هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مريحة لمرسيدس في التجارب الأولى في البحرين
حقّق لويس هاميلتون الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الأولى ضمن جائزة البحرين الكبرى، ليتقدّم بأكثر من أربعة أعشارٍ من الثانية عن أقرب ملاحقيه زميله فالتيري بوتاس.
على عكس النسخ السابقة من جائزة البحرين الكبرى، فإنّ إقامة السباق في شهر نوفمبر سمحت بالحصول على استفادة إضافيّة من حصّة التجارب الحرّة الأولى كون درجات الحرارة كانت منخفضة بالمقارنة مع الوضع العاديّ.
واتّبع السائقون برنامج اختبارات بيريللي لتركيبات إطارات 2021 الجديدة للحصول على فكرة أوضح حولها.
لكنّ الأخطاء كانت حاضرة بكثافة عند الكبح، ودمّر الكثير من السائقين إطاراتهم سريعًا، إذ قال ماكس فيرشتابن على سبيل المثال بشكلٍ ساخر: "أوو، رائع، لقد تسطّحت الإطارات سريعًا".
وعلى صعيد الإطارات الجديدة للموسم المقبل، فلم يكن شارل لوكلير سعيدًا جدًا حيالها، إذ قال: "هذه الإطارات لا تعمل بشكلٍ جيّد".
في الأثناء واصلت مرسيدس هيمنتها في الأمام حيث حقّق هاميلتون الزمن الأسرع البالغ 1:29.033 دقيقة.
وتقدّم بطل العالم سبع مرّات بفارقٍ مريح عن زميله بوتاس بفارق 0.449 ثانية.
أمّا سيرجيو بيريز فقد وضع نفسه في موقع أفضل البقيّة على متن سيارة ريسينغ بوينت، وذلك بعد أن تفوّق بـ 0.018 ثانية فقط على كارلوس ساينز الإبن.
وذهب المركز الخامس إلى بيير غاسلي سائق ألفا تاوري، ولقي الفرنسيّ بعض التذمّر من قبله صديقه لوكلير بعد أن حجزه خلال لفّته السريعة.
من جانبه كان أداء فيرشتابن خافتًا بعض الشيء، حيث اكتفى الهولنديّ بالمركز السادس مباشرة أمام زميله أليكسندر ألبون ولم تفصل بينهما سوى 0.008 ثانية.
وبقي فيرشتابن عالقًا في مرآب فريقه لفترة طويلة في ظلّ عمل الميكانيكيين على سيارته بسبب ضررٍ في أرضيّتها.
وحلّ إستيبان أوكون ثامنًا متقدّمًا على زميله في رينو دانيال ريكاردو الذي أكمل العشرة الأوائل، بينما توسّطهما لانس سترول سائق ريسينغ بوينت.
في الأثناء عادت فيراري للمعاناة بشكلٍ واضح في هذه الحصّة وذلك في ظلّ اكتفاء لوكلير وسيباستيان فيتيل بالمركزين الـ 11 والـ 12 على التوالي بفارق 1.5 ثانية عن الصدارة.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|40
|1:29.033
|218.831
|2
|77
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|مرسيدس
|41
|1:29.482
|0.449
|0.449
|217.733
|3
|11
|سيرجيو بيريز
|ريسينغ بوينت
|مرسيدس
|31
|1:30.000
|0.967
|0.518
|216.480
|4
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|مكلارين
|رينو
|31
|1:30.018
|0.985
|0.018
|216.436
|5
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|هوندا
|34
|1:30.049
|1.016
|0.031
|216.362
|6
|33
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|هوندا
|18
|1:30.294
|1.261
|0.245
|215.775
|7
|23
|ألكسندر ألبون
|ريد بُل
|هوندا
|34
|1:30.302
|1.269
|0.008
|215.756
|8
|31
|إستيبان أوكون
|رينو
|رينو
|28
|1:30.384
|1.351
|0.082
|215.560
|9
|18
|لانس سترول
|ريسينغ بوينت
|مرسيدس
|30
|1:30.426
|1.393
|0.042
|215.460
|10
|3
|دانيال ريكاردو
|رينو
|رينو
|30
|1:30.508
|1.475
|0.082
|215.264
|11
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|29
|1:30.589
|1.556
|0.081
|215.072
|12
|5
|سيباستيان فيتيل
|فيراري
|فيراري
|24
|1:30.628
|1.595
|0.039
|214.979
|13
|88
|روبرت كوبتسا
|ألفا روميو
|فيراري
|24
|1:30.732
|1.699
|0.104
|214.733
|14
|8
|رومان غروجان
|هاس
|فيراري
|28
|1:30.832
|1.799
|0.100
|214.497
|15
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|29
|1:30.854
|1.821
|0.022
|214.445
|16
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|ألفا روميو
|فيراري
|27
|1:30.896
|1.863
|0.042
|214.346
|17
|26
|دانييل كفيات
|ألفا تاوري
|هوندا
|37
|1:31.020
|1.987
|0.124
|214.054
|18
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|رينو
|27
|1:31.392
|2.359
|0.372
|213.182
|19
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|29
|1:32.472
|3.439
|1.080
|210.692
حول هذه المقالة
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|الكاتب
|مروان الوافي