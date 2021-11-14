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هاميلتون يُحافظ على فوزه في البرازيل بعد الاكتفاء بتغريمه

حافظ البريطاني لويس هاميلتون على فوزه بجائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد بعد اقتصار المراقبين على توجيه غرامة ماليّة بسبب فكّه لحزامه.

هاميلتون يُحافظ على فوزه في البرازيل بعد الاكتفاء بتغريمه

على إثر عطلة نهاية الأسبوع الصعبة التي مرّ بها والتي شهدت إقصاءه من التجارب التأهيليّة يوم الجمعة بعد أن تصدّرها وذلك بسبب فشل نظام "دي آر اس" على سيارته في الفحص التقنيّ، انطلق البريطاني من المركز الأخير في السباق القصير وحقّق تقدّمًا باهرًا ليحلّ خامسًا.

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وبالنظر إلى تغييره لمحرّكه لنهاية هذا الأسبوع فقد انطلق البريطاني عاشرًا في السباق الرئيسيّ، لكنّه تمكّن من شقّ طريقه إلى الأمام وخاض معركة حامية مع غريمه ماكس فيرشتابن قبل أن يُحقّق الفوز ويُقلّص فارق النقاط معه في صدارة البطولة.

نتيجة لذلك كانت فرحة البريطاني عارمة وهو ما دفعه لفكّ حزام أمانه أثناء لفّة عودته إلى خطّ الحظائر وهو ما تحظره القوانين.

لذا استُدعي فريق مرسيدس للمثول أمام المراقبين للتحقيق في تلك الواقعة، لكنّهم قرّروا في النهاية توجيه غرامة ماليّة له قدرها 5000 دولار، إلى جانب غرامة أخرى بقيمة 20000 دولار تمّ تعليقها إلى نهاية 2022 ولن يتمّ تطبيقها إلّا في حال وقوع خرقٍ آخر.

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