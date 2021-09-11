هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية في مونزا

بالنظر إلى تمحور بقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع حول المسافات الطويلة، فقد ركّز السائقون على محاكاة الطلعات الطويلة للحصول على فكرة كاملة حول عمر مختلف تركيبات الإطارات.

ومثلما أشار سيرجيو بيريز بالأمس، فإنّ ريد بُل تمتّعت بوتيرة أفضل قليلًا على صعيد محاكاة المسافات الطويلة.

لكنّ برامج الجميع تعثّرت مع انتصاف الحصّة، وذلك بعد تعرّض كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري لحادث في المنعطف التاسع.

وبالنظر إلى توقّف سيارة الإسباني على المسار، فقد قرّرت إدارة السباق رفع العلم الأحمر من أجل إبعاد السيارة وتنظيف المسار، وهو ما تسبّب في خسارة الفرق لحوالي رُبع ساعة.

وترك ذلك فريق فيراري أمام سباقٍ ضدّ الزمن لتصليح السيارة قبل السباق القصير، خاصة بعد تضرّر نظام التعليق الأمامي.

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 20 دقيقة على النهاية، حيث سارع الجميع للدخول لاستئناف محاكاتهم.

إذ تقدّم هاميلتون حينها إلى الصدارة بالرغم من استخدامه لإطارات "هارد" مُسجّلًا 1:23.540 دقيقة.

وذهب المركز الثاني إلى زميله فالتيري بوتاس الذي عاد على إطارات "سوفت"، بينما اكتفى فيرشتابن بالمركز الثالث على بُعد أربعة أعشارٍ من الثانية ومباشرة أمام زميله سيرجيو بيريز.

وقدّم إستيبان أوكون وتيرة جيّدة لصالح ألبين ليحلّ خامسًا أمام المفاجأة روبرت كوبتسا وأنطونيو جيوفينازي.

أمّا فرناندو ألونسو فقد وضع سيارة ألبين الثاني في المركز الثامن، بينما أكمل بيير غاسلي ولاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

واكتفى المدافع عن ألوان الحصان الجامح على أرضه شارل لوكلير بالمركز الـ 11 بعد سلسلة من اللفّات على إطارات "ميديوم"، قبل أن يقول لفريقه بأنّه غير قادرٍ على المواصلة ويطلب العودة إلى خطّ الحظائر.

نتيجة الحصّة: