مكلارين تفتقد الحمل الهوائي والكفاءة أثناء تعلّمها محرك مرسيدس في الفورمولا 1

هاميلتون يُتوَّج "كخليفةٍ مستحق للمفتش سيب" بعد لحظة مرسيدس

راسل: حتى مشجعو الفورمولا 1 "المتعصبون" بدأوا يستمتعون بقوانين 2026

مرسيدس لم تفهم بعد مشكلة تبديل التروس التي كادت تترك راسل عاشرًا في الصين

فاسور: فارق اليوم 0.4 ثانية ونحن نسير في الطريق الصحيح

خمس خلاصات سريعة من السباق القصير والتصفيات في جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1

كل لفة معركة من أجل البقاء.. القيادة غير ممتعة: فيرستابن محبط بوضوح

ها هو ترتيب انطلاق سباق جائزة الصين الكبرى الرئيسي لموسم 2026!
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

هاميلتون يُتوَّج "كخليفةٍ مستحق للمفتش سيب" بعد لحظة مرسيدس

وصف المشجعون لويس هاميلتون بأنه "الخليفة المستحق للمفتش سيب" بعدما شوهد وهو يتفحص سيارة مرسيدس المتفوقة.

لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

أثار سائق فيراري لويس هاميلتون تفاعلًا واسعًا بين جماهير الفورمولا 1 بعدما التُقطت له صور ومقاطع فيديو وهو يتفحص سيارة مرسيدس، ما دفع البعض إلى إطلاق لقب "الخليفة المستحق للمفتش سيب" عليه في إشارة إلى سباستيان فيتيل.

وكان بطل العالم سبع مرات قد غادر فريق مرسيدس في نهاية عام 2024 بعد مسيرة ناجحة استمرت 12 عامًا مع الفريق، حقق خلالها ستة من ألقابه السبعة في بطولة السائقين، إضافة إلى سبعة ألقاب في بطولة الصانعين.

وفي عام 2025 انتقل هاميلتون إلى فيراري. وخلال موسمه الأول مع فريق مارانيللو واجه صعوبات في التأقلم مع الفريق الجديد، لكنّ موسم 2026 بدأ بشكل أفضل بكثير مع القوانين الجديدة. إذ أنهى السباق الافتتاحي للموسم في المركز الرابع، وسينطلق في جائزة الصين الكبرى من المركز الثالث.

وفي الوقت الذي استعاد فيه هاميلتون مستواه، عاد فريقه السابق مرسيدس أيضًا إلى الواجهة. فقد ترك الفريق حقبة سيارات التأثير الأرضي خلفه، وبدأ موسم 2026 بشكل مهيمن. إذ حوّل جورج راسل وكيمي أنتونيللي ثنائية الصف الأول إلى فوز بالمركزين الأول والثاني في أستراليا، كما فاز راسل بالسباق القصير في الصين، بينما حقق أنتونيللي قطب الانطلاق الأول لسباق الجائزة الكبرى في شنغهاي.

وبعد انتشار صور هاميلتون وهو يتفحص سيارة مرسيدس، تساءل بعض المشجعين عما إذا كان قد بدأ يندم على قراره بالانتقال إلى فريق آخر.

وكتب أحد المشجعين على منصة ريديت: "لقد كان يحلم دائمًا بالتسابق مع فيراري منذ أن كان طفلًا، وهو الآن يقود ثاني أسرع سيارة بينما يلاحق الفريق الذي غادره، وهو الأسرع حاليًا. هذا هو بالضبط ذلك النوع من السيناريوهات التي يحلم بها المتسابقون الحقيقيون."

وأضاف مشجع آخر في إشارة إلى سباستيان فيتيل: "أخيرًا لدينا خليفة مستحق للمفتش سيب."

وكتب أحدهم: "إنه يفعل ما يفعله الجميع، ينظر إلى بيانات فرق مرسيدس المتعاملة وأدائها ثم يحاول معرفة من أين يأتي فارق الستة أعشار في سيارة لا تملك الكثير من التطوير الانسيابي لتفسير ذلك".

وقال مشجع آخر: "عندما تترك وظيفة وتنتقل إلى أخرى ثم تشعر بالفضول وتذهب لترى موقع شركتك السابقة أو حسابها على لينكدإن لتعرف ماذا يفعلون وتقول: مثير للاهتمام. ربما الأمر يشبه ذلك".

مكلارين تفتقد الحمل الهوائي والكفاءة أثناء تعلّمها محرك مرسيدس في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
مكلارين تفتقد الحمل الهوائي والكفاءة أثناء تعلّمها محرك مرسيدس في الفورمولا 1

هاميلتون يُتوَّج "كخليفةٍ مستحق للمفتش سيب" بعد لحظة مرسيدس

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
هاميلتون يُتوَّج "كخليفةٍ مستحق للمفتش سيب" بعد لحظة مرسيدس

راسل: حتى مشجعو الفورمولا 1 "المتعصبون" بدأوا يستمتعون بقوانين 2026

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
راسل: حتى مشجعو الفورمولا 1 "المتعصبون" بدأوا يستمتعون بقوانين 2026

مرسيدس لم تفهم بعد مشكلة تبديل التروس التي كادت تترك راسل عاشرًا في الصين

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
مرسيدس لم تفهم بعد مشكلة تبديل التروس التي كادت تترك راسل عاشرًا في الصين

