هاميلتون يتوقّع أن يكون سباق سيلفرستون القصير "كالقطار" بلا تجاوزات

ستقدّم الفورمولا واحد صيغتها الجديدة لنهاية الأسبوع في جائزة بريطانيا الكبرى، حيث سيُقام سباق قصير بطول 100 كلم يوم السبت مكان التصفيات الاعتيادية.

فيما ستُقام حصة التصفيات بالصيغة المعتادة يوم الجمعة، والتي ستحدد شبكة انطلاق السباق القصير، والذي بدوره ستُحدد نتيجته شبكة انطلاق السباق الرئيسي للجائزة الكبرى يوم الأحد.

وقد صادق المجلس العالمي لرياضة السيارات على القوانين الجديدة للسباقات القصيرة يوم أمس الخميس، حيث من المقرر أن تُعتمد تلك الصيغة الجديدة في حدثين آخرين هذا العام.

لكنّ بطل العالم سبع مرات هاميلتون أبدى شكوكه حيال ما ستقدّمه الصيغة الجديدة من إثارة على الحلبة.

وعند سؤاله إذا ما لديه آمال كبيرة لأول سباق قصير في البطولة، قال هاميلتون: "ليس تحديدًا. فسيكون السباق كالقطار على الأرجح. آمُل أن يكون هنالك بعض التجاوز، لكن السباق لن يكون على الأرجح مثيرًا للغاية".

هذا وسيستمر السباق القصير على حلبة سيلفرستون لـ 17 لفة - ما يمثّل ثُلث مسافة الجائزة الكبرى الاعتيادية - ومن المقرر إقامته في الساعة 4:30 بعد ظهر يوم السبت.

فيما سيتم تأخير موعد الحصص كجزء من التغييرات الأوسع على توقيتات نهاية الأسبوع، حيث ستُقام حصة التصفيات في السادسة مساء يوم الجمعة.

كما يشهد تغيير آخر في قوانين نهاية أسبوع السباق القصير إعلان "فيا" بأنّ الفائز بالسباق القصير سيكون رسميًا السائق صاحب قطب الانطلاق الأول، وليس الأسرع في حصة التصفيات.

ويملك هاميلتون الرقم القياسي لأكبر عدد أقطاب انطلاق أولى في الفورمولا واحد، حيث سجّل قطب الانطلاق الأول رقم 100 في وقت سابق من هذا العام في برشلونة، لكنه لم يفكّر كثيرًا في ذلك التغيير على القوانين.

حيث قال: "لا أملك في الحقيقة رأيًا حيال ذلك الأمر. سننتظر ونرى ما سيحدث. فلا جدوى من الحكم قبل اختبار الأمر. لا يهم".