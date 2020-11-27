هاميلتون يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في البحرين

استغلّ أغلب السائقين الدقائق الأولى من الحصّة من أجل إكمال برنامج اختبارات بيريللي لإطارات 2021.

وشرع معظمهم إثر ذلك في إكمال برامجهم الطبيعيّة التحضيريّة لبقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع، بالرغم من أنّ ثنائيّ مرسيدس بقي يختبر تلك الإطارات لفترة طويلة.

وبعد أن عانى من ضررٍ في أرضيّة سيارته حدّ من تواجده على المسار في الحصّة الأولى، بدا أنّ فيرشتابن واجه بعض المشاكل المماثلة قرب انتصاف الحصّة، لكنّه تمكّن من العودة سريعًا إلى الحلبة هذه المرّة.

لكنّ الوضع لم يكن رائعًا على الجانب الآخر من مرآب ريد بُل، إذ عندما كان بصدد إكمال لفّته السريعة، عبر أليكسندر ألبون بشكلٍ عنيف نسبيًا على الحفف الجانبيّة بالخروج من المنعطف الأخير، وأثناء محاولته تصحيح مساره فقد التايلاندي السيطرة على سيارته وتوجّهت مباشرة فوق المنطقة الحصويّة واصطدمت بالحاجز الجانبيّ ما أدّى إلى تدمير جانبها الأيمن.

وتسبّب الحادث في رفع العلم الأحمر من أجل إبعاد السيارة وتنظيف المسار.

وأدّى ذلك إلى خسارة السائقين قرابة 12 دقيقة، وهو ما دفع أغلبهم للاصطفاف في آخر خطّ الحظائر من أجل العودة سريعًا إلى المسار.

لكن حال دخول السيارات إلى المسار فإنّ العلم الأحمر رُفع مباشرة مجدّدًا، لكن هذه المرّة بسبب كلبٍ سائبٍ على المسار.

واستؤنفت الحصّة حال عودة جميع السيارات إلى خطّ الحظائر، ما ترك السائقين أمام 27 دقيقة فقط لإكمال بقيّة برامجهم.

وعمل الجميع تقريبًا على محاكاة السباق حينها ما عدا لويس هاميلتون الذي لم يكن قد أكمل محاكاة للتصفيات عند تلك المرحلة.

وبالفعل قفز البريطاني سريعًا إلى الصدارة بتوقيت وقدره 1:28.971 دقيقة، متفوّقًا بفارق 0.347 ثانية على فيرشتابن.

وبعد أن أكمل بضع لفّات ضمن محاكاته للسباق، سُئل فيرشتابن عن الأداء، حيث قال سريعًا: "الإطارات ماتت بكلّ بساطة".

أمّا المركز الثالث فقد كان من نصيب فالتيري بوتاس، حيث كان الفنلندي أبطأ بـ 0.018 ثانية فقط من فيرشتابن.

ومجدّدًا كان سيرجيو بيريز حاضرًا في الأمام، وحلّ رابعًا في هذه الحصّة متفوّقًا على الثنائيّ دانيال ريكاردو وبيير غاسلي.

وكان الأداء متقاربًا بين لاندو نوريس السابع ولانس سترول ودانييل كفيات خلفه، حيث فصلت بينهم 0.059 ثانية فقط.

وبالرغم من حادثه، إلّا أنّ زمن ألبون السابق كان كافيًا لوضعه في المركز العاشر على بُعد ثانية عن الصدارة.

ومجدّدًا عانى ثنائيّ فيراري للتواجد ضمن العشرة الأوائل، حيث حلّ سيباستيان فيتيل في المركز الـ 12 بينما اكتفى شارل لوكلير بالـ 14 إثر خطأ في المقطع الأخير من لفّته السريعة.

نتيجة الحصّة: