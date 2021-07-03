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فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى أخبار

هاميلتون يتوقّع "سباقًا سهلًا نحو الفوز" لفيرشتابن في النمسا

قال لويس هاميلتون أنه سيوجّه تركيزه في سباق النمسا نحو الحد من الأضرار، وذلك بعد تأهّله رابعًا، حيث يتوقّع "فوزًا سهلًا" لغريمه على لقب الفورمولا واحد ماكس فيرشتابن الذي سينطلق من المركز الأول.

هاميلتون يتوقّع "سباقًا سهلًا نحو الفوز" لفيرشتابن في النمسا

أمُل هاميلتون بأن يقلّص الفارق مع ريد بُل بعد الهزيمة الموجعة التي تلقتها مرسيدس يوم الأحد الماضي في جائزة ستيريا الكبرى.

لكن تصفيات اليوم شهدت معاناة بطل العالم سبع مرات في طريقه نحو الانطلاق من المركز الرابع، في الوقت الذي سجّل فيه فيرشتابن قطب الانطلاق الأول للمرة الثالثة على التوالي لصالح ريد بُل.

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في المقابل، فاجأ لاندو نوريس سائق مكلارين الجميع بتأهّله ثانيًا، فيما حلّ زميل فيرشتابن بالفريق سيرجيو بيريز في المركز الثالث.

"نواجه الآن تحديًا أكبر حتى من الأسبوع الماضي، حيث نواصل الافتقار للوتيرة" قال هاميلتون عقب التصفيات.

وأضاف: "حاولت كل شيء من أجل استخلاص المزيد من السيارة، لكننا ما نزال متأخرين في الوقت الحالي، لذلك علينا إيجاد ذلك الأداء في السباقات المُقبلة".

وتابع: "لا أعلم إذا ما جلبت مكلارين تحديثًا هنا، لكنهم كانوا سريعين بشكل مدهش اليوم، عمل رائع من لاندو. ونحن علينا أن نتحسّن".

ويشعر هاميلتون بأنه كان "يخسر قليلًا في كل مكان" بالمقارنة مع لفة فيرشتابن الأسرع، إذ يرى بأنّ محاولة العودة والمنافسة على الفوز مستحيلة بالنسبة لمرسيدس.

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فقال: "على صعيد الوتيرة الخالصة، فإن العودة ستكون صعبة للغاية. إنّهم يتقدمون علينا بثلاثة أعشار من الثانية، كما أنهم حسّنوا سيارتهم أكثر نهاية هذا الأسبوع".

واختتم: "يُمكنني القول بأنه سيكون سباقًا سهلًا نحو الفوز بالنسبة لماكس، وبالنسبة لنا، سنحاول أن نرى إذا من الممكن التقدم على بيريز على الأقل والحدّ من الأضرار التي واجهتنا نهاية هذا الأسبوع".

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