هاميلتون يُثني على مهارات براد بيت في القيادة ضمن أحداث فيلم الفورمولا 1 الجديد

أثنى لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات على قيادة نجم هوليوود براد بيت خلال أحداث فيلم الفورمولا 1 الذي يتم إنتاجه حاليًا ويتم تصويره خلال بعض الجوائز الكبرى لهذا الموسم.

صرّح جيري براكهايمر - منتج فيلم الفورمولا 1 وأحد الأعمدة وراء فيلم توب غان مافيريك أحد أضخم نجاحات هوليوود مؤخرًا – بأن براد بيت حصل على "مجاملة رائعة" من هاميلتون على إثر قيادته خلال أحداث الفيلم المقبل.

وضمن أحداث الفيلم يقود بيت فعليًا سيارة فورمولا 2 معدلة بعد أشهر أمضاها في التدريب مع عدد من مدربي القيادة الاحترافيين.

"قبل 3 أعوام أتينا لزيارة ستيفانو (دومينيكالي رئيس الفورمولا 1) ومحمد (بن سليم، رئيس فيا) وكامل هذه المنظمة الرائعة المتمثلة في الفورمولا 1، ولحسن الحظ أنهم باركوا المشروع وقالوا: تعالوا وانضموا إلينا لنرى ما يمكننا تحقيقه" قال براكهايمر على هامش جائزة بريطانيا الكبرى الأخيرة حيث تم تصوير أجزاء من الفيلم.

وأضاف: "كما أن لويس هاميلتون – أحد منتجي الفيلم – يعمل على ضمان أن نقدم التسابق بأوقع طريقة ممكنة، ونهاية الأسبوع هنا كانت استثنائية".

وتابع: "لدينا 14 كاميرا يمكننا وضعها على السيارة، كما أنها أصغر من تلك التي استخدمناها على الطائرات في فيلم توب غان، بيد أنها متحركة هذه المرة، يمكن أن تتحرك وتلتف وهو ما لم يسبق أن حصلنا عليه، لذلك فإن التكنولوجيا متقدمة للغاية والكاميرات بجودة آي ماكس كذلك، ما يجعل المنتج أفضل بكثير".

وأكمل: "براد هو من يقود السيارة بالفعل في الفيلم – 3 أشهر من التدريب على يد أفضل مدربي القيادة في الأعمال السينمائية، إلى حد أن لويس قال له: انظر إليك، أنت تقوم بعمل رائع للغاية. وتلك مجاملة رائعة جدًا من سائق مثل لويس".