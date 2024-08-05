جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

هاميلتون يتكلم حول المشاركة في الألعاب الأولمبية

تكلم لويس هاميلتون حول فكرة المشاركة في الألعاب الأولمبية.

خلدون يونس
خلدون يونس
لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

أوضح لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في الفورمولا واحد أنه يقيّم فكرة المشاركة في الألعاب الأولمبية ربما بعد نهاية مسيرته في السباقات.

ويبدو أن البريطاني قد استوحى هذه الفكرة من قبل صديقه المقرب والمبارز مايلز تشاملي-واتسون.

حيث قال في تصريح لقناة "سي ان ان": "أحد أصدقائي المقرّبين، مايلز تشاملي-واتسون، الذي ينافس في فئة المبارزات".

وأكمل: "لطالما قدمنا الدعم لبعضنا البعض، ونحن نتكلم كل يوم".

وأردف: "أعلم مقدار العمل الجاد المطلوب، وأحبُّ لو كنتُ معه".

وتابع: "لكنني أعلم مقدار الضغط الذي يرافق مثل هذه الفعاليات. لو ذهبتُ لمشاهدة أحد سباقات أخي على سبيل المثال، فإنني أعلم مقدار الضغط الإضافي بسبب ذلك".

واسترسل: "لم أقرر حقاً ما الذي سأقوم به بعد".

وحين سُئِل حول احتمالية تحوّل رياضة السيارات إلى شكل شبيه بالألعاب الأولمبية، نفى مثل هذه الفكرة قائلاً: "كلا، ليس رياضة السيارات".

لكنه لم ينفِ تماماً فكرة مشاركته في الألعاب الأولمبية مستقبلاً، حيث أضاف: "لستُ جيداً بما يكفي في ركوب الأمواج كي أتواجد في الألعاب الأولمبية".

واختتم: "لكن ربما في يوم ما، سأشارك فيها!".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ميك شوماخر يفصح عن هدفه الأساسي في مسيرته المهنية

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن

فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن
فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم

فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم
لوكلير: كنت لأفضّل موسماً مملاً مع هيمنة لـ فيراري

لوكلير: كنت لأفضّل موسماً مملاً مع هيمنة لـ فيراري

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
لوكلير: كنت لأفضّل موسماً مملاً مع هيمنة لـ فيراري
لويس هاميلتون
More from
لويس هاميلتون
هاميلتون يُثني على سيرجيو بيريز

هاميلتون يُثني على سيرجيو بيريز

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
هاميلتون يُثني على سيرجيو بيريز
مرسيدس تعترف أنها تفاجأت من بطء السيارة في بداية موسم 2024

مرسيدس تعترف أنها تفاجأت من بطء السيارة في بداية موسم 2024

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
مرسيدس تعترف أنها تفاجأت من بطء السيارة في بداية موسم 2024
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
مرسيدس
More from
مرسيدس
بالمر: جائزة بلجيكا الكبرى دليل على عودة هاميلتون إلى سابق مستواه وقمة أدائه

بالمر: جائزة بلجيكا الكبرى دليل على عودة هاميلتون إلى سابق مستواه وقمة أدائه

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
بالمر: جائزة بلجيكا الكبرى دليل على عودة هاميلتون إلى سابق مستواه وقمة أدائه
فاسور يرد على وصف راسل بأنه أسرع من هاميلتون

فاسور يرد على وصف راسل بأنه أسرع من هاميلتون

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فاسور يرد على وصف راسل بأنه أسرع من هاميلتون
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

ريد بُل تجهز منشآت جديدة للهيكل والمحرك استعداداً لموسم 2026

ريد بُل تجهز منشآت جديدة للهيكل والمحرك استعداداً لموسم 2026

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ريد بُل تجهز منشآت جديدة للهيكل والمحرك استعداداً لموسم 2026
فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن

فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن
فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم

فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم
فينياليس: وضع أبريليا "يزداد سوءًا" في الموتو جي بي

فينياليس: وضع أبريليا "يزداد سوءًا" في الموتو جي بي

MGP موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
فينياليس: وضع أبريليا "يزداد سوءًا" في الموتو جي بي

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط