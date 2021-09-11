هاميلتون يتوقّع "فوزًا سهلًا" لفيرشتابن في مونزا بعد معاناة سباق التصفيات القصير

حجز سائقا مرسيدس بوتاس وهاميلتون صف الانطلاق الأول لسباق التصفيات القصير على حلبة مونزا، لكنّ انطلاقة البريطاني الضعيفة تسببت بتراجعه إلى المركز الخامس في اللفة الافتتاحية.

فيما هيمن بوتاس على مجريات الحدث المتألف من 18 لفة والتي تصدّرها جميعًا ليحقق الفوز ويحصد 3 نقاط إضافية، لكنّه لن ينطلق من المركز الأول في الغد إثر عقوبة شبكة الانطلاق التي تعرض لها بعد حصوله على وحدة طاقة جديدة.

وهذا يعني أنّ فيرشتابن سينطلق أولًا في الغد، بينما سينطلق هاميلتون من المركز الرابع خلف ثنائي مكلارين دانيال ريكاردو ولاندو نوريس، وذلك بعد معاناته من أجل الاقتراب كفاية لتجاوز ثنائي الفريق البريطاني في السباق القصير.

ويشعر هاميلتون بأنّه "خسر الكثير من النقاط" بعد انطلاقته السيئة، وذلك بعدما رأي فيرشتابن يحصد نقطتين إضافيتين تقدّم بهما أكثر في صدارة ترتيب السائقين بفضل حلوله ثانيًا في سباق اليوم.

ويتوقّع هاميلتون أن يعزّز فيرشتابن صدارته للبطولة أكثر في سباق الغد، حيث يرى بأنّ الهولندي سيحرز فوزًا مريحًا.

فقال: "لقد رأيتم وتيرة ريد بُل. لا أعلم إذا ما قد كان أسرع من فالتيري، لكنّهم سريعون جدًا، والآن هو على قطب الانطلاق الأول".

وأضاف: "لذلك ينبغي أن يحصد فوزًا سهلًا. أمّا أنا، فعليّ فقط محاولة تجاوز هذين السائقين (ثنائي مكلارين) أمامي".

هذا وقللت ريد بُل من فرصها بالتوجّه إلى مونزا، وأنها حلبة لطالما ناسبت سيارة مرسيدس، وقد تجلّى ذلك في التصفيات يوم أمس بعدما أخفق فيرشتابن في المنافسة على قطب الانطلاق الأول.

لكن هاميلتون يرى بأنّ ريد بُل لطالما أخفت وتيرتها الحقيقية طوال العام.

فقال: "أعتقد بأن لديهم وتيرة أكبر مما اعتقدتم بأنّها لديهم طوال العام. إنهم يجلبون تحديثًا في كل جولة ويضيفون بثبات المزيد من الأداء على السيارة. لقد قاموا بعمل رائع، ولكن فالتيري كذلك أيضاً اليوم".