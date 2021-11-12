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هاميلتون يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق البرازيل بعد تغيير محرّكه

يتّجه البريطاني لويس هاميلتون للتراجع خمسة مراكز من مكان تأهّله لسباق جائزة البرازيل الكبرى بعد اختيار فريقه مرسيدس تغيير محرّك الاحتراق الداخليّ على سيارته.

هاميلتون يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق البرازيل بعد تغيير محرّكه

واجهت مرسيدس متاعب على صعيد الموثوقيّة مع محرّكاتها في الأشهر الأخيرة ما تسبّب في حصول فالتيري بوتاس على ثلاثة محرّكات بين مونزا وأوستن، إلى جانب تأثير ذلك على زبائنها أستون مارتن، ومكلارين وويليامز.

وحصل هاميلتون على محرّكٍ جديد في جائزة تركيا الكبرى، وهو ما تسبّب في تلقيه لعقوبة التراجع 10 مراكز هناك، لكنّ بطل العالم سبع مرّات كان يأمل أن تكون له مكوّنات كافية في مجموعته لتفادي تلقي عقوبة تغيير محرّك إضافي هذا العام.

لكن على إثر بداية التجارب الحرّة الأولى في البرازيل اليوم الجمعة، تمّ تأكيد حصول هاميلتون على محرّكٍ جديد قبيل عطلة نهاية هذا الأسبوع، لينتقل إلى المحرّك الخامس.

وبالنظر إلى أنّ هذه المرّة الثانية التي يتجاوز فيها هاميلتون حدّ المحرّكات الثلاثة للموسم، فإنّ العقوبة تقتصر على خمسة مراكز.

لكنّها ستُمثّل ضربة موجعة له في البرازيل في ظلّ محاولته إيقاف غريمه ماكس فيرشتابن عن توسيع أفضليّة نقاطه في صدارة البطولة.

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