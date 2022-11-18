هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في أبوظبي
واصلت مرسيدس منحى أدائها التصاعدي مؤخّرًا مع اختتام موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد وذلك عبر ضمان لويس هاميلتون صدارة التجارب الحرّة الأولى من جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة أمام زميله.
بدأ السائقون بالعمل ضمن عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة لهذا الموسم، وكانت هذه الحصّة فرصة للفرق للاستعانة بالعديد من السائقين اليافعين.
لكنّ باتو أوارد المشارك لصالح مكلارين سرعان ما أورد وجود مشكلة، حيث قال: "هناك خطبٌ ما في السيارة"، وطلب منه مهندسه مواصلة السير على الغيار الثاني.
واستمرّ الوضع هادئًا في المجمل إلى أن أفرط لوغان سارجنت سائق ويليامز، الذي يسعى للحصول على رخصة القيادة الخاصة من أجل التسابق مع الفريق العام المقبل، في تأخير الكبح في المنعطف الأوّل وانزلقت سيارته، لكنّه تمكّن من تفادي الاصطدام بالحاجز وتمكّن من المواصلة، بالرغم من قوله: "لقد تدمّرت إطاراتي".
وبعد اختبار العديد من السائقين لتركيبات الإطارات الأكثر قساوة في البداية، انتقل العديدون إلى تركيبات "سوفت" و"ميديوم" في النصف الثاني من الحصّة.
وذهبت الصدارة إلى هاميلتون الذي سجّل 1:26.633 دقيقة على تركيبة "سوفت".
وتقدّم البريطاني على زميله جورج راسل الفائز بالسباق الماضي في البرازيل بفارق 0.220 ثانية.
ووضع شارل لوكلير سيارته فيراري في المركز الثالث بعد أن كان أبطأ بـ 0.035 ثانية من راسل.
وتقدّم أصيل موناكو على سيارتَي ريد بُل بقيادة سيرجيو بيريز وليام لاوسون الذي استلم سيارة ماكس فيرشتابن في هذه الحصّة.
وكانت الاحتفالات الخاصة حاضرة في مرآب أستون مارتن مع بدء عطلة نهاية الأسبوع الختاميّة في مسيرة سيباستيان فيتيل، وتمكّن الألماني من الحلول في المركز السادس أمام ناشئ فيراري الآخر.
وذهب المركز الثامن إلى دانيال ريكاردو الذي تقدّم على فالتيري بوتاس، بينما أكمل أليكسندر ألبون ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|21
|1:26.633
|219.449
|2
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|30
|1:26.853
|0.220
|0.220
|218.893
|3
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|22
|1:26.888
|0.255
|0.035
|218.805
|4
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|23
|1:26.967
|0.334
|0.079
|218.607
|5
|36
|ليام لاوسون
|ريد بُل
|ريد بُل
|22
|1:27.201
|0.568
|0.234
|218.020
|6
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|20
|1:27.268
|0.635
|0.067
|217.853
|7
|39
|روبرت شوارتزمان
|فيراري
|فيراري
|24
|1:27.429
|0.796
|0.161
|217.451
|8
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|21
|1:27.619
|0.986
|0.190
|216.980
|9
|77
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|فيراري
|23
|1:27.655
|1.022
|0.036
|216.891
|10
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|26
|1:27.840
|1.207
|0.185
|216.434
|11
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|28
|1:27.845
|1.212
|0.005
|216.422
|12
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|27
|1:27.891
|1.258
|0.046
|216.308
|13
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|28
|1:27.991
|1.358
|0.100
|216.063
|14
|88
|روبرت كوبتسا
|ألفا روميو
|فيراري
|22
|1:28.064
|1.431
|0.073
|215.883
|15
|45
|لوجان سارجينت
|ويليامز
|مرسيدس
|23
|1:28.098
|1.465
|0.034
|215.800
|16
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|20
|1:28.142
|1.509
|0.044
|215.692
|17
|51
|بيترو فيتيبالدي
|هاس
|فيراري
|26
|1:28.204
|1.571
|0.062
|215.541
|18
|28
|باتو أوارد
|مكلارين
|مرسيدس
|22
|1:28.350
|1.717
|0.146
|215.185
|19
|82
|جاك دوهان
|ألبين
|رينو
|25
|1:28.484
|1.851
|0.134
|214.859
|20
|34
|فيليبي دروغوفيتش
|أستون مارتن
|مرسيدس
|23
|1:28.672
|2.039
|0.188
|214.403
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