هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية في مونزا
واصل البريطاني لويس هاميلتون أداءه القويّ ضمن عطلة نهاية أسبوع جائزة إيطاليا الكبرى بتصدّره التجارب الحرّة الثانية التي شهدت عمل الجميع على محاكاة السباق.
بالنظر إلى تمحور بقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع حول المسافات الطويلة، فقد ركّز السائقون على محاكاة الطلعات الطويلة للحصول على فكرة كاملة حول عمر مختلف تركيبات الإطارات.
ومثلما أشار سيرجيو بيريز بالأمس، فإنّ ريد بُل تمتّعت بوتيرة أفضل قليلًا على صعيد محاكاة المسافات الطويلة.
لكنّ برامج الجميع تعثّرت مع انتصاف الحصّة، وذلك بعد تعرّض كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري لحادث في المنعطف التاسع.
وبالنظر إلى توقّف سيارة الإسباني على المسار، فقد قرّرت إدارة السباق رفع العلم الأحمر من أجل إبعاد السيارة وتنظيف المسار، وهو ما تسبّب في خسارة الفرق لحوالي رُبع ساعة.
وترك ذلك فريق فيراري أمام سباقٍ ضدّ الزمن لتصليح السيارة قبل السباق القصير، خاصة بعد تضرّر نظام التعليق الأمامي.
واستؤنفت الحصّة مع بقاء 20 دقيقة على النهاية، حيث سارع الجميع للدخول لاستئناف محاكاتهم.
إذ تقدّم هاميلتون حينها إلى الصدارة بالرغم من استخدامه لإطارات "هارد" مُسجّلًا 1:23.540 دقيقة.
وذهب المركز الثاني إلى زميله فالتيري بوتاس الذي عاد على إطارات "سوفت"، بينما اكتفى فيرشتابن بالمركز الثالث على بُعد أربعة أعشارٍ من الثانية ومباشرة أمام زميله سيرجيو بيريز.
وقدّم إستيبان أوكون وتيرة جيّدة لصالح ألبين ليحلّ خامسًا أمام المفاجأة روبرت كوبتسا وأنطونيو جيوفينازي.
أمّا فرناندو ألونسو فقد وضع سيارة ألبين الثاني في المركز الثامن، بينما أكمل بيير غاسلي ولاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.
واكتفى المدافع عن ألوان الحصان الجامح على أرضه شارل لوكلير بالمركز الـ 11 بعد سلسلة من اللفّات على إطارات "ميديوم"، قبل أن يقول لفريقه بأنّه غير قادرٍ على المواصلة ويطلب العودة إلى خطّ الحظائر.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|25
|1:23.246
|250.520
|2
|77
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|مرسيدس
|24
|1:23.468
|0.222
|0.222
|249.853
|3
|33
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|هوندا
|23
|1:23.662
|0.416
|0.194
|249.274
|4
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|هوندا
|29
|1:23.917
|0.671
|0.255
|248.516
|5
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|20
|1:24.263
|1.017
|0.346
|247.496
|6
|88
|روبرت كوبتسا
|ألفا روميو
|فيراري
|28
|1:24.280
|1.034
|0.017
|247.446
|7
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|ألفا روميو
|فيراري
|26
|1:24.502
|1.256
|0.222
|246.796
|8
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|16
|1:24.539
|1.293
|0.037
|246.688
|9
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|هوندا
|24
|1:24.654
|1.408
|0.115
|246.353
|10
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|27
|1:24.665
|1.419
|0.011
|246.321
|11
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|21
|1:24.770
|1.524
|0.105
|246.016
|12
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|24
|1:24.774
|1.528
|0.004
|246.004
|13
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|23
|1:24.805
|1.559
|0.031
|245.914
|14
|63
|جورج راسل
|ويليامز
|مرسيدس
|22
|1:25.083
|1.837
|0.278
|245.111
|15
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|هوندا
|32
|1:25.422
|2.176
|0.339
|244.138
|16
|9
|نيكيتا مازيبين
|هاس
|فيراري
|23
|1:25.729
|2.483
|0.307
|243.264
|17
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|28
|1:25.763
|2.517
|0.034
|243.167
|18
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|28
|1:25.935
|2.689
|0.172
|242.681
|19
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|25
|1:26.012
|2.766
|0.077
|242.463
|20
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|14
|1:26.124
|2.878
|0.112
|242.148
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