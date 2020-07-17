هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المجر

تميّزت الحصّة ببرودة الأجواء والسحب الكثيفة التي غطّت سماء الحلبة، بالرغم من أنّ المسار نفسه كان جافًا بالكامل.

وانعكس ذلك عبر قلّة الحركة على المسار خلال المراحل الأولى، قبل أن يكسر ماكس فيرشتابن صمت الحلبة ويبدأ بإجراء بعض اللفّات، ومن ثمّ تلاه سائقا مرسيدس على إطارات "سوفت" في البداية.

وتركّز برنامج ريد بُل على تقييم الأداء عبر استخدام الطلاء الانسيابيّ، وذلك في ظلّ مواصلة الفريق السعي لتحسين أداء حزمة التحديثات التي قدّمها على مدار الأسبوعين الماضيين.

لكنّ الفرق اضطرّت لإيقاف برامجها بعد انتهاء نصف الساعة الأولى بقليل، وذلك بعد أن تهاطلت بعض زخّات المطر على الحلبة.

وبعد فترة من الهدوء، بدأ السائقون بالعودة تدريجيًا وتحسّنت حالة المسار سريعًا وهو ما سمح للسائقين باستئناف برامجهم.

وبالرغم من استخدامه للإطارات القاسية فإنّ هاميلتون نجح في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:16.003 دقيقة.

وتفوّق البريطاني بطبيعة الحال - بالنظر إلى عدم قدرة أيّ فريقٍ آخر على مجاراة السهام الفضيّة - على زميله فالتيري بوتاس الذي استخدم تركيبة "ميديوم" لإتمام أغلب برنامجه وحلّ خلفه بفارق 0.086 ثانية في ظلّ تمتّع مرسيدس بأفضليّة مريحة عن بقيّة منافساتها.

وفرضت ريسينغ بوينت نفسها مباشرة خلف مرسيدس في هذه الحصّة بتواجد ثنائيّ الفريق سيرجيو بيريز ولانس سترول في المركزين الثالث والرابع على التوالي، بالرغم من أنّ المكسيكي كان أقرب بكثيرٍ من مرسيدس بالمقارنة مع زميله الكندي، لكن يُشار إلى أنّهما استخدما إطارات "سوفت" لتسجيل أفضل أزمنتهما.

وكان بقيّة المنافسين أبطأ بأكثر من ثانية بدءًا من دانيال ريكاردو صاحب المركز الخامس.

وتقدّم سائق رينو على ثنائيّ فيراري سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير، بالرغم من أنّ ثلاثتهم استخدموا إطارات "ميديوم".

أمّا برنامج فيرشتابن فلم يكن واضحًا للغاية في هذه الحصّة واكتفى بالمركز الثامن بفارق 1.432 ثانية عن الصدارة.

وحلّ لاندور نوريس في المركز التاسع لصالح مكلارين، بينما أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: