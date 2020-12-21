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هاميلتون يتلقى جائزة "بي بي سي لشخصية العام للرياضيين البريطانيين"

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هاميلتون يتلقى جائزة "بي بي سي لشخصية العام للرياضيين البريطانيين"

تلقى لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات جائزة شخصية العام للرياضيين البريطانيين، من قبل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لتصبح هذه المرة الثانية التي ينال بها سائق مرسيدس هذه الجائزة.

ضمن تصويتٍ من قبل متابعي "بي بي سي"، تفوق هاميلتون على جوردان هندرسون لاعب كرة القدم، وهولي دويل المشارك في ألعاب الفروسية، أسطورة السنوكر روني أوسوليفان، وكذلك ستيوارت برود لاعب الكريكت، والملاكم تايسون فيوري.

وكان هاميلتون قد أحرز هذه الجائزة في 2014 عقب لقبه الثاني في الفورمولا واحد، وتلقاها للمرة الثانية كذلك بعد موسم 2020 الذي شهد كسره لرقم مايكل شوماخر القياسي بعدد الانتصارات، ومعادلة عدد ألقابه البالغة سبعاً.

كما تلقى هاميلتون الثناء لقاء دعمه للقضايا العالمية والمجتمعية، وذلك بعد تأسيس "جمعية هاميلتون" للمساعدة على تحقيق العدالة والتنوّع ضمن عالم السباقات، إضافة إلى رغبته بنشر الوعي حيال قضايا العنصرية وغيرها من المشاكل المجتمعية.

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وضمن رسالة فيديو، شكر هاميلتون جميع المصوّتين على دعمهم.

فقال: "أود تقديم التهاني لجميع الأسماء المرشّحة لأنني فخور جداً بما حققوه هذا العام، وأنا أود حقاً توجيه الشكر إلى جميع من صوّت لي. لم أكن أتوقع مثل هذا الأمر نظراً لتواجد العديد من الأسماء الرائعة بين المرشّحين".

وأكمل: "لكنني أعتقد أننا جميعنا فائزون، وأود تهنئة الجميع بمناسبة الأعياد كذلك. أعلم أنه لم يكن عاماً اعتيادياً، لكنني أود القول لجميع العاملين على الخط الأول ولجميع الأطفال حول العالم: رجاءً حاولوا التحلي بالروح الإيجابية في هذه الأوقات العصيبة".

واختتم: "تمنياتي الإيجابية لكم جميعاً، وشكراً لكم جميعاً من أعماق قلبي".

يشار إلى أن توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد رُشح كذلك لجائزة مدرّب العام، لكنه خسر لصالح مدرب ليفربول يورجن كلوب، الذي قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز في وقت سابق من هذا العام.

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