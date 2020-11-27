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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / تقرير التجارب

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مريحة لمرسيدس في التجارب الأولى في البحرين

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هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مريحة لمرسيدس في التجارب الأولى في البحرين
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حقّق لويس هاميلتون الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الأولى ضمن جائزة البحرين الكبرى، ليتقدّم بأكثر من أربعة أعشارٍ من الثانية عن أقرب ملاحقيه زميله فالتيري بوتاس.

على عكس النسخ السابقة من جائزة البحرين الكبرى، فإنّ إقامة السباق في شهر نوفمبر سمحت بالحصول على استفادة إضافيّة من حصّة التجارب الحرّة الأولى كون درجات الحرارة كانت منخفضة بالمقارنة مع الوضع العاديّ.

واتّبع السائقون برنامج اختبارات بيريللي لتركيبات إطارات 2021 الجديدة للحصول على فكرة أوضح حولها.

لكنّ الأخطاء كانت حاضرة بكثافة عند الكبح، ودمّر الكثير من السائقين إطاراتهم سريعًا، إذ قال ماكس فيرشتابن على سبيل المثال بشكلٍ ساخر: "أوو، رائع، لقد تسطّحت الإطارات سريعًا".

وعلى صعيد الإطارات الجديدة للموسم المقبل، فلم يكن شارل لوكلير سعيدًا جدًا حيالها، إذ قال: "هذه الإطارات لا تعمل بشكلٍ جيّد".

في الأثناء واصلت مرسيدس هيمنتها في الأمام حيث حقّق هاميلتون الزمن الأسرع البالغ 1:29.033 دقيقة.

وتقدّم بطل العالم سبع مرّات بفارقٍ مريح عن زميله بوتاس بفارق 0.449 ثانية.

أمّا سيرجيو بيريز فقد وضع نفسه في موقع أفضل البقيّة على متن سيارة ريسينغ بوينت، وذلك بعد أن تفوّق بـ 0.018 ثانية فقط على كارلوس ساينز الإبن.

وذهب المركز الخامس إلى بيير غاسلي سائق ألفا تاوري، ولقي الفرنسيّ بعض التذمّر من قبله صديقه لوكلير بعد أن حجزه خلال لفّته السريعة.

من جانبه كان أداء فيرشتابن خافتًا بعض الشيء، حيث اكتفى الهولنديّ بالمركز السادس مباشرة أمام زميله أليكسندر ألبون ولم تفصل بينهما سوى 0.008 ثانية.

وبقي فيرشتابن عالقًا في مرآب فريقه لفترة طويلة في ظلّ عمل الميكانيكيين على سيارته بسبب ضررٍ في أرضيّتها.

وحلّ إستيبان أوكون ثامنًا متقدّمًا على زميله في رينو دانيال ريكاردو الذي أكمل العشرة الأوائل، بينما توسّطهما لانس سترول سائق ريسينغ بوينت.

في الأثناء عادت فيراري للمعاناة بشكلٍ واضح في هذه الحصّة وذلك في ظلّ اكتفاء لوكلير وسيباستيان فيتيل بالمركزين الـ 11 والـ 12 على التوالي بفارق 1.5 ثانية عن الصدارة.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 40 1:29.033     218.831
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 41 1:29.482 0.449 0.449 217.733
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 31 1:30.000 0.967 0.518 216.480
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 31 1:30.018 0.985 0.018 216.436
5 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 34 1:30.049 1.016 0.031 216.362
6 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 18 1:30.294 1.261 0.245 215.775
7 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 34 1:30.302 1.269 0.008 215.756
8 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 28 1:30.384 1.351 0.082 215.560
9 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 30 1:30.426 1.393 0.042 215.460
10 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 30 1:30.508 1.475 0.082 215.264
11 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 29 1:30.589 1.556 0.081 215.072
12 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 24 1:30.628 1.595 0.039 214.979
13 88 Poland روبرت كوبتسا ألفا روميو فيراري 24 1:30.732 1.699 0.104 214.733
14 8 France رومان غروجان هاس فيراري 28 1:30.832 1.799 0.100 214.497
15 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 29 1:30.854 1.821 0.022 214.445
16 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 27 1:30.896 1.863 0.042 214.346
17 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 37 1:31.020 1.987 0.124 214.054
18 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 27 1:31.392 2.359 0.372 213.182
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 29 1:32.472 3.439 1.080 210.692
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب مروان الوافي

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