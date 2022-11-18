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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى تقرير التجارب

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في أبوظبي

واصلت مرسيدس منحى أدائها التصاعدي مؤخّرًا مع اختتام موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد وذلك عبر ضمان لويس هاميلتون صدارة التجارب الحرّة الأولى من جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة أمام زميله.

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في أبوظبي

بدأ السائقون بالعمل ضمن عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة لهذا الموسم، وكانت هذه الحصّة فرصة للفرق للاستعانة بالعديد من السائقين اليافعين.

لكنّ باتو أوارد المشارك لصالح مكلارين سرعان ما أورد وجود مشكلة، حيث قال: "هناك خطبٌ ما في السيارة"، وطلب منه مهندسه مواصلة السير على الغيار الثاني.

واستمرّ الوضع هادئًا في المجمل إلى أن أفرط لوغان سارجنت سائق ويليامز، الذي يسعى للحصول على رخصة القيادة الخاصة من أجل التسابق مع الفريق العام المقبل، في تأخير الكبح في المنعطف الأوّل وانزلقت سيارته، لكنّه تمكّن من تفادي الاصطدام بالحاجز وتمكّن من المواصلة، بالرغم من قوله: "لقد تدمّرت إطاراتي".

وبعد اختبار العديد من السائقين لتركيبات الإطارات الأكثر قساوة في البداية، انتقل العديدون إلى تركيبات "سوفت" و"ميديوم" في النصف الثاني من الحصّة.

وذهبت الصدارة إلى هاميلتون الذي سجّل 1:26.633 دقيقة على تركيبة "سوفت".

وتقدّم البريطاني على زميله جورج راسل الفائز بالسباق الماضي في البرازيل بفارق 0.220 ثانية.

ووضع شارل لوكلير سيارته فيراري في المركز الثالث بعد أن كان أبطأ بـ 0.035 ثانية من راسل.

وتقدّم أصيل موناكو على سيارتَي ريد بُل بقيادة سيرجيو بيريز وليام لاوسون الذي استلم سيارة ماكس فيرشتابن في هذه الحصّة.

وكانت الاحتفالات الخاصة حاضرة في مرآب أستون مارتن مع بدء عطلة نهاية الأسبوع الختاميّة في مسيرة سيباستيان فيتيل، وتمكّن الألماني من الحلول في المركز السادس أمام ناشئ فيراري الآخر.

وذهب المركز الثامن إلى دانيال ريكاردو الذي تقدّم على فالتيري بوتاس، بينما أكمل أليكسندر ألبون ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 21 1:26.633     219.449
2 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 30 1:26.853 0.220 0.220 218.893
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 22 1:26.888 0.255 0.035 218.805
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 23 1:26.967 0.334 0.079 218.607
5 36 New Zealand ليام لاوسون ريد بُل ريد بُل 22 1:27.201 0.568 0.234 218.020
6 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 20 1:27.268 0.635 0.067 217.853
7 39 Russian Federation روبرت شوارتزمان فيراري فيراري 24 1:27.429 0.796 0.161 217.451
8 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 21 1:27.619 0.986 0.190 216.980
9 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 23 1:27.655 1.022 0.036 216.891
10 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 26 1:27.840 1.207 0.185 216.434
11 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 28 1:27.845 1.212 0.005 216.422
12 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 27 1:27.891 1.258 0.046 216.308
13 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 28 1:27.991 1.358 0.100 216.063
14 88 Poland روبرت كوبتسا ألفا روميو فيراري 22 1:28.064 1.431 0.073 215.883
15 45 United States لوجان سارجينت ويليامز مرسيدس 23 1:28.098 1.465 0.034 215.800
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 20 1:28.142 1.509 0.044 215.692
17 51 Brazil بيترو فيتيبالدي هاس فيراري 26 1:28.204 1.571 0.062 215.541
18 28 Mexico باتو أوارد مكلارين مرسيدس 22 1:28.350 1.717 0.146 215.185
19 82 Australia جاك دوهان ألبين رينو 25 1:28.484 1.851 0.134 214.859
20 34 Brazil فيليبي دروغوفيتش أستون مارتن مرسيدس 23 1:28.672 2.039 0.188 214.403
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