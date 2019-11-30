هاميلتون يُحرز البول بوزيشن الـ 88 في مسيرته في أبوظبي

للمرّة الخامسة في مسيرته سيضع هاميلتون سيارته على الخانة الأولى من شبكة الانطلاق إذ سجّل أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و34.779 ثانية حيث تفوّق بفارق 0.19 ثانية على بوتاس – الذي سينطلق من المركز الأخير بسبب عقوبة تغيير المحرك.

وحلّ ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في المركز الثالث إذ يأمل إنهاء البطولة في المركز الثالث في الترتيب العام أمام شارل لوكلير الذي لم يتمكّن من القيام بلفة سريعة أخيرة بعد إخفاقه بتجاوز خطّ النهاية/البداية في الوقت المحدد.

وقد اكتفى سيباستيان فيتيل في المركز الخامس حيث أنهى سباقه أمام أليسكندر ألبون ولاندو نوريس.

المركز الثامن كان من نصيب دانيال ريكاردو الذي حلّ أمام كارلوس ساينز ونيكو هلكنبرغ.

القسم الأوّل

المسار كان زلقًا للغاية خلال القسم الأوّل من التجارب التأهيلية حيث كان غروجان قريبًا من فقدان السيطرة على سيارته، فيما انزلقت سيارة فيتيل على خطّ البداية/النهاية بعد صعوده على الحفف الجانبية للمنعطف الأخير.

وشهدت الدقائق الأخيرة من التصفيات خروج غير آمن لبيير غاسلي إذ كان غروجان قريبًا من الاصطدام به، بيد أنه نجح بتفاديه.

وتمكّن هاميلتون من تصدّر القسم الأوّل بفارق عشرين من الثانية عن ألبون سائق ريد بُل. أمّا الخارجون من القسم الأوّل فهم: غروجان، أنطونيو جيوفينازي وكيمي رايكونن، بالإضافة إلى ثنائي ويليامز جورج راسل وروبرت كوبتسا.

وقال الفرنسي "أنا آسف يا رفاق. لقد حدث شيء ما بالسيارة".

أمّا رايكونن فقال "كانت السيارة سيئة...لم أحظَ بالتماسك".

القسم الثاني

مع بداية الحصة الثانية تساءَل ألبون عن السبب الذي يدفعه للتواجد أوّلاً على الحلبة. في الوقت الذي وضع فيه ثنائي مرسيدس إطارات "ميديوم" وهو ما اعتمده كذلك فريق ريد بُل، بينما تواجدت فيراري على إطارات "سوفت".

ولكن هاميلتون انتقل في وقتٍ لاحق إلى إطارات "سوفت" مع انتقال لوكلير إلى إطارات "ميديوم" حيث تمكّن سائق فيراري من إحراز أسرع زمن ليتصدّر القسم الثاني، فيما سينطلق زميله فيتيل على إطارات "سوفت".

سيرجيو بيريز لم يتمكّن من التواجد ضمن العشرة الأوائل ليتأهّل في المركز الـ 11 أمام بيير غاسلي الذي لم يكن سعيدًا على الإطلاق بمركزه الـ 12. لانس سترول ودانييل كفيات وكيفن ماغنوسن أحرزوا المراكز من الـ 13 إلى 15.