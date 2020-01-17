هاميلتون يُحذّر: سأكون مثل "الآلة" ضمن مستوى آخر من الأداء في 2020

عبر منشورٍ على إنستاغرام مع صورة له داخل منزله، قال هاميلتون أنّ السعادة التي يحظى بها الآن ستجعله سائقًا أفضل من ذي قبل في 2020.

"أنا أمتلك منزلًا أحبّه كثيرًا، وأحظى بفرصة تكوين العديد من الذكريات الرائعة، وتلك أمور تجلب لي سعادة أكثر ممّا اعتقدت بأنّني أستحقّ" قال سائق مرسيدس.

وأضاف: "أشعر بسلام نفسي وأنا هنا، إذ بوسعي التركيز وترتيب أفكاري وبناء جسدي حتّى يتسنّى لي العودة إلى ذلك الأداء عامًا تلو الآخر. سأكون مثل الآلة هذا العام، ضمن مستوى مغاير عن ذي قبل. كما سأحاول نشر الحب والإيجابية في كلّ مكان أذهب إليه".

وكان هاميلتون واضحًا العام الماضي حيال أنّ حصده اللقب السادس في مسيرته أتى ضمن "أفضل" موسم خاضه في الفورمولا واحد، وذلك بعد عودة مرسيدس من بداية صعبة في التجارب الشتوية.

"عندما بدأنا الموسم لم تكن السيارة جيّدة" قال هاميلتون، مُتابعًا: "لم تظهر بأداء جيّد في التجارب الشتوية. حيث لم نتمكّن من الوصول إلى نافذة الأداء المطلوبة، إذ لم نستطع بلوغ ذلك سوى في اليوم الأخير. ومن ثمّ توجّهنا إلى السباق الأوّل وسجلنا بعض النتائج الرائعة".

وبالحديث إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" في نهاية الموسم المنصرم، قال هاميلتون كذلك أنّه ما يزال يشعر أنّ بوسعه التحسّن كسائق، وأنّ العُمر لا يسلبه أيّ شيء.

"لا أعتقد بأنّ هنالك أيّة جوانب أضعف لديّ، بالإمكان القول أنّه وإذا ما ركّزت على جانب واحد أكثر، فسيعاني جانب آخر" قال هاميلتون.

واختتم: "يُمكنني القول على سبيل المثال أنّ بمقدوري أن أكون أفضل على الصعيد الجسدي، لكنّ هنالك متطلبات خاصة في الفورمولا واحد ولا أحتاج إلى أن أكون قادرًا على العدو ضمن خمسة ماراثونات في أسبوع واحد".