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فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى تقرير التجارب

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية على حلبة ريد بُل رينغ

نجح البريطاني لويس هاميلتون في تصدّر التجارب الحرّة الثانية من جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه على زميله فالتيري بوتاس وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية على حلبة ريد بُل رينغ

اتّجهت جميع الأنظار صوب الأحوال الجويّة مع بداية الحصّة، حيث قال كارلوس ساينز الإبن لمهندسه: "هل هناك أمطار قادمة؟" وكان ذلك ما أشارت إليه شاشات الرادار بالفعل.

نتيجة لذلك سارع الجميع إلى الدخول إلى الحلبة وهو ما خلق حالة من الزحام والفوضى لدرجة أنّ شارل لوكلير قال: "هذا خطيرٌ جدًا".

بالرغم من ذلك فقد نجح أغلب السائقين في تقديم لفّات سريعة، وذهب الزمن الأسرع في الحصّة إلى هاميلتون بعد أن حقّق 1:04.523 دقيقة.

وتقدّم البريطاني ثنائيّة فريقه مرسيدس بعد نجاح زميله بوتاس في الحلول ثانيًا، في حين كان المركز الثالث من نصيب ماكس فيرشتابن.

وقدّم فريق أستون مارتن لفّات قويّة عبر سائقَيه لانس سترول وسيباستيان فيتيل اللذين تواجدا في المركزين الرابع والخامس على التوالي، بالرغم من أنّ فجوة كبيرة نسبيًا فصلت بينهما وبين ثلاثيّ الصدارة.

كما نجح الناشئ يوكي تسونودا في التفوّق على زميله بيير غاسلي ليظفر بالمركز السادس بعد أن فصلت بينهما 0.023 ثانية.

وكان المركز الثامن من نصيب فرناندو ألونسو الذي تذمّر من الزحام الخطر قائلًا: "هذا لا يُصدّق".

وتواجد لاندو نوريس في المركز التاسع، في حين أكمل أنطونيو جيوفينازي ترتيب العشرة الأوائل لصالح ألفا روميو.

واقتصر سيرجيو بيريز على المركز الـ 11، وكذلك غاب ثنائيّ فيراري عن العشرة الأوائل.

وتأثّرت برامج السائقين في المراحل الأخيرة بعد تهاطلت بعض زخّات المطر.

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