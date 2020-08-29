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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى / تقرير التجارب

هاميلتون يتقدّم على أوكون في التجارب الثالثة في سبا

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هاميلتون يتقدّم على أوكون في التجارب الثالثة في سبا
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حقّق لويس هاميلتون الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الثالثة لجائزة بلجيكا الكبرى، في الوقت الذي تواصلت فيه معاناة فيراري اللافتة وتواجدها في أسفل الترتيب على حلبة سبا-فرانكورشان.

في حين أنّ أغلب السائقين قد اختاروا الدخول إلى الحلبة على إطارات "ميديوم" أو "هارد"، فإنّ ثنائيّ مرسيدس وماكس فيرشتابن استخدموا تركيبة "سوفت" منذ المجموعة الأولى، إذ يوحي ذلك بأنّهم سيُحاولون الحفاظ على مجموعة "ميديوم" جديدة إضافيّة للتأهّل عليها في القسم الثاني من التصفيات.

في الأثناء اشتكى أليكسندر ألبون من مشكلة في توازن المكابح، حيث قال: "الأمر أشبه بالضغط على زرّ، إمّا أن تنغلق المكابح الأماميّة أو أن تنغلق الأخرى الخلفيّة".

وفي الوقت الذي بدأ فيه الجميع بالتحضّر للعودة إلى الحلبة على إطارات "سوفت" لإجراء المحاكاة الأخيرة للتصفيات على إطارات "سوفت"، بدأت بعض الأمطار بالتهاطل على المسار وهو ما دفع السائقين إلى العودة إلى خطّ الحظائر والانتظار.

لكنّ تلك الأمطار كانت خفيفة، ومع بقاء 8 دقائق على نهاية الحصّة فقد دخل السائقون جميعًا إلى الحلبة أخيرًا.

لكنّ ذلك تسبّب في الكثير من الزحام على المسار، وبعض المناوشات بين السائقين، إذ وصف جورج راسل سيباستيان فيتيل بالـ "الأخرق" كونه قطع صفّ الانتظار في المنعطف الأخير وتجاوز السيارات الأخرى التي تتحضّر للفّة.

وفي النهاية ذهبت الصدارة إلى هاميلتون عبر توقيت وقدره 1:43.255 دقيقة. وبشكلٍ لافتٍ فإنّ المركز الثاني كان من نصيب رينو مجدّدًا لكن هذه المرّة عن طريق إستيبان أوكون بفارق 0.230 ثانية عن هاميلتون، إذ بالرغم من أنّه كان أبطأ بثانية من هاميلتون في المقطع الأوسط، إلّا أنّه كان السائق الأسرع في المقطعين الأوّل والثالث.

وبشكلٍ لافت فقد حلّ لاندو نوريس ثالثًا أمام ألبون سائق ريد بُل. أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب فالتيري بوتاس حيث تقدّم على ماكس فيرشتابن، حيث لم يحصل الأخيران على فرصة لتحسين زمنيهما على مجموعة الإطارات الثانية على عكس هاميلتون.

وحلّ دانيال ريكاردو سابعًا على متن سيارة رينو الثانية، حيث تقدّم على لانس سترول وكارلوس ساينز الإبن، بينما أكمل كارلوس ساينز ترتيب العشرة الأوائل.

على الجانب الآخر تواصلت معاناة فيراري اللافتة، إذ لم يعد من الممكن إرجاعها إلى ضعف وحدة الطاقة فحسب، كون فريقَي هاس وألفا روميو المتزوّدين بوحدات طاقته كانا أفضل حالًا قليلًا، إذ اكتفى شارل لوكلير بالمركز الـ 17 بالكاد أمام جورج راسل سائق ويليامز، بينما تذيّل فيتيل الترتيب.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 9 1:43.255     244.195
2 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 9 1:43.485 0.230 0.230 243.652
3 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 12 1:43.641 0.386 0.156 243.285
4 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 13 1:43.731 0.476 0.090 243.074
5 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 9 1:43.813 0.558 0.082 242.882
6 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 10 1:43.896 0.641 0.083 242.688
7 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 8 1:43.973 0.718 0.077 242.509
8 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 12 1:43.988 0.733 0.015 242.474
9 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 13 1:44.006 0.751 0.018 242.432
10 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 12 1:44.180 0.925 0.174 242.027
11 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 14 1:44.508 1.253 0.328 241.267
12 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 14 1:44.543 1.288 0.035 241.186
13 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 11 1:44.771 1.516 0.228 240.662
14 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 10 1:44.841 1.586 0.070 240.501
15 8 France رومان غروجان هاس فيراري 16 1:44.844 1.589 0.003 240.494
16 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 11 1:44.932 1.677 0.088 240.292
17 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 12 1:45.147 1.892 0.215 239.801
18 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 11 1:45.157 1.902 0.010 239.778
19 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 13 1:45.190 1.935 0.033 239.703
20 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 12 1:45.420 2.165 0.230 239.180
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بلجيكا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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