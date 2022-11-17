هاميلتون يتوقع عودة فيتيل إلى الفورمولا واحد بعد اعتزاله نهاية هذا الموسم
يعتقد لويس هاميلتون أن سيباستيان فيتيل سيعود إلى الفورمولا واحد في يوم ما بعد اعتزاله سباقات البطولة عقب جائزة أبوظبي الكبرى نهاية هذا الأسبوع.
أعلن فيتيل في يوليو/تموز الماضي أنه سيعتزل الفورمولا واحد بعد مسيرة امتدت لـ 15 عامًا قاد خلالها لصالح بي ام دبليو ساوبر، تورو روسو، ريد بُل، فيراري وأستون مارتن، والتي أحرز خلالها كذلك 4 ألقاب عالم وحفر اسمه بين عظماء الرياضة.
ويتطلع فيتيل إثر اعتزاله لقضاء المزيد من الوقت مع عائلته، لكن هاميلتون يرى أن صاحب الـ 35 عامًا سيعود إلى الرياضة في مرحلة ما.
حيث قال قبل أن يوجه الحديث إلى فيتيل مباشرة في أبوظبي اليوم: "كنت جالسًا هنا أفكر بأن معظم السائقين يعودون، وأنه سيعود".
وأضاف: "أنت كذلك ستعود على الأرجح. نرى السائقين الآخرين يعودون. لذلك أنا جالس هنا متقبل فكرة أنه: نعم، إنه سباقك الأخير، لكنك ستعود".
وتابع: "الفورمولا واحد لها تلك الطريقة التي تجذبك بها من جديد، وقد لاحظنا ذلك مع الكثير من السائقين الآخرين".
هذا وما يزال فيتيل يحافظ على خياراته مفتوحة حيال المنافسة في فئات أخرى، لكنه حريص أولًا على الابتعاد لبعض الوقت عن رياضة السيارات.
فقال: "أعتقد بأنك تنظر إلى خيارات أخرى بطبيعة الحال، لا أعلم بعد الإجابة، لكنني أتطلع الآن إلى فكرة عدم القيام بشيء في البداية ومن ثم سأرى ماذا سيفعل ذلك بي. هنالك الكثير من الأمور الأخرى في عقلي كذلك، واهتمامات أخرى وأفكار خارج التسابق".
شتاينر: تحقيق قطب انطلاق أول لم يكن لينقذ مقعد شوماخر مع هاس
ساينز يطالب بمعاقبة السائقين المتسببين بالعلم الأحمر في التصفيات
أحدث الأخبار
راسل: ريد بُل "امتلكت الأفضلية" على مرسيدس في التجارب الحرة في أبوظبي
يعتقد جورج راسل أن ريد بُل "امتلكت الأفضلية" على مرسيدس خلال تجارب الجمعة الحرة في جائزة أبوظبي الكبرى الختامية، قائلًا بأن الحلبة تناسب سيارة آر بي18 بشكل مثالي.
فيرشتابن في صدارة مريحة للتجارب الحرّة الثانية في مرسى ياس
تمتّع ماكس فيرشتابن بصدارة مريحة مع نهاية مجريات الجمعة من جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه على جورج راسل وشارل لوكلير بفارقٍ كبير.
فورمولا 2: إيواسا يتقدم ثنائية دامس لينطلق أولًا في أبوظبي
سجّل أيومو إيواسا الزمن الأسرع في تصفيات جولة أبوظبي الختامية ليتقدم ثنائية فريق دامس وينطلق أولًا في السباق الرئيسي بعد حصة انتهت مبكرًا بعد رفع العلم الأحمر.
الفورمولا واحد تعلن عن بطولة "اف1 أكاديمي" النسائية لموسم 2023
أعلنت الفورمولا واحد أنها ستُطلق سلسلة سباقات نسائية بالكامل بدءًا من موسم 2023 والتي ستُعرف بـ "اف1 أكاديمي" لتشكّل جسرًا للنساء على سُلّم فئات الناشئين.