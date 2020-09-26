هاميلتون يتمتّع بصدارة مريحة في التجارب الحرّة الثالثة في سوتشي

بالرغم من تحسّن حالة المسار بعد تواجد السيارات عليه كامل مجريات الجمعة إلى جانب سيارات سلسلة الفورمولا 2 المساندة، فإنّ الأخطاء تواصلت اليوم السبت، بالرغم من أنّها كانت أقلّ كثافة.

وعبّر رومان غروجان عن غضبه في سلسلة من الرسائل الصوتيّة الغاضبة حيال توازن السيارة، حيث قال: "أكاد أتعرّض لحادث في كلّ منعطف لأنّ السيارة غير متوازنة".

وكان بوتاس من بين الخارجين عن المسار، بينما انزلق بيير غاسلي بقوّة عند المنعطف الـ 15 وأفلت لحسن حظّه من الاصطدام بحاجز الإطارات.

وبعد غيابه طوال النصف الأوّل من الساعة، دخل ماكس فيرشتابن إلى الحلبة بوتيرة قويّة ونجح في التواجد على بُعد 0.017 ثانية فقط من بوتاس ضمن الطلعة الأولى.

وكان ثنائيّ مرسيدس أوّل العائدين لإجراء آخر محاكاة لوتيرة اللفّة الوحيدة قبل التوجّه إلى التصفيات.

لكنّ بوتاس لم يُحقّق تقدّمًا كبيرًا واقتصر على تحسين زمنه بعُشرين من الثانية، في الوقت الذي أحرز فيه زميله هاميلتون قفزة كبيرة عبر توقيت وقدره 1:33.279 دقيقة، ليكون أسرع منه بـ 0.776 ثانية.

وأجرى بوتاس إثر ذلك محادثة مطوّلة مع مهندسه بشأن إعدادات وحدة الطاقة، لكنّه لم يُحسّن زمنه بعد ذلك.

وذهب المركز الثالث إلى كارلوس ساينز الإبن سائق مكلارين، الذي تواجد على بُعد 0.817 ثانية عن زمن هاميلتون.

وتقدّم الإسباني على إستيبان أوكون سائق رينو الذي لم تفصل بينه وبين سيرجيو بيريز الخامس سوى 0.013 ثانية.

في المقابل لم ينجح فيرشتابن في تحسين زمنه في الطلعة الثانية، إذ في حين أنّه كان الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوّل، فإنّه اضطرّ لإلغاء لفّته في وسطها، ومع التراجع السريع لأداء الإطارات الألين، فلم يتمكّن الهولندي من تحسين زمنه بالرغم من محاولاته الإضافيّة.

وتمكّن سيباستيان فيتيل من وضع سيارة فيراري في المركز السابع، وذلك بعد أن تقدّم على لانس سترول بعُشرٍ من الثانية، بينما حلّ دانييل كفيات تاسعًا.

وفي حين أنّه كان أقرب منافسي مرسيدس بالأمس فقد اكتفى دانيال ريكاردو بالمركز العاشر على متن سيارة رينو، لكنّ لفّته السريعة المتأخّرة شهدت تشتيت تركيزه بسبب التواء مرآته ومحاولته تصحيحها على سرعة عالية.

نتيجة الحصّة: