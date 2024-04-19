هاميلتون يتوقع خسارة المراكز إذا ما شهد سباق الصين القصير أجواء جافة

قدم هاميلتون واحدة من أبرز التأديات تحت الأمطار خلال القسم الأخير من التصفيات السريعة على حلبة شنغهاي، ليحجز مركز الانطلاق الثاني خلف لاندو نوريس سائق مكلارين.

وصرّح بطل العالم سبع مرات بأن سيارته "دبّت فيها الحياة" في الأجواء الماطرة، لكنه واقعي حيال فرصه في السباق القصير إذا ما شهد أجواء جافة صباح الغد.

حيث قال: "كانت أجواء صعبة ومخادعة للغاية. لم يكن هنالك تماسك لدى الجميع، لكنني سعيد للغاية بالنتيجة".

وأضاف: "بمجرد أن رأيت الأمطار تهطل، شعرت بسعادة كبيرة لأننا لسنا سريعين كفاية في الأجواء الجافة. لذلك عندما أتت الأمطار، علمت أنني قد أحظى بفرصة أفضل، وعندها دبّت الحياة في كل شيء".

وأكمل: "إذا ما شهد السباق القصير أجواء كهذه، عندها ستكون لدينا فرصة للتواجد في مراكز متقدمة. ولكن إذا ما كانت الأجواء جافة، عندها سيكون من الطبيعي بأننا سنتأخر خلف ريد بُل وفيراري. وربما نتمكن من البقاء أمام بعض الآخرين".

من جهته بدا توتو وولف مدير فريق مرسيدس أكثر تفائلًا بعض الشيء حيال حظوظ فريقه في السباق القصير.

حيث قال: "ينبغي أن تكون لدينا الوتيرة في الأجواء الجافة. لا أعتقد بأننا لدينا الوتيرة في مواجهة ريد بُل، ولكنها لدينا في مواجهة مكلارين".