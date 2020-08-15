هاميلتون يُحافظ على تقدّمه على بوتاس في التجارب الثالثة في إسبانيا

تواصلت درجات الحرارة الحارقة صباح اليوم السبت في برشلونة، إذ بلغت حرارة سطح المسار 45 درجة مئويّة، وستزداد بشكلٍ شبه مؤكّد عند الوصول إلى التصفيات بعد الظهيرة مباشرة.

لهذا السبب ركّز جميع السائقين على إطارات "سوفت" بشكلٍ أكبر مع اختبار البعض لإطارات "ميديوم" في ظلّ تفادي الجميع لإطارات "هارد" التي لم توفّر الكثير من التماسك في تجارب الجمعة وفق لاندو نوريس وماكس فيرشتابن.

وعبّر نيكولاس لاتيفي خلال لفّة سريعة عن انزعاجه من فيرشتابن إذ قال لمهندسه: "دائمًا ما يتذمّر من حجزه من قبل الآخرين، لكنّه يفعل ذلك طوال الوقت".

ولدى إجراء آخر محاكاة للفّة الواحدة قبل التوجّه للتصفيات، نجح هاميلتون في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:17.222 دقيقة.

وتقدّم البريطاني على زميله بوتاس بفارق 0.151 ثانية، بالرغم من أنّ بوتاس شُوهد وهو يُغلق نظام "دي آر اس" في بعض الأحيان.

وذهب المركز الثالث مجدّدًا إلى فيرشتابن، حيث نجح الهولندي في وضع سيارة ريد بُل على بُعد نصف ثانية عن الصدارة، بالرغم من أنّه قال عبر اللاسلكي إثر لفّته: "لقد كانت الطاقة ضعيفة بالخروج من المنعطف الأخير".

وبشكلٍ لافت فقد تمكّن البطل المحليّ كارلوس ساينز الإبن من وضع سيارة مكلارين في المركز الرابع، حيث تقدّم على العائد سيرجيو بيريز بفارق 0.05 ثانية.

أمّا المركز السادس فقد كان من نصيب شارل لوكلير سائق فيراري، بالرغم من أنّه كان أبطأ من الصدارة بقرابة ثانية وبالكاد تفوّق على بيير غاسلي بـ 0.018 ثانية.

وحلّ لانس سترول ثامنًا أمام أليكسندر ألبون، بينما أكمل دانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

وعادة معاناة سيباستيان فيتيل لتظهر على الواجهة بعد أن اكتفى بالمركز الـ 12 بفارق نصف ثانية عن زميله لوكلير.

وشهدت الدقائق الأخيرة واقعة غريبة، حيث كان أوكون بصدد السير خلف كيفن ماغنوسن – الذي تجاوزه بالخروج من المنعطف الثالث - لكنّ الأخير تحرّك إثر ذلك إلى وسط المسار وقام بالتخفيف من سرعته، وبالنظر إلى أنّ أوكون كان قريبًا منه فقد اضطرّ للكبح بقوّة وإدارة مقوده في اللحظات الأخيرة من أجل تفادي الاصطدام به.

لكنّ ذلك تسبّب في انزلاقه واصطدامه بالجدار ما أدّى إلى رفع العلم الأحمر مع بقاء ثرابة ثلاث دقائق.

نتيجة الحصّة: