هاميلتون يتوقع عودة فيتيل إلى الفورمولا واحد بعد اعتزاله نهاية هذا الموسم

أعلن فيتيل في يوليو/تموز الماضي أنه سيعتزل الفورمولا واحد بعد مسيرة امتدت لـ 15 عامًا قاد خلالها لصالح بي ام دبليو ساوبر، تورو روسو، ريد بُل، فيراري وأستون مارتن، والتي أحرز خلالها كذلك 4 ألقاب عالم وحفر اسمه بين عظماء الرياضة.

ويتطلع فيتيل إثر اعتزاله لقضاء المزيد من الوقت مع عائلته، لكن هاميلتون يرى أن صاحب الـ 35 عامًا سيعود إلى الرياضة في مرحلة ما.

حيث قال قبل أن يوجه الحديث إلى فيتيل مباشرة في أبوظبي اليوم: "كنت جالسًا هنا أفكر بأن معظم السائقين يعودون، وأنه سيعود".

وأضاف: "أنت كذلك ستعود على الأرجح. نرى السائقين الآخرين يعودون. لذلك أنا جالس هنا متقبل فكرة أنه: نعم، إنه سباقك الأخير، لكنك ستعود".

وتابع: "الفورمولا واحد لها تلك الطريقة التي تجذبك بها من جديد، وقد لاحظنا ذلك مع الكثير من السائقين الآخرين".

هذا وما يزال فيتيل يحافظ على خياراته مفتوحة حيال المنافسة في فئات أخرى، لكنه حريص أولًا على الابتعاد لبعض الوقت عن رياضة السيارات.

فقال: "أعتقد بأنك تنظر إلى خيارات أخرى بطبيعة الحال، لا أعلم بعد الإجابة، لكنني أتطلع الآن إلى فكرة عدم القيام بشيء في البداية ومن ثم سأرى ماذا سيفعل ذلك بي. هنالك الكثير من الأمور الأخرى في عقلي كذلك، واهتمامات أخرى وأفكار خارج التسابق".