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هاميلتون يتوقّع تجارب تأهيلية متقاربة رغم أفضليته يوم الجمعة

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هاميلتون يتوقّع تجارب تأهيلية متقاربة رغم أفضليته يوم الجمعة
من قبل:
, رئيس التحرير
17-07-2020

قلّل لويس هاميلتون من أهمية تفوّق فريقه مرسيدس خلال التجارب الحرّة ليوم الجمعة، إذ اعترف بأنه يتوقّع منافسة متقاربة خلال التجارب التأهيلية يوم غدٍ السبت.

نجح هاميلتون في تسجيل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الأولى متقدمًا بفارق 0.086 ثانية على زميله فالتيري بوتاس مستخدمًا الإطارات القاسية "هارد"، إلّا أنّ تفوّق الصانع الألماني كان واضحًا بابتعاده بأكثر من نصف ثانية عن صاحب المركز الثالث سيرجيو بيريز الذي استخدم الإطارات اللّينة "سوفت".

وعلى الرغم من تصدّر فيراري للتجارب الحرّة الثانية، بيد أنّ الحصة أقيمت تحت ظروف ممطرة ولم تعكس حقيقة قوة السيارات على المسار.

ولكن قلّل البريطاني من أهمية الأزمنة المسجّلة خلال التجارب الحرّة الأولى إذ قال "لا أعير الكثير من الأهمية لهذه التواقيت. يقوم الجميع بأشياء مختلف لناحية البرامج والأجنحة وكمية الوقود وطاقة المحرك وجميع هذه الأشياء".

وأضاف "لقد حصلنا على ما كنا بحاجةٍ إليه. جرى كلّ شيء على ما يُرام. أعتقد بأنّ المنافسة ستكون متقاربة أكثر بمجرد دخولنا في أجواء التجارب الحرّة الثالثة والحصة التأهيلية".

تُشير التوقعات الجوية إلى إمكانية هطول الأمطار في التجارب الثالثة واحتمال استمرار الأحوال الجوية السيئة حتى موعد التجارب التأهيلية.

وقد استطاع سائق مرسيدس التفوّق على جميع منافسيه الأسبوع الماضي في النمسا تحت الأمطار خلال التجارب التأهيلية حيث تقدّم بفارق 1.2 ثانية عن أقرب منافسيه.

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ولا يرى هاميلتون بأنه سيكون بمقدوره التفوّق بفارقٍ مماثل في الغد نظرًا لاختلاف حلبة هنغارورينغ عن ريد بُل رينغ تحت الأمطار.

وقال "لا توجد سيارة مثالية ولا يوجد سائق مثالي. جلّ ما نستطيع القيام به هو محاولة الاستمرار في البناء على هذا الأساس الصلب الذي نمتلكه. لدينا سيارة رائعة ولكننا لا نزال نتعلّم بعض الأمور حيالها".

وتابع قائلاً "ما نزال نحاول فهم الفروقات الدقيقة الصغيرة والتغييرات التي بإمكاننا إجراؤها لمواصلة هذا الزخم. كانت السيارة رائعة تحت الأمطار في النمسا. ولكن الوضع يختلف هنا في المجر مع الحلبة المتطلبة لارتكازيةٍ أكبر، إذ يبدو المسار زلقًا أكثر".

واختتم "إذا أقيمت التجارب التأهيلية تحت أجواء رطبة فلن يكون الأمر مثل الأسبوع الماضي. ولكن من يدري؟ ربما سأقوم بعملٍ جيد مرّة أخرى. سنرى".

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الكاتب خضر الراوي

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