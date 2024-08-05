هاميلتون يُثني على سيرجيو بيريز

سيبقى بيريز ضمن صفوف فريقه ريد بُل لما بعد العطلة الصيفية من موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد.

وجاء ذلك رغم التكهنات الكبيرة التي أحاطت بمستقبله مع العلامة النمساوية عقب انخفاض مستواه مؤخراً خاصة بعد تسرّب تفاصيل حيال بنود فكّ الارتباط في عقده.

ويعتبر بيريز أحد أكثر السائقين الحاليين الذين خاضوا سباقات في البطولة، حيث يمتلك 271 مشاركة، وبات ثامن أكثر السائقين مشاركة في السباقات متجاوزاً فيليبي ماسا مع 269 سباقاً.

وفي حال أكمل عقده الجديد مع ريد بُل حتى نهاية 2026، أو أكمله مع أي فريق آخر، فإنه قادر على تجاوز عدد سباقات مايكل شوماخر (307) ليدخل قائمة أول خمس سائقين لناحية عدد السباقات في التاريخ.

ولا يمتلك سوى فرناندو ألونسو (391) ولويس هاميلتون (346)، مشاركات أكثر منه، من بين السائقين الحاليين.

وكانت بداية بيريز في الفورمولا واحد مع فريق ساوبر موسم 2011، من ثم انتقل إلى مكلارين بعد موسمين مثيرين للإعجاب.

لكن ذلك الانتقال لم يكن موفقاً، حيث اضطر لإعادة بناء سمعته مع فريق فورس إنديا/ريسينغ بوينت، ليفوز بأول سباق له في الصخر عام 2020. ومن ثم فاز بخمسة سباقات أخرى مع ريد بُل.

ومؤخراً، أطلقت منصة "ديزني+" وثائقياً من أربعة أجزاء حول بيريز بعنوان "تشيكو بيريز: لا تستسلم مطلقاً"، حول مسيرة المكسيكي في البطولة والضغوطات التي تعرض لها مع التوجه لموسم 2023.

وكان هاميلتون من بين السائقين الذين تواجدوا في الوثائقي، حيث أثنى كثيراً على ذهنية بيريز.

فقال: "إنه إيجابي على الدوام".

وأكمل قائلاً: "إنه شخص ذو شخصية جذابة".

يشار إلى أن بقاء بيريز لما بعد الموسم الحالي أمر غير مضمون، حيث لمّح هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، إلى أن التشكيلة قد تتغير لاحقاً.