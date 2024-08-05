هاميلتون يتكلم حول المشاركة في الألعاب الأولمبية

أوضح لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في الفورمولا واحد أنه يقيّم فكرة المشاركة في الألعاب الأولمبية ربما بعد نهاية مسيرته في السباقات.

ويبدو أن البريطاني قد استوحى هذه الفكرة من قبل صديقه المقرب والمبارز مايلز تشاملي-واتسون.

حيث قال في تصريح لقناة "سي ان ان": "أحد أصدقائي المقرّبين، مايلز تشاملي-واتسون، الذي ينافس في فئة المبارزات".

وأكمل: "لطالما قدمنا الدعم لبعضنا البعض، ونحن نتكلم كل يوم".

وأردف: "أعلم مقدار العمل الجاد المطلوب، وأحبُّ لو كنتُ معه".

وتابع: "لكنني أعلم مقدار الضغط الذي يرافق مثل هذه الفعاليات. لو ذهبتُ لمشاهدة أحد سباقات أخي على سبيل المثال، فإنني أعلم مقدار الضغط الإضافي بسبب ذلك".

واسترسل: "لم أقرر حقاً ما الذي سأقوم به بعد".

وحين سُئِل حول احتمالية تحوّل رياضة السيارات إلى شكل شبيه بالألعاب الأولمبية، نفى مثل هذه الفكرة قائلاً: "كلا، ليس رياضة السيارات".

لكنه لم ينفِ تماماً فكرة مشاركته في الألعاب الأولمبية مستقبلاً، حيث أضاف: "لستُ جيداً بما يكفي في ركوب الأمواج كي أتواجد في الألعاب الأولمبية".

واختتم: "لكن ربما في يوم ما، سأشارك فيها!".