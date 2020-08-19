هاميلتون يتمنى "مستقبلًا إيجابيًا" لفيتيل في 2021

سيغادر بطل العالم أربع مرّات فيتيل صفوف فيراري نهاية الموسم الجاري بعدما آثر الفريق عدم تجديد عقده لما بعد موسم 2020.

ولا يحظى فيتيل حاليًا بمقعد في البطولة لموسم 2021، لكن من المعلوم أنّه يخوض محادثات مع ريسينغ بوينت للانضمام إلى صفوفها العام المُقبل عندما سيشارك الفريق باسم أستون مارتن.

ولم يسبق لبطل العالم ست مرات هاميلتون أنّ تحدث عن مستقبل فيتيل، لكنّه أشاد بسائق فيراري حيال طريقة تعامله مع الوضع وسط معاناته مع سيارة الفريق "اس اف1000".

فقال: "أدليت ببعض التعليقات سابقًا، لكنّني رأيت السباق الصعب الذي خاضه في سيلفرستون، وكل ما لدي لأفعله هو أن أتعاطف مع الموقف الذي يتواجد فيه الآن وأحاول أن أكون متفهمًا للوضع".

وأضاف: "لا يمكن لذلك أن يكون شعورًا جيّدًا على الإطلاق، أن يتمّ إخبارك أنه من غير المرغوب مواصلة مسيرتك في الفريق، ولا سيّما عندما تقدّم كل ما لديك إلى فريق ما".

وأردف: "لكنّني أعتقد بأنّ الطريقة التي يضغط بها ويواصل ويحاول مساعدة فريقه تظهر الشخصية العظيمة التي يتمتع بها والتزامه بالتسابق".

وتابع: "أتمنّى أن حصل معه أمر إيجابي للغاية بالمُضي قدمًا في مستقبله".

وكان فيتيل أحد أكبر خصوم هاميلتون خلال مسيرته في الفورمولا واحد، حيث تنافسا سويًا على اللقب في 2010، 2012، 2017 و2018.

جديرٌ بالذكر أنّه ومنذ تأكيد رحيل فيتيل عن فيراري، فقد شهد سوق السائقين تحركًا سريعًا لتبقى فقط بضعة مقاعد متاحة للعام المُقبل.

حيث أنّه وإذا لم ينتقل فيتيل إلى أستون مارتن، سيبقى أمامه خياران واقعيان فقط إمّا في هاس أو ألفا روميو إذا ما أراد الاستمرار في الفورمولا واحد.

في المقابل، لم يحسم هاميلتون بعد مستقبله مع مرسيدس لما بعد هذا الموسم، لكن من المتوقّع بشكل كبير أن يجدد عقده مع العلامة الألمانية.

وبذلك يبقى بطل العالم الوحيد الذي تأكّد مقعده للموسم المُقبل هو فرناندو ألونسو صاحب اللقبين، والذي سيعود إلى البطولة ليدافع عن ألوان رينو لموسمين.