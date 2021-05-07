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هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية وفيرشتابن تاسعًا في برشلونة

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تقدّم البريطاني لويس هاميلتون ثنائيّة فريقه مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية من جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد، في ظلّ تواجد شارل لوكلير سائق فيراري على مقربة منهما.

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية وفيرشتابن تاسعًا في برشلونة

كانت الحركة سلسة أكثر مع انطلاقة هذه الحصّة في ظلّ التعوّد السريع للفرق والسائقين على المسار المألوف أصلًا.

وكانت الحلبة مزدحمة في أغلب الفترات في ظلّ سعي الجميع لإكمال محاكاة المسافات القصيرة قبل الانتقال إلى محاكاة السباق.

نتيجة لذلك فقد كان هناك بعض الزحام والأخطاء وهو ما حرم عددًا من السائقين من تسجيل أزمنة تعكس أداءهم الحقيقي وعلى رأسهم ثنائيّ ريد بُل.

وذهب الزمن الأسرع في الحصّة إلى البريطاني لويس هاميلتون الذي بلغ توقيته 1:18.170 دقيقة على متن سيارة مرسيدس.

وتقدّم بطل العالم سبع مرّات على زميله بوتاس متصدّر الفترة الصباحيّة، لكنّ أداءهما كان متقاربًا.

وبشكلٍ لافتٍ فإنّ شارل لوكلير كان قريبًا جدًا من ثنائيّ السهام الفضيّة، وذلك بعد أن كان الأسرع على الإطلاق في المقطع الثالث الأخير المتعرّج وهو ما يُعدّ واعدًا بالنسبة للحصان الجامح للجولة المقبلة في موناكو.

أمّا المركز الرابع فقد كان من نصيب إستيبان أوكون الذي تقدّم على زميله في ألبين فرناندو ألونسو في ظلّ تواجدهما على بُعد ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.

بدوره تقدّم بيير غاسلي على زميله في ألفا تاوري يوكي تسونودا ليتواجدا في المركزين السادس والسابع تواليًا.

من جانبه أضاع كارلوس ساينز الإبن وقتًا ثمينًا في المقطع الثالث على عكس زميله لوكلير ما تسبّب في اكتفائه بالمركز الثامن بفارق نصف ثانية عن الصدارة.

أمّا حصّة ريد بُل فقد كانت فوضويّة وكانت السيارة عصبيّة نسبيًا من جانب فيرشتابن، إذ بعد تأخّره في أوّل مقطعين من لفّته، كان القسم الأمامي من سيارته يترنّح بالخروج من المنعطف العاشر الجديد ما دفعه للتخلّي عن لفّته ويكتفي بالمركز التاسع ليتواجد مباشرة أمام زميله سيرجيو بيريز الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد كانت وتيرة لوكلير جيّدة في الحقيقة بالمقارنة مع ثنائيّ مرسيدس.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 32 1:18.170     214.378
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 31 1:18.309 0.139 0.139 213.998
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 28 1:18.335 0.165 0.026 213.927
4 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 29 1:18.466 0.296 0.131 213.570
5 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 30 1:18.518 0.348 0.052 213.428
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 32 1:18.593 0.423 0.075 213.225
7 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 30 1:18.619 0.449 0.026 213.154
8 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 30 1:18.674 0.504 0.055 213.005
9 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 26 1:18.785 0.615 0.111 212.705
10 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 23 1:18.918 0.748 0.133 212.346
11 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 30 1:18.947 0.777 0.029 212.268
12 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 28 1:19.092 0.922 0.145 211.879
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 29 1:19.122 0.952 0.030 211.799
14 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 29 1:19.134 0.964 0.012 211.767
15 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 28 1:19.195 1.025 0.061 211.604
16 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 30 1:19.213 1.043 0.018 211.556
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 29 1:19.957 1.787 0.744 209.587
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 26 1:20.046 1.876 0.089 209.354
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 30 1:20.326 2.156 0.280 208.624
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 27 1:20.753 2.583 0.427 207.521
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بيريز يعتمد ذات وجهة الإعدادات مثل فيرشتابن لتفادي "التشتت"

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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