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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في البحرين

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هاميلتون يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في البحرين
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واصل بطل العالم لويس هاميلتون صدارته لمجريات عطلة نهاية أسبوع جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد متقدّمًا في التجارب الحرّة الثانية على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، ضمن حصّة شهدت تعرّض أليكسندر ألبون لحادث قويّ.

استغلّ أغلب السائقين الدقائق الأولى من الحصّة من أجل إكمال برنامج اختبارات بيريللي لإطارات 2021.

وشرع معظمهم إثر ذلك في إكمال برامجهم الطبيعيّة التحضيريّة لبقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع، بالرغم من أنّ ثنائيّ مرسيدس بقي يختبر تلك الإطارات لفترة طويلة.

وبعد أن عانى من ضررٍ في أرضيّة سيارته حدّ من تواجده على المسار في الحصّة الأولى، بدا أنّ فيرشتابن واجه بعض المشاكل المماثلة قرب انتصاف الحصّة، لكنّه تمكّن من العودة سريعًا إلى الحلبة هذه المرّة.

لكنّ الوضع لم يكن رائعًا على الجانب الآخر من مرآب ريد بُل، إذ عندما كان بصدد إكمال لفّته السريعة، عبر أليكسندر ألبون بشكلٍ عنيف نسبيًا على الحفف الجانبيّة بالخروج من المنعطف الأخير، وأثناء محاولته تصحيح مساره فقد التايلاندي السيطرة على سيارته وتوجّهت مباشرة فوق المنطقة الحصويّة واصطدمت بالحاجز الجانبيّ ما أدّى إلى تدمير جانبها الأيمن.

وتسبّب الحادث في رفع العلم الأحمر من أجل إبعاد السيارة وتنظيف المسار.

وأدّى ذلك إلى خسارة السائقين قرابة 12 دقيقة، وهو ما دفع أغلبهم للاصطفاف في آخر خطّ الحظائر من أجل العودة سريعًا إلى المسار.

لكن حال دخول السيارات إلى المسار فإنّ العلم الأحمر رُفع مباشرة مجدّدًا، لكن هذه المرّة بسبب كلبٍ سائبٍ على المسار.

واستؤنفت الحصّة حال عودة جميع السيارات إلى خطّ الحظائر، ما ترك السائقين أمام 27 دقيقة فقط لإكمال بقيّة برامجهم.

وعمل الجميع تقريبًا على محاكاة السباق حينها ما عدا لويس هاميلتون الذي لم يكن قد أكمل محاكاة للتصفيات عند تلك المرحلة.

وبالفعل قفز البريطاني سريعًا إلى الصدارة بتوقيت وقدره 1:28.971 دقيقة، متفوّقًا بفارق 0.347 ثانية على فيرشتابن.

وبعد أن أكمل بضع لفّات ضمن محاكاته للسباق، سُئل فيرشتابن عن الأداء، حيث قال سريعًا: "الإطارات ماتت بكلّ بساطة".

أمّا المركز الثالث فقد كان من نصيب فالتيري بوتاس، حيث كان الفنلندي أبطأ بـ 0.018 ثانية فقط من فيرشتابن.

ومجدّدًا كان سيرجيو بيريز حاضرًا في الأمام، وحلّ رابعًا في هذه الحصّة متفوّقًا على الثنائيّ دانيال ريكاردو وبيير غاسلي.

وكان الأداء متقاربًا بين لاندو نوريس السابع ولانس سترول ودانييل كفيات خلفه، حيث فصلت بينهم 0.059 ثانية فقط.

وبالرغم من حادثه، إلّا أنّ زمن ألبون السابق كان كافيًا لوضعه في المركز العاشر على بُعد ثانية عن الصدارة.

ومجدّدًا عانى ثنائيّ فيراري للتواجد ضمن العشرة الأوائل، حيث حلّ سيباستيان فيتيل في المركز الـ 12 بينما اكتفى شارل لوكلير بالـ 14 إثر خطأ في المقطع الأخير من لفّته السريعة.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 28 1:28.971     218.983
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 34 1:29.318 0.347 0.347 218.132
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 30 1:29.336 0.365 0.018 218.089
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 32 1:29.403 0.432 0.067 217.925
5 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 27 1:29.462 0.491 0.059 217.781
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 36 1:29.551 0.580 0.089 217.565
7 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 30 1:29.841 0.870 0.290 216.863
8 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 32 1:29.871 0.900 0.030 216.790
9 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 34 1:29.900 0.929 0.029 216.720
10 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 17 1:30.014 1.043 0.114 216.446
11 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 30 1:30.085 1.114 0.071 216.275
12 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 35 1:30.110 1.139 0.025 216.215
13 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 33 1:30.271 1.300 0.161 215.830
14 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 30 1:30.407 1.436 0.136 215.505
15 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 33 1:30.627 1.656 0.220 214.982
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 27 1:30.849 1.878 0.222 214.456
17 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 34 1:30.928 1.957 0.079 214.270
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 32 1:30.973 2.002 0.045 214.164
19 8 France رومان غروجان هاس فيراري 28 1:31.119 2.148 0.146 213.821
20 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 29 1:31.636 2.665 0.517 212.615
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثانية
الكاتب مروان الوافي

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