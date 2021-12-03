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فورمولا 1 / جائزة المملكة العربية السعوديّة تقرير التجارب

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس وحادث قوي للوكلير في التجارب الثانية في جدّة

أحرز البريطاني لويس هاميلتون الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية من جائزة المملكة العربيّة السعوديّة، في الوقت الذي تعرّض فيه شارل لوكلير لحادث قويٍ مع بقاء دقائق معدودة.

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس وحادث قوي للوكلير في التجارب الثانية في جدّة

تلألأ كورنيش جدّة بالأضواء الكاشفة وهو ما زاد من الإثارة بالنسبة للسائقين على الحلبة.

وعرفت حرارة المسار انخفاضًا بخمس درجات بالمقارنة مع التجارب الحرّة الأولى، وهو أثّر على توازن السيارات.

وقال بوتاس بعد لفّته الأولى على إطارات "ميديوم": "لم تكن الإطارات جاهزة بعد".

وواصل الزحام التأثير على لفّات السائقين بشكلٍ مكثّفٍ نسبيًا، كما بدأت بعض الأخطاء بالظهور مع بدء السائقين الضغط بأقصى ما لديهم بحثًا عن كلّ مكاسب في أرجاء الحلبة.

نتيجة لذلك كان الترتيب غريبًا بعض الشيء، وذلك في ظلّ فشل العديد من السائقين، بمن فيهم ثنائيّ مرسيدس، في تسجيل أزمنة على إطارات "سوفت".

لكنّ ذلك لم يمنع هاميلتون من التواجد في الصدارة بتوقيته البالغ 1:29.018 دقيقة على إطارات "ميديوم"، ليتقدّم بفارق 0.061 ثانية على زميله بوتاس.

ونجح بيير غاسلي في تسجيل لفّة قويّة على إطارات "سوفت" ليخطف المركز الثالث على بُعد 0.081 ثانية عن هاميلتون.

وبعد عددٍ من اللفّات غير الناجحة، تمكّن ماكس فيرشتابن في النهاية من إلحاق لفّة على التركيبة الألين ليتواجد رابعًا بفارق 0.195 ثانية عن غريمه هاميلتون، بالرغم من أنّه اختبر جناحًا خلفيًا ذي ارتكازيّة أعلى بالمقارنة مع التجارب الحرّة الأولى.

وقدّم فريق ألبين وتيرة قويّة ليتواجد سائقاه فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون في المركزين الخامس والسادس على التوالي على بُعد نصف ثانية تقريبًا عن الصدارة.

وحلّ كارلوس ساينز الإبن في المركز السابع لصالح فيراري متقدّمًا على يوكي تسونودا.

وتواصلت معاناة سيرجيو بيريز نهاية هذا الأسبوع ليكتفي بالمركز التاسع على متن سيارة ريد بُل وبالكاد تقدّم على شارل لوكلير العاشر بعد أن بلغ الفارق بينهما 0.004 ثانية.

وعرفت الدقائق الأخيرة انزلاق نيكيتا مازيبين عند المنعطف الأوّل، وكان هاميلتون قادمًا خلفه واضطرّ للخروج عن المسار سريعًا لتفادي الاصطدام به.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد تمتّعت هاميلتون بالوتيرة الأسرع في المجمل، بينما عانى فيرشتابن بشكلٍ غريب.

وعرفت الحصّة نهاية مبكّرة بعد أن تعرّض لوكلير لحادث قوي عند المنعطف الـ 22 بعد أن فقد السيطرة على القسم الخلفي من سيارته بشكلٍ مفاجئ على سرعة عالية ما تسبّب في اصطدام السيارة بقوّة بالجدار المقابل، لكنّه لم يُصبّ بأيّ أذى، حيث قال لفريقه: "آسفٌ يا شباب".

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 22 1:29.018     249.684
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 23 1:29.079 0.061 0.061 249.513
3 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 22 1:29.099 0.081 0.020 249.457
4 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 20 1:29.213 0.195 0.114 249.138
5 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 21 1:29.441 0.423 0.228 248.503
6 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 22 1:29.555 0.537 0.114 248.187
7 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 24 1:29.589 0.571 0.034 248.092
8 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 20 1:29.597 0.579 0.008 248.070
9 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 22 1:29.768 0.750 0.171 247.598
10 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 23 1:29.772 0.754 0.004 247.587
11 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 22 1:29.968 0.950 0.196 247.047
12 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 19 1:30.004 0.986 0.036 246.949
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 23 1:30.110 1.092 0.106 246.658
14 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 24 1:30.276 1.258 0.166 246.204
15 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 22 1:30.442 1.424 0.166 245.753
16 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 22 1:30.502 1.484 0.060 245.590
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 24 1:30.506 1.488 0.004 245.579
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 20 1:30.652 1.634 0.146 245.183
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 23 1:31.039 2.021 0.387 244.141
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 20 1:31.629 2.611 0.590 242.569
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