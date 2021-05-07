هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية وفيرشتابن تاسعًا في برشلونة

كانت الحركة سلسة أكثر مع انطلاقة هذه الحصّة في ظلّ التعوّد السريع للفرق والسائقين على المسار المألوف أصلًا.

وكانت الحلبة مزدحمة في أغلب الفترات في ظلّ سعي الجميع لإكمال محاكاة المسافات القصيرة قبل الانتقال إلى محاكاة السباق.

نتيجة لذلك فقد كان هناك بعض الزحام والأخطاء وهو ما حرم عددًا من السائقين من تسجيل أزمنة تعكس أداءهم الحقيقي وعلى رأسهم ثنائيّ ريد بُل.

وذهب الزمن الأسرع في الحصّة إلى البريطاني لويس هاميلتون الذي بلغ توقيته 1:18.170 دقيقة على متن سيارة مرسيدس.

وتقدّم بطل العالم سبع مرّات على زميله بوتاس متصدّر الفترة الصباحيّة، لكنّ أداءهما كان متقاربًا.

وبشكلٍ لافتٍ فإنّ شارل لوكلير كان قريبًا جدًا من ثنائيّ السهام الفضيّة، وذلك بعد أن كان الأسرع على الإطلاق في المقطع الثالث الأخير المتعرّج وهو ما يُعدّ واعدًا بالنسبة للحصان الجامح للجولة المقبلة في موناكو.

أمّا المركز الرابع فقد كان من نصيب إستيبان أوكون الذي تقدّم على زميله في ألبين فرناندو ألونسو في ظلّ تواجدهما على بُعد ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.

بدوره تقدّم بيير غاسلي على زميله في ألفا تاوري يوكي تسونودا ليتواجدا في المركزين السادس والسابع تواليًا.

من جانبه أضاع كارلوس ساينز الإبن وقتًا ثمينًا في المقطع الثالث على عكس زميله لوكلير ما تسبّب في اكتفائه بالمركز الثامن بفارق نصف ثانية عن الصدارة.

أمّا حصّة ريد بُل فقد كانت فوضويّة وكانت السيارة عصبيّة نسبيًا من جانب فيرشتابن، إذ بعد تأخّره في أوّل مقطعين من لفّته، كان القسم الأمامي من سيارته يترنّح بالخروج من المنعطف العاشر الجديد ما دفعه للتخلّي عن لفّته ويكتفي بالمركز التاسع ليتواجد مباشرة أمام زميله سيرجيو بيريز الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد كانت وتيرة لوكلير جيّدة في الحقيقة بالمقارنة مع ثنائيّ مرسيدس.

نتيجة الحصّة: