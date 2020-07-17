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هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المجر

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هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المجر
من قبل:
17-07-2020

واصلت مرسيدس فرض هيمنتها على مجريات بطولة العالم للفورمولا واحد بالتوجّه إلى حلبة مختلفة من بوابة جائزة المجر الكبرى، في الوقت الذي أكّدت فيه ريسينغ بوينت نفسها كثاني أفضل سيارة خلفها في هذه الحصّة.

تميّزت الحصّة ببرودة الأجواء والسحب الكثيفة التي غطّت سماء الحلبة، بالرغم من أنّ المسار نفسه كان جافًا بالكامل.

وانعكس ذلك عبر قلّة الحركة على المسار خلال المراحل الأولى، قبل أن يكسر ماكس فيرشتابن صمت الحلبة ويبدأ بإجراء بعض اللفّات، ومن ثمّ تلاه سائقا مرسيدس على إطارات "سوفت" في البداية.

وتركّز برنامج ريد بُل على تقييم الأداء عبر استخدام الطلاء الانسيابيّ، وذلك في ظلّ مواصلة الفريق السعي لتحسين أداء حزمة التحديثات التي قدّمها على مدار الأسبوعين الماضيين.

لكنّ الفرق اضطرّت لإيقاف برامجها بعد انتهاء نصف الساعة الأولى بقليل، وذلك بعد أن تهاطلت بعض زخّات المطر على الحلبة.

وبعد فترة من الهدوء، بدأ السائقون بالعودة تدريجيًا وتحسّنت حالة المسار سريعًا وهو ما سمح للسائقين باستئناف برامجهم.

وبالرغم من استخدامه للإطارات القاسية فإنّ هاميلتون نجح في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:16.003 دقيقة.

وتفوّق البريطاني بطبيعة الحال - بالنظر إلى عدم قدرة أيّ فريقٍ آخر على مجاراة السهام الفضيّة - على زميله فالتيري بوتاس الذي استخدم تركيبة "ميديوم" لإتمام أغلب برنامجه وحلّ خلفه بفارق 0.086 ثانية في ظلّ تمتّع مرسيدس بأفضليّة مريحة عن بقيّة منافساتها.

وفرضت ريسينغ بوينت نفسها مباشرة خلف مرسيدس في هذه الحصّة بتواجد ثنائيّ الفريق سيرجيو بيريز ولانس سترول في المركزين الثالث والرابع على التوالي، بالرغم من أنّ المكسيكي كان أقرب بكثيرٍ من مرسيدس بالمقارنة مع زميله الكندي، لكن يُشار إلى أنّهما استخدما إطارات "سوفت" لتسجيل أفضل أزمنتهما.

وكان بقيّة المنافسين أبطأ بأكثر من ثانية بدءًا من دانيال ريكاردو صاحب المركز الخامس.

وتقدّم سائق رينو على ثنائيّ فيراري سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير، بالرغم من أنّ ثلاثتهم استخدموا إطارات "ميديوم".

أمّا برنامج فيرشتابن فلم يكن واضحًا للغاية في هذه الحصّة واكتفى بالمركز الثامن بفارق 1.432 ثانية عن الصدارة.

وحلّ لاندور نوريس في المركز التاسع لصالح مكلارين، بينما أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 37 1:16.003     207.512
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 37 1:16.089 0.086 0.086 207.278
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 20 1:16.530 0.527 0.441 206.083
4 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 35 1:16.967 0.964 0.437 204.913
5 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 28 1:17.200 1.197 0.233 204.295
6 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 26 1:17.238 1.235 0.038 204.194
7 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 29 1:17.404 1.401 0.166 203.756
8 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 28 1:17.435 1.432 0.031 203.675
9 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 26 1:17.523 1.520 0.088 203.444
10 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 35 1:17.615 1.612 0.092 203.202
11 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 32 1:17.675 1.672 0.060 203.046
12 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 35 1:17.713 1.710 0.038 202.946
13 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 28 1:17.727 1.724 0.014 202.910
14 8 France رومان غروجان هاس فيراري 35 1:17.890 1.887 0.163 202.485
15 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 31 1:17.969 1.966 0.079 202.280
16 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 35 1:18.292 2.289 0.323 201.445
17 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 30 1:18.425 2.422 0.133 201.104
18 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 29 1:18.574 2.571 0.149 200.722
19 88 Poland روبرت كوبتسا ألفا روميو فيراري 26 1:19.150 3.147 0.576 199.262
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الكاتب مروان الوافي

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