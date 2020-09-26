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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى / تقرير التجارب

هاميلتون يتمتّع بصدارة مريحة في التجارب الحرّة الثالثة في سوتشي

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هاميلتون يتمتّع بصدارة مريحة في التجارب الحرّة الثالثة في سوتشي
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نجح لويس هاميلتون في التقدّم إلى الصدارة للمرّة الأولى ضمن جائزة روسيا الكبرى للفورمولا واحد، ليتمتّع بفارقٍ مريحٍ أمام زميله فالتيري بوتاس على حلبة سوتشي.

بالرغم من تحسّن حالة المسار بعد تواجد السيارات عليه كامل مجريات الجمعة إلى جانب سيارات سلسلة الفورمولا 2 المساندة، فإنّ الأخطاء تواصلت اليوم السبت، بالرغم من أنّها كانت أقلّ كثافة.

وعبّر رومان غروجان عن غضبه في سلسلة من الرسائل الصوتيّة الغاضبة حيال توازن السيارة، حيث قال: "أكاد أتعرّض لحادث في كلّ منعطف لأنّ السيارة غير متوازنة".

وكان بوتاس من بين الخارجين عن المسار، بينما انزلق بيير غاسلي بقوّة عند المنعطف الـ 15 وأفلت لحسن حظّه من الاصطدام بحاجز الإطارات.

وبعد غيابه طوال النصف الأوّل من الساعة، دخل ماكس فيرشتابن إلى الحلبة بوتيرة قويّة ونجح في التواجد على بُعد 0.017 ثانية فقط من بوتاس ضمن الطلعة الأولى.

وكان ثنائيّ مرسيدس أوّل العائدين لإجراء آخر محاكاة لوتيرة اللفّة الوحيدة قبل التوجّه إلى التصفيات.

لكنّ بوتاس لم يُحقّق تقدّمًا كبيرًا واقتصر على تحسين زمنه بعُشرين من الثانية، في الوقت الذي أحرز فيه زميله هاميلتون قفزة كبيرة عبر توقيت وقدره 1:33.279 دقيقة، ليكون أسرع منه بـ 0.776 ثانية.

وأجرى بوتاس إثر ذلك محادثة مطوّلة مع مهندسه بشأن إعدادات وحدة الطاقة، لكنّه لم يُحسّن زمنه بعد ذلك.

وذهب المركز الثالث إلى كارلوس ساينز الإبن سائق مكلارين، الذي تواجد على بُعد 0.817 ثانية عن زمن هاميلتون.

وتقدّم الإسباني على إستيبان أوكون سائق رينو الذي لم تفصل بينه وبين سيرجيو بيريز الخامس سوى 0.013 ثانية.

في المقابل لم ينجح فيرشتابن في تحسين زمنه في الطلعة الثانية، إذ في حين أنّه كان الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوّل، فإنّه اضطرّ لإلغاء لفّته في وسطها، ومع التراجع السريع لأداء الإطارات الألين، فلم يتمكّن الهولندي من تحسين زمنه بالرغم من محاولاته الإضافيّة.

وتمكّن سيباستيان فيتيل من وضع سيارة فيراري في المركز السابع، وذلك بعد أن تقدّم على لانس سترول بعُشرٍ من الثانية، بينما حلّ دانييل كفيات تاسعًا.

وفي حين أنّه كان أقرب منافسي مرسيدس بالأمس فقد اكتفى دانيال ريكاردو بالمركز العاشر على متن سيارة رينو، لكنّ لفّته السريعة المتأخّرة شهدت تشتيت تركيزه بسبب التواء مرآته ومحاولته تصحيحها على سرعة عالية.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 16 1:33.279     225.697
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 19 1:34.055 0.776 0.776 223.834
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 17 1:34.096 0.817 0.041 223.737
4 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 13 1:34.239 0.960 0.143 223.397
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 14 1:34.252 0.973 0.013 223.367
6 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 11 1:34.306 1.027 0.054 223.239
7 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 14 1:34.594 1.315 0.288 222.559
8 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 13 1:34.732 1.453 0.138 222.235
9 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 14 1:34.768 1.489 0.036 222.150
10 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 12 1:34.787 1.508 0.019 222.106
11 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 12 1:34.792 1.513 0.005 222.094
12 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 14 1:34.806 1.527 0.014 222.061
13 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 16 1:34.979 1.700 0.173 221.657
14 8 France رومان غروجان هاس فيراري 14 1:35.257 1.978 0.278 221.010
15 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 14 1:35.292 2.013 0.035 220.929
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 14 1:35.451 2.172 0.159 220.561
17 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 15 1:35.590 2.311 0.139 220.240
18 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 15 1:35.599 2.320 0.009 220.219
19 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 14 1:35.603 2.324 0.004 220.210
20 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 17 1:35.981 2.702 0.378 219.343
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة روسيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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