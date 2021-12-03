هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس وحادث قوي للوكلير في التجارب الثانية في جدّة

تلألأ كورنيش جدّة بالأضواء الكاشفة وهو ما زاد من الإثارة بالنسبة للسائقين على الحلبة.

وعرفت حرارة المسار انخفاضًا بخمس درجات بالمقارنة مع التجارب الحرّة الأولى، وهو أثّر على توازن السيارات.

وقال بوتاس بعد لفّته الأولى على إطارات "ميديوم": "لم تكن الإطارات جاهزة بعد".

وواصل الزحام التأثير على لفّات السائقين بشكلٍ مكثّفٍ نسبيًا، كما بدأت بعض الأخطاء بالظهور مع بدء السائقين الضغط بأقصى ما لديهم بحثًا عن كلّ مكاسب في أرجاء الحلبة.

نتيجة لذلك كان الترتيب غريبًا بعض الشيء، وذلك في ظلّ فشل العديد من السائقين، بمن فيهم ثنائيّ مرسيدس، في تسجيل أزمنة على إطارات "سوفت".

لكنّ ذلك لم يمنع هاميلتون من التواجد في الصدارة بتوقيته البالغ 1:29.018 دقيقة على إطارات "ميديوم"، ليتقدّم بفارق 0.061 ثانية على زميله بوتاس.

ونجح بيير غاسلي في تسجيل لفّة قويّة على إطارات "سوفت" ليخطف المركز الثالث على بُعد 0.081 ثانية عن هاميلتون.

وبعد عددٍ من اللفّات غير الناجحة، تمكّن ماكس فيرشتابن في النهاية من إلحاق لفّة على التركيبة الألين ليتواجد رابعًا بفارق 0.195 ثانية عن غريمه هاميلتون، بالرغم من أنّه اختبر جناحًا خلفيًا ذي ارتكازيّة أعلى بالمقارنة مع التجارب الحرّة الأولى.

وقدّم فريق ألبين وتيرة قويّة ليتواجد سائقاه فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون في المركزين الخامس والسادس على التوالي على بُعد نصف ثانية تقريبًا عن الصدارة.

وحلّ كارلوس ساينز الإبن في المركز السابع لصالح فيراري متقدّمًا على يوكي تسونودا.

وتواصلت معاناة سيرجيو بيريز نهاية هذا الأسبوع ليكتفي بالمركز التاسع على متن سيارة ريد بُل وبالكاد تقدّم على شارل لوكلير العاشر بعد أن بلغ الفارق بينهما 0.004 ثانية.

وعرفت الدقائق الأخيرة انزلاق نيكيتا مازيبين عند المنعطف الأوّل، وكان هاميلتون قادمًا خلفه واضطرّ للخروج عن المسار سريعًا لتفادي الاصطدام به.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد تمتّعت هاميلتون بالوتيرة الأسرع في المجمل، بينما عانى فيرشتابن بشكلٍ غريب.

وعرفت الحصّة نهاية مبكّرة بعد أن تعرّض لوكلير لحادث قوي عند المنعطف الـ 22 بعد أن فقد السيطرة على القسم الخلفي من سيارته بشكلٍ مفاجئ على سرعة عالية ما تسبّب في اصطدام السيارة بقوّة بالجدار المقابل، لكنّه لم يُصبّ بأيّ أذى، حيث قال لفريقه: "آسفٌ يا شباب".

نتيجة الحصّة: