:32:09.956 1:28.955 1.731
9   11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 53 1:32:11.077 1:30.076 1.121
10   63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 53 1:32:21.552 1:40.551 10.475
11   18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 53 1:32:27.199 1:46.198 5.647
12   5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 52 1 لفّة    
13   10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 52 1 لفّة    
14   31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 52 1 لفّة    
15   16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 52 1 لفّة    
16   99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 52 1 لفّة    
17   22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري
 هوندا 52 1 لفّة    
18   9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 51 2 لفّة    
  انسحب 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 47      
  انسحب 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 32      
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