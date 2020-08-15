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فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى / تقرير التجارب

هاميلتون يُحافظ على تقدّمه على بوتاس في التجارب الثالثة في إسبانيا

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هاميلتون يُحافظ على تقدّمه على بوتاس في التجارب الثالثة في إسبانيا
من قبل:
15-08-2020

واصلت مرسيدس هيمنتها على مجريات جائزة إسبانيا الكبرى عبر تواجد لويس هاميلتون في صدارة التجارب الحرّة الثالثة أمام زميله فالتيري بوتاس، في الوقت الذي اقترب فيه بقيّة المنافسين قليلًا، وذلك في حصّة شهدت رفع العلم الأحمر في الدقائق الأخيرة.

تواصلت درجات الحرارة الحارقة صباح اليوم السبت في برشلونة، إذ بلغت حرارة سطح المسار 45 درجة مئويّة، وستزداد بشكلٍ شبه مؤكّد عند الوصول إلى التصفيات بعد الظهيرة مباشرة.

لهذا السبب ركّز جميع السائقين على إطارات "سوفت" بشكلٍ أكبر مع اختبار البعض لإطارات "ميديوم" في ظلّ تفادي الجميع لإطارات "هارد" التي لم توفّر الكثير من التماسك في تجارب الجمعة وفق لاندو نوريس وماكس فيرشتابن.

وعبّر نيكولاس لاتيفي خلال لفّة سريعة عن انزعاجه من فيرشتابن إذ قال لمهندسه: "دائمًا ما يتذمّر من حجزه من قبل الآخرين، لكنّه يفعل ذلك طوال الوقت".

ولدى إجراء آخر محاكاة للفّة الواحدة قبل التوجّه للتصفيات، نجح هاميلتون في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:17.222 دقيقة.

وتقدّم البريطاني على زميله بوتاس بفارق 0.151 ثانية، بالرغم من أنّ بوتاس شُوهد وهو يُغلق نظام "دي آر اس" في بعض الأحيان.

وذهب المركز الثالث مجدّدًا إلى فيرشتابن، حيث نجح الهولندي في وضع سيارة ريد بُل على بُعد نصف ثانية عن الصدارة، بالرغم من أنّه قال عبر اللاسلكي إثر لفّته: "لقد كانت الطاقة ضعيفة بالخروج من المنعطف الأخير".

وبشكلٍ لافت فقد تمكّن البطل المحليّ كارلوس ساينز الإبن من وضع سيارة مكلارين في المركز الرابع، حيث تقدّم على العائد سيرجيو بيريز بفارق 0.05 ثانية.

أمّا المركز السادس فقد كان من نصيب شارل لوكلير سائق فيراري، بالرغم من أنّه كان أبطأ من الصدارة بقرابة ثانية وبالكاد تفوّق على بيير غاسلي بـ 0.018 ثانية.

وحلّ لانس سترول ثامنًا أمام أليكسندر ألبون، بينما أكمل دانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

وعادة معاناة سيباستيان فيتيل لتظهر على الواجهة بعد أن اكتفى بالمركز الـ 12 بفارق نصف ثانية عن زميله لوكلير.

وشهدت الدقائق الأخيرة واقعة غريبة، حيث كان أوكون بصدد السير خلف كيفن ماغنوسن – الذي تجاوزه بالخروج من المنعطف الثالث -  لكنّ الأخير تحرّك إثر ذلك إلى وسط المسار وقام بالتخفيف من سرعته، وبالنظر إلى أنّ أوكون كان قريبًا منه فقد اضطرّ للكبح بقوّة وإدارة مقوده في اللحظات الأخيرة من أجل تفادي الاصطدام به.

لكنّ ذلك تسبّب في انزلاقه واصطدامه بالجدار ما أدّى إلى رفع العلم الأحمر مع بقاء ثرابة ثلاث دقائق.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 12 1:17.222     217.010
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 13 1:17.373 0.151 0.151 216.587
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 10 1:17.737 0.515 0.364 215.573
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 18 1:18.046 0.824 0.309 214.719
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 16 1:18.096 0.874 0.050 214.582
6 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 15 1:18.193 0.971 0.097 214.315
7 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 13 1:18.211 0.989 0.018 214.266
8 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 16 1:18.309 1.087 0.098 213.998
9 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 13 1:18.371 1.149 0.062 213.829
10 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 12 1:18.384 1.162 0.013 213.793
11 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 18 1:18.602 1.380 0.218 213.200
12 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 15 1:18.707 1.485 0.105 212.916
13 8 France رومان غروجان هاس فيراري 14 1:18.710 1.488 0.003 212.908
14 7 Finland كيمي رايكونن ألفا تاوري فيراري 11 1:18.721 1.499 0.011 212.878
15 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 23 1:18.803 1.581 0.082 212.656
16 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 15 1:18.852 1.630 0.049 212.524
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 15 1:18.940 1.718 0.088 212.287
18 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا تاوري فيراري 13 1:19.175 1.953 0.235 211.657
19 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 16 1:19.297 2.075 0.122 211.332
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 16 1:19.764 2.542 0.467 210.094
مرسيدس باتت في "حال أفضل" حيال حرارة الإطارات بالمقارنة مع سيلفرستون

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مرسيدس باتت في "حال أفضل" حيال حرارة الإطارات بالمقارنة مع سيلفرستون
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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