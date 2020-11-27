هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مريحة لمرسيدس في التجارب الأولى في البحرين

على عكس النسخ السابقة من جائزة البحرين الكبرى، فإنّ إقامة السباق في شهر نوفمبر سمحت بالحصول على استفادة إضافيّة من حصّة التجارب الحرّة الأولى كون درجات الحرارة كانت منخفضة بالمقارنة مع الوضع العاديّ.

واتّبع السائقون برنامج اختبارات بيريللي لتركيبات إطارات 2021 الجديدة للحصول على فكرة أوضح حولها.

لكنّ الأخطاء كانت حاضرة بكثافة عند الكبح، ودمّر الكثير من السائقين إطاراتهم سريعًا، إذ قال ماكس فيرشتابن على سبيل المثال بشكلٍ ساخر: "أوو، رائع، لقد تسطّحت الإطارات سريعًا".

وعلى صعيد الإطارات الجديدة للموسم المقبل، فلم يكن شارل لوكلير سعيدًا جدًا حيالها، إذ قال: "هذه الإطارات لا تعمل بشكلٍ جيّد".

في الأثناء واصلت مرسيدس هيمنتها في الأمام حيث حقّق هاميلتون الزمن الأسرع البالغ 1:29.033 دقيقة.

وتقدّم بطل العالم سبع مرّات بفارقٍ مريح عن زميله بوتاس بفارق 0.449 ثانية.

أمّا سيرجيو بيريز فقد وضع نفسه في موقع أفضل البقيّة على متن سيارة ريسينغ بوينت، وذلك بعد أن تفوّق بـ 0.018 ثانية فقط على كارلوس ساينز الإبن.

وذهب المركز الخامس إلى بيير غاسلي سائق ألفا تاوري، ولقي الفرنسيّ بعض التذمّر من قبله صديقه لوكلير بعد أن حجزه خلال لفّته السريعة.

من جانبه كان أداء فيرشتابن خافتًا بعض الشيء، حيث اكتفى الهولنديّ بالمركز السادس مباشرة أمام زميله أليكسندر ألبون ولم تفصل بينهما سوى 0.008 ثانية.

وبقي فيرشتابن عالقًا في مرآب فريقه لفترة طويلة في ظلّ عمل الميكانيكيين على سيارته بسبب ضررٍ في أرضيّتها.

وحلّ إستيبان أوكون ثامنًا متقدّمًا على زميله في رينو دانيال ريكاردو الذي أكمل العشرة الأوائل، بينما توسّطهما لانس سترول سائق ريسينغ بوينت.

في الأثناء عادت فيراري للمعاناة بشكلٍ واضح في هذه الحصّة وذلك في ظلّ اكتفاء لوكلير وسيباستيان فيتيل بالمركزين الـ 11 والـ 12 على التوالي بفارق 1.5 ثانية عن الصدارة.

نتيجة الحصّة: