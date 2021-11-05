هاميلتون يتلقّى تأنيبًا إثر خرقه حدود المسار في التجارب الحرة الأولى في المكسيك

خلال الدقائق الـ 15 الأولى من التجارب الحرة صباح اليوم الجمعة في المكسيك، تحرك هاميلتون مباشرة بينما كان تحت الكبح عند المنعطف الأول، ما تسبب بعبوره على المنطقة العشبية قبل أن يعود إلى المسار عند مدخل المنعطف الثالث.

وقد أشار سائق مرسيدس عبر اللاسلكي أنه "لم يتمكن من الإبطاء هناك"، في الوقت الذي عانى فيه عدد من السائقين من الغبار في المراحل الأولى من الحصة.

لكن وعندما عاد إلى المسار، أخفق هاميلتون في البقاء على الجانب الأيسر من الأعمدة البرتقالية عند المنعطف الثالث، مثلما أوصى مايكل ماسي مدير السباقات في ملاحظات ما قبل الحدث.

والتي جاء فيها: "أيّ سائق يخرج عن المسار في الجانب الأيسر بين المنعطفين الأول والثاني، أو من يمر إلى يسارة الأعمدة عند رأس المنعطف الثاني، فعليه العودة إلى المسار عبر القيادة إلى يسار العمود عند المنعطف الثالث".

ونتيجة لذلك، تمّ استدعاء هاميتلون للمثول أمام المراقبين والتحقيق معه لخرقه حدود المسار، حيث أفضت جلسة الاستماع إلى حصوله على تأنيب.

وجاء في قرار المراقبين: "خرجت السيارة رقم 44 عن المسار في الجانب الأيسر بين المنعطفين الأول والثاني وعادت إلى المسار بين المنعطفين الثاني والثالث، عوضًا عن العودة عبر القيادة إلى يسار العمود البرتقالي عند المنعطف الثالث".

وأضاف بيانهم: "في ظل الإشارة إلى تعليقات السائق المرتبطة بحالة المسار ومحاولته التحرك إلى اليسار بعد خروجه عن المسار، فقد رأى المراقبون بأنّ ذلك كان فشلًا في اتباع تعليمات مدير السباق المذكورة في ملاحظات ما قبل الحدث".

جديرٌ بالذكر أن ذلك هو التأنيب الأول لهاميلتون هذا الموسم، ما يعني أن ذلك لن يؤثر على سباقه نهاية هذا الأسبوع، حيث أن السائقين الذين يحصلون على تأنيب في ثلاث مناسبات على مدار الموسم يتلقون عقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق.

كما نشير أن هاميلتون ليس الوحيد الذي تلقّى تأنيبًا في المكسيك لخرقه حدود المسار في التجارب الحرة الأولى، حيث ارتكب كيمي رايكونن سائق ألفا روميو ذات الخطأ في وقت لاحق بعد هاميلتون، ليحصل على ذات العقوبة أيضاً.