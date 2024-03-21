هاميلتون يُثني على خطوة سوزي وولف ضد "فيا"

كشفت سوزي وولف مدير أكاديمية الفورمولا واحد على هامش جائزة أستراليا الكبرى بأنها رفعت شخصياً دعوى جنائية في القضاء الفرنسي ضد "فيا".

وكانت سوزي وولف، زوجة توتو وولف مدير فريق مرسيدس، قد وجدت نفسها وسط عاصفة إعلامية شهر ديسمبر الماضي، بعد أن أعلنت "فيا" أنها تنظر في إمكانية وجود تضارب مصالح بسبب طبيعة عملها وطبيعة عمل زوجها وما قد يعنيه ذلك من نقل "أسرار" وأمور بينهما لا يجب أن تخرج للعلن.

لكن، جوبهت تلك الادعاءات بموجات متتالية من الشجب والاستنكار، سواء من قبل فرق الفورمولا واحد أو من قبلِ الزوجين وولف (اللذين نفيا ذلك نفياً قاطعاً) أو حتى من قبل بعض السائقين والشخصيات الأخرى.

وعلى ضوء ذلك الجدل، تراجعت "فيا" عن ذلك، حيث نشرت بياناً بعد 48 ساعة، أكدت فيه إغلاق المسألة نظراً لعدم وجود ما يستدعي تحقيقاً رسمياً في تلك الادعاءات.

لكن هذا البيان لم يكن كافياً بالنسبة إلى سوزي وولف تحديداً، التي شعرت أن ما حصل قد أضرّ بسمعتها عبر تصريحات "فيا" العلنية تلك.

ومع غياب أي اعتذار رسمي من قبل "فيا" إزاء ما حصل، قامت سوزي باتخاذ الخطوة التالية ضمن القضاء الفرنسي، عبر تقديم دعوى جنائية.

هاميلتون من جهته، دافع عن خطوة سوزي تلك، مثنياً على جهودها في إلقاء الضوء على المنظمة والرياضة فيما يتعلق بضعف الشفافية وتحمل المسؤولية.

ويأتي ذلك بعد تقارير حيال تعليق عمل الموظفة في ريد بُل، التي رفعت الادعاءات ضد كريستيان هورنر مدير الفريق، حيال تصرفات غير لائقة، وكذلك عقب انتهاء تحقيقات حيال ادعاءات بتدخل محمد بن سُليّم رئيس "فيا" بنتيجة سباقي جدة ولاس فيغاس العام الماضي، والتي انتهت بتبرئته بعد 30 يوماً من التحقيقات واستدعاء 11 شاهداً.

حيث قال بطل العالم سبع مرات: "بداية، أنا فخور جداً بـ سوزي. إنها شجاعة للغاية. لقد تمسّكت بقيم رائعة. إنها تتمتع بصفات القائد حقاً".

وأكمل: "في عالم يسكت فيه الناس، فإن تمسّكها بما تعتقد به يبعث برسالة رائعة. لأنه في الحقيقة هناك ضعف حقيقي بنواحي تحمل المسؤولية في هذه الرياضة، وضمن ’فيا’".

وأضاف: "مثل هذه الأمور تحصل خلف أبواب مغلقة، لا توجد شفافية، ومن الواضح أنه لا يوجد تحمل للمسؤولية".

وأردف: "كيف بوسعك أن تثق بالرياضة وما يحصل هنا، إن لم تكن تتواجد مثل هذه الأمور؟".

واستكمل: "على أمل أن يؤدي هذا التمسك بالموقف والخطوة التي قامت بها إلى حدوث تغيير، وتحقيق أثر إيجابي، بالنسبة للنساء خاصة".

واستطرد: "نحن نعيش في وقت حين تقدم شكوى فإنك ستُطرد. هذا هو الواقع السيء الذي نعيشه في هذا العالم".