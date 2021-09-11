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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى تقرير التجارب

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية في مونزا

واصل البريطاني لويس هاميلتون أداءه القويّ ضمن عطلة نهاية أسبوع جائزة إيطاليا الكبرى بتصدّره التجارب الحرّة الثانية التي شهدت عمل الجميع على محاكاة السباق.

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية في مونزا

بالنظر إلى تمحور بقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع حول المسافات الطويلة، فقد ركّز السائقون على محاكاة الطلعات الطويلة للحصول على فكرة كاملة حول عمر مختلف تركيبات الإطارات.

ومثلما أشار سيرجيو بيريز بالأمس، فإنّ ريد بُل تمتّعت بوتيرة أفضل قليلًا على صعيد محاكاة المسافات الطويلة.

لكنّ برامج الجميع تعثّرت مع انتصاف الحصّة، وذلك بعد تعرّض كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري لحادث في المنعطف التاسع.

وبالنظر إلى توقّف سيارة الإسباني على المسار، فقد قرّرت إدارة السباق رفع العلم الأحمر من أجل إبعاد السيارة وتنظيف المسار، وهو ما تسبّب في خسارة الفرق لحوالي رُبع ساعة.

وترك ذلك فريق فيراري أمام سباقٍ ضدّ الزمن لتصليح السيارة قبل السباق القصير، خاصة بعد تضرّر نظام التعليق الأمامي.

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 20 دقيقة على النهاية، حيث سارع الجميع للدخول لاستئناف محاكاتهم.

إذ تقدّم هاميلتون حينها إلى الصدارة بالرغم من استخدامه لإطارات "هارد" مُسجّلًا 1:23.540 دقيقة.

وذهب المركز الثاني إلى زميله فالتيري بوتاس الذي عاد على إطارات "سوفت"، بينما اكتفى فيرشتابن بالمركز الثالث على بُعد أربعة أعشارٍ من الثانية ومباشرة أمام زميله سيرجيو بيريز.

وقدّم إستيبان أوكون وتيرة جيّدة لصالح ألبين ليحلّ خامسًا أمام المفاجأة روبرت كوبتسا وأنطونيو جيوفينازي.

أمّا فرناندو ألونسو فقد وضع سيارة ألبين الثاني في المركز الثامن، بينما أكمل بيير غاسلي ولاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

واكتفى المدافع عن ألوان الحصان الجامح على أرضه شارل لوكلير بالمركز الـ 11 بعد سلسلة من اللفّات على إطارات "ميديوم"، قبل أن يقول لفريقه بأنّه غير قادرٍ على المواصلة ويطلب العودة إلى خطّ الحظائر.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 25 1:23.246     250.520
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 24 1:23.468 0.222 0.222 249.853
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 23 1:23.662 0.416 0.194 249.274
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 29 1:23.917 0.671 0.255 248.516
5 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 20 1:24.263 1.017 0.346 247.496
6 88 Poland روبرت كوبتسا ألفا روميو فيراري 28 1:24.280 1.034 0.017 247.446
7 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 26 1:24.502 1.256 0.222 246.796
8 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 16 1:24.539 1.293 0.037 246.688
9 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 24 1:24.654 1.408 0.115 246.353
10 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 27 1:24.665 1.419 0.011 246.321
11 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 21 1:24.770 1.524 0.105 246.016
12 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 24 1:24.774 1.528 0.004 246.004
13 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 23 1:24.805 1.559 0.031 245.914
14 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 22 1:25.083 1.837 0.278 245.111
15 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 32 1:25.422 2.176 0.339 244.138
16 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 23 1:25.729 2.483 0.307 243.264
17 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 28 1:25.763 2.517 0.034 243.167
18 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 28 1:25.935 2.689 0.172 242.681
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 25 1:26.012 2.766 0.077 242.463
20 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 14 1:26.124 2.878 0.112 242.148
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