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هاميلتون يتمنى لو تُعاد الانطلاقة ليمنع فيرشتابن من الهيمنة على السباق التأهيلي

من قبل:
, محرر

قال لويس هاميلتون أنه يتمنى لو تُعاد انطلاقة السباق التأهيلي القصير في سيلفرستون، حيث خسر الصدارة لصالح ماكس فيرشتابن الذي تقدّم ليفرض سيطرته ويحقق الفوز.

هاميلتون يتمنى لو تُعاد الانطلاقة ليمنع فيرشتابن من الهيمنة على السباق التأهيلي

تأهّل هاميلتون في المركز الأول لشبكة انطلاق السباق التأهيلي القصير الأول في الفورمولا واحد على حلبة سيلفرستون، لكنّ فيرشتابن انتزع الصدارة على الانطلاقة ولم يتمكن سائق مرسيدس من فعل شيء لوقف تقدمه.

وبذلك الفوز أحرز فيرشتابن 3 نقاط ليعزز صدارته للترتيب إلى 33 نقطة أمام هاميلتون الذي اكتفى بالمركز الثاني وحصد نقطتين.

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وقد أبدى البريطاني بعض الإحباط بعد أن قدم كل ما لديه في السباق اليوم، ليخسر أمام غريمه.

حيث قال: "لقد قدمت كل شيء اليوم. في البداية أودّ التعبير عن حبي وشكري لكل هؤلاء المشجعين، لا يُمكنني أن أصف لكم الطاقة التي أستمدها من الجميع".

وأضاف: "أتوجه لهم بالأسف كوني لم أكن قادرًا على تحقيق الفوز في السباق القصير الأول، لكننا سننافس من جديد في الغد، على الرُغم من أنه ليس من الجيد أن تخسر وأنت تنطلق من المركز الأول، بيد أننا سنحاول قلب الجانب السلبي إلى إيجابي في الغد".

وتابع: "كل نقطة تهم بالتأكيد، وغدًا سنقاتل مرة أخرى، لكنهم أقوياء للغاية بالفعل، فقد رأيتم كيف كان يبتعد في الأمام خلال السباق. لم يكن هنالك ما يمكنني فعله لمجاراته".

وأكمل: "علينا أن نحاول وأن نتواجد في الصدارة بأيّة طريقة. أتمنى لو تُعاد الانطلاقة، لكن لحسن الحظ لدينا واحدة أخرى في الغد".

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وبحديثه عن الصيغة الجديدة لنهاية الأسبوع وتفاعل الجماهير معها، قال هاميلتون: "لا أعلم كيف كان الوضع بالنسبة للمشجعين. أعتقد بأن نهاية الأسبوع كانت رائعة حتى الآن فيما يتعلق بمجريات الأمس، كان يومًا ممتعًا أن تكون التصفيات يوم الجمعة، أمتع بكثير من المعتاد".

واختتم: "لا أعلم إذا ما كان ذلك أكثر السباقات إثارة أم لا، لكن علينا القيام بذلك بتواتر أكبر، ربما نسخة مختلفة منه في المستقبل، كونه بالفعل يجعل نهاية الأسبوع أمتع بكثير في اعتقادي".

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