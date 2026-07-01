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هاميلتون يحذّر من فريق ريد بُل "المنافس"

تمكن فريق ريد بُل، الذي كان يعاني من مشكلة زيادة الوزن منذ بداية الموسم، من تخفيف جزء من هذا العبء خلال السباقات السبعة الأولى، لكن أكبر حزمة تطوير قدمها جاءت في سباق الموطن في النمسا. 

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

لويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

ساهم تخفيض وزن السيارة بنحو 9 كيلوغرامات في إبقائها ضمن دائرة المنافسة على قطب الانطلاق الأول حتى انزلاق ماكس فيرستابن في القسم الثالث من التجارب التأهيلية.

وخلال السباق، تجاوز فيرستابن لويس هاميلتون على الحلبة، ونجح في تقليص الفارق البالغ 10 ثوانٍ مع المتصدر جورج راسل إلى أقل من ثانيتين عند خط النهاية.

وأشار هاميلتون إلى أن السيارة كانت قوية بالفعل على حلبات مثل موناكو رغم وزنها الزائد، مؤكدًا أن ريد بُل أصبح قادرًا على المنافسة باستمرار في المقدمة بعد هذه الخطوة.

وأوضح هاميلتون في حديثه إلى وسائل الإعلام عقب نهاية أسبوع جائزة النمسا الكبرى، أن ريد بُل خطت خطوة كبيرة للأمام.

حيث قال: "لقد حققوا خطوة كبيرة إلى الأمام خلال عطلة نهاية الأسبوع في النمسا".

Watch: تحليل سباق جائزة النمسا الكبرى للفورمورلا 1 | 2026

وأكمل: "أعتقد أنهم كسبوا ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة أعشار الثانية بفضل التحديثات الجديدة. ثلاثة أعشار من هذا التحسن جاءت فقط من الوزن الذي أزالوه من السيارة".

 تابع: "هذه نسبة هائلة بالنظر إلى مدى قربهم منا في بعض السباقات، مثل موناكو، حتى مع وجود تسعة كيلوغرامات إضافية".

كما سلط السائق البريطاني الضوء على سرعة وتيرة التطوير لدى ريد بُل.

حيث تابع حديثه قائلًا: "لقد أثبتوا بوضوح أنهم يمتلكون بالفعل سيارة جيدة".


وأردف: "فوق ذلك، فقد خففوا وزن السيارة وأضافوا عددًا من التحديثات المتعلقة بالارتكازية، ومن المؤكد أن هذه الأمور يجب أن تؤخذ في الاعتبار خلال السباقات المقبلة".

واختتم: "لقد أصبح فريق ريد بُل منافسًا أكثر قوة الآن".

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