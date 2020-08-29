هاميلتون يتقدّم على أوكون في التجارب الثالثة في سبا

في حين أنّ أغلب السائقين قد اختاروا الدخول إلى الحلبة على إطارات "ميديوم" أو "هارد"، فإنّ ثنائيّ مرسيدس وماكس فيرشتابن استخدموا تركيبة "سوفت" منذ المجموعة الأولى، إذ يوحي ذلك بأنّهم سيُحاولون الحفاظ على مجموعة "ميديوم" جديدة إضافيّة للتأهّل عليها في القسم الثاني من التصفيات.

في الأثناء اشتكى أليكسندر ألبون من مشكلة في توازن المكابح، حيث قال: "الأمر أشبه بالضغط على زرّ، إمّا أن تنغلق المكابح الأماميّة أو أن تنغلق الأخرى الخلفيّة".

وفي الوقت الذي بدأ فيه الجميع بالتحضّر للعودة إلى الحلبة على إطارات "سوفت" لإجراء المحاكاة الأخيرة للتصفيات على إطارات "سوفت"، بدأت بعض الأمطار بالتهاطل على المسار وهو ما دفع السائقين إلى العودة إلى خطّ الحظائر والانتظار.

لكنّ تلك الأمطار كانت خفيفة، ومع بقاء 8 دقائق على نهاية الحصّة فقد دخل السائقون جميعًا إلى الحلبة أخيرًا.

لكنّ ذلك تسبّب في الكثير من الزحام على المسار، وبعض المناوشات بين السائقين، إذ وصف جورج راسل سيباستيان فيتيل بالـ "الأخرق" كونه قطع صفّ الانتظار في المنعطف الأخير وتجاوز السيارات الأخرى التي تتحضّر للفّة.

وفي النهاية ذهبت الصدارة إلى هاميلتون عبر توقيت وقدره 1:43.255 دقيقة. وبشكلٍ لافتٍ فإنّ المركز الثاني كان من نصيب رينو مجدّدًا لكن هذه المرّة عن طريق إستيبان أوكون بفارق 0.230 ثانية عن هاميلتون، إذ بالرغم من أنّه كان أبطأ بثانية من هاميلتون في المقطع الأوسط، إلّا أنّه كان السائق الأسرع في المقطعين الأوّل والثالث.

وبشكلٍ لافت فقد حلّ لاندو نوريس ثالثًا أمام ألبون سائق ريد بُل. أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب فالتيري بوتاس حيث تقدّم على ماكس فيرشتابن، حيث لم يحصل الأخيران على فرصة لتحسين زمنيهما على مجموعة الإطارات الثانية على عكس هاميلتون.

وحلّ دانيال ريكاردو سابعًا على متن سيارة رينو الثانية، حيث تقدّم على لانس سترول وكارلوس ساينز الإبن، بينما أكمل كارلوس ساينز ترتيب العشرة الأوائل.

على الجانب الآخر تواصلت معاناة فيراري اللافتة، إذ لم يعد من الممكن إرجاعها إلى ضعف وحدة الطاقة فحسب، كون فريقَي هاس وألفا روميو المتزوّدين بوحدات طاقته كانا أفضل حالًا قليلًا، إذ اكتفى شارل لوكلير بالمركز الـ 17 بالكاد أمام جورج راسل سائق ويليامز، بينما تذيّل فيتيل الترتيب.

نتيجة الحصّة: