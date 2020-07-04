هاميلتون يُحافظ على تقدّم مرسيدس بالرغم من اقتراب فيرشتابن في التجارب الثالثة في النمسا

لم تعرف الحصّة حركة كبيرة في بدايتها، حيث اقتصر بعض السائقين على لفّات استطلاعيّة، بينما بقي الأغلبيّة في خطّ الحظائر.

ولدى بدء السائقين برامجهم أخيرًا، لم يمظِ الكثير من الوقت قبل أن يتعرّض نيكولاس لاتيفي لحادث عند المنعطف الأوّل تمثّل في فقدانه السيطرة على القسم الخلفي ولدى محاولته تصحيح الخطأ انزلقت السيارة وتوجّهت إلى الحاجز الجانبيّ الأيسر واصطدمت به بقوّة والتفّت مرّتين.

لكن كان من المثير للاهتمام أنّ سيارة ريسينغ بوينت عبرت قبل ثوانٍ قليلة أمام لاتيفي وصعدت بعض الأدخنة منها ويبدو أنّها نثرت بعض الزيت على المسار وذلك سبب انزلاق سيارة لاتيفي.

واستدعى ذلك الحادث رفع العلم الأحمر إلى حين إبعاد السيارة التي توقّفت في محاذاة المسار وتنظيف الأشلاء المتناثرة وكذلك الزيت.

واستؤنفت الحصّة إثر ذلك، حيث دخل أغلب السائقين هذه المرّة على إطارات "سوفت" لإجراء محاكاة المسافات الطويلة قبل التوجّه إلى التصفيات.

ولم يتغيّر المشهد كثيرًا بالنسبة للترتيب، حيث حافظت مرسيدس على الصدارة من خلال تواجد هاميلتون في الصدارة مجدّدًا بأسرع توقيت بلغ 1:04.130 دقيقة، ليتقدّم بفارق 0.147 ثانية عن زميله فالتيري بوتاس.

لكنّ الترتيب خلف ثنائيّ مرسيدس تغيّر هذه المرّة عبر تحسّن أداء ريد بُل وتواجد ماكس فيرشتابن في المركز الثالث بفارق أقلّ من ثلاثة أعشارٍ من الثانية.

وواصل سيرجيو بيريز تأكيد وتيرة ريسينغ بوينت القويّة بحلوله رابعًا على بُعد 0.475 ثانية عن الصدارة، ليؤكّد مجدّدًا الأداء اللافت لسيارة "آر.بي20".

وتواجدت فيراري في المركزين الخامس والسابع عبر سائقَيها شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل وسط علامات خيبة الأمل في مرآب الحظيرة الإيطاليّة بالنظر إلى هذه الفوارق الشاسعة مع السهام الفضيّة.

وتوسّط أليكسندر ألبون ثنائيّ فيراري بحلوله سادسًا وكان أبطأ من زميله بثلاثة أعشارٍ من الثانية.

بدوره لم يكن لانس سترول قادرًا على مجاراة زميله بيريز وحلّ في المركز الثامن أمام بيير غاسلي، بينما أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.