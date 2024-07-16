جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

هاميلتون يُثني على مهارات براد بيت في القيادة ضمن أحداث فيلم الفورمولا 1 الجديد

يبدو بأن قيادة براد بيت ضمن أحداث فيلم الفورمولا 1 الجديد بعنوان “F1” قد أثارت إعجاب لويس هاميلتون الذي يشارك في إنتاج المشروع مع شركة آبل.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
براد بيت

براد بيت

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

أثنى لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات على قيادة نجم هوليوود براد بيت خلال أحداث فيلم الفورمولا 1 الذي يتم إنتاجه حاليًا ويتم تصويره خلال بعض الجوائز الكبرى لهذا الموسم.

صرّح جيري براكهايمر - منتج فيلم الفورمولا 1 وأحد الأعمدة وراء فيلم توب غان مافيريك أحد أضخم نجاحات هوليوود مؤخرًا – بأن براد بيت حصل على "مجاملة رائعة" من هاميلتون على إثر قيادته خلال أحداث الفيلم المقبل.

وضمن أحداث الفيلم يقود بيت فعليًا سيارة فورمولا 2 معدلة بعد أشهر أمضاها في التدريب مع عدد من مدربي القيادة الاحترافيين.

اقرأ أيضاً:

"قبل 3 أعوام أتينا لزيارة ستيفانو (دومينيكالي رئيس الفورمولا 1) ومحمد (بن سليم، رئيس فيا) وكامل هذه المنظمة الرائعة المتمثلة في الفورمولا 1، ولحسن الحظ أنهم باركوا المشروع وقالوا: تعالوا وانضموا إلينا لنرى ما يمكننا تحقيقه" قال براكهايمر على هامش جائزة بريطانيا الكبرى الأخيرة حيث تم تصوير أجزاء من الفيلم.

وأضاف: "كما أن لويس هاميلتون – أحد منتجي الفيلم – يعمل على ضمان أن نقدم التسابق بأوقع طريقة ممكنة، ونهاية الأسبوع هنا كانت استثنائية".

وتابع: "لدينا 14 كاميرا يمكننا وضعها على السيارة، كما أنها أصغر من تلك التي استخدمناها على الطائرات في فيلم توب غان، بيد أنها متحركة هذه المرة، يمكن أن تتحرك وتلتف وهو ما لم يسبق أن حصلنا عليه، لذلك فإن التكنولوجيا متقدمة للغاية والكاميرات بجودة آي ماكس كذلك، ما يجعل المنتج أفضل بكثير".

وأكمل: "براد هو من يقود السيارة بالفعل في الفيلم – 3 أشهر من التدريب على يد أفضل مدربي القيادة في الأعمال السينمائية، إلى حد أن لويس قال له: انظر إليك، أنت تقوم بعمل رائع للغاية. وتلك مجاملة رائعة جدًا من سائق مثل لويس".

تصوير السيارات لفيلم الفورمولا 1 الجديد من بطولة براد بيت

تصوير السيارات لفيلم الفورمولا 1 الجديد من بطولة براد بيت

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق باتون: لا عودة لوزن سيارات ما قبل 2014

أبرز التعليقات

أحمد مجدي
More from
أحمد مجدي
نيوي يهدئ التكهنات المشتعلة حول مستقبله في الفورمولا 1

نيوي يهدئ التكهنات المشتعلة حول مستقبله في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نيوي يهدئ التكهنات المشتعلة حول مستقبله في الفورمولا 1
بياستري: وجود سيارتين في منافسة سيارة واحدة فقط في الصدارة يوفر العديد من الفرص لمكلارين

بياستري: وجود سيارتين في منافسة سيارة واحدة فقط في الصدارة يوفر العديد من الفرص لمكلارين

فورمولا 1
بياستري: وجود سيارتين في منافسة سيارة واحدة فقط في الصدارة يوفر العديد من الفرص لمكلارين
هورنر يكشف عن سائق ناشئ آخر تقيّمه ريد بُل لمقعد مع آربي في الفورمولا 1

هورنر يكشف عن سائق ناشئ آخر تقيّمه ريد بُل لمقعد مع آربي في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هورنر يكشف عن سائق ناشئ آخر تقيّمه ريد بُل لمقعد مع آربي في الفورمولا 1
لويس هاميلتون
More from
لويس هاميلتون
وولف يلقي الضوء على فكرة تزويد ألبين بمحركات مرسيدس

وولف يلقي الضوء على فكرة تزويد ألبين بمحركات مرسيدس

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
وولف يلقي الضوء على فكرة تزويد ألبين بمحركات مرسيدس
مواعيد جائزة المجر الكبرى 2024

مواعيد جائزة المجر الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
مواعيد جائزة المجر الكبرى 2024
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

أحدث الأخبار

ماركو ينتقد السائقين ذوي المستوى "المتوقّف" الذين يعيقون ضمّ الناشئين

ماركو ينتقد السائقين ذوي المستوى "المتوقّف" الذين يعيقون ضمّ الناشئين

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ماركو ينتقد السائقين ذوي المستوى "المتوقّف" الذين يعيقون ضمّ الناشئين
بيريز لا يلتفت للتكهنات حول مستقبله ولن يتركها تشتته

بيريز لا يلتفت للتكهنات حول مستقبله ولن يتركها تشتته

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
بيريز لا يلتفت للتكهنات حول مستقبله ولن يتركها تشتته
فيرستابن يتفهم أهداف قوانين 2026 لكنه لا يتفق معها بالضرورة

فيرستابن يتفهم أهداف قوانين 2026 لكنه لا يتفق معها بالضرورة

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيرستابن يتفهم أهداف قوانين 2026 لكنه لا يتفق معها بالضرورة
هاس تواصل شراكتها التقنية مع فيراري حتى 2028 مع استمرار المحادثات مع تويوتا

هاس تواصل شراكتها التقنية مع فيراري حتى 2028 مع استمرار المحادثات مع تويوتا

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هاس تواصل شراكتها التقنية مع فيراري حتى 2028 مع استمرار المحادثات مع تويوتا

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط