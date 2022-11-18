هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في أبوظبي

بدأ السائقون بالعمل ضمن عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة لهذا الموسم، وكانت هذه الحصّة فرصة للفرق للاستعانة بالعديد من السائقين اليافعين.

لكنّ باتو أوارد المشارك لصالح مكلارين سرعان ما أورد وجود مشكلة، حيث قال: "هناك خطبٌ ما في السيارة"، وطلب منه مهندسه مواصلة السير على الغيار الثاني.

واستمرّ الوضع هادئًا في المجمل إلى أن أفرط لوغان سارجنت سائق ويليامز، الذي يسعى للحصول على رخصة القيادة الخاصة من أجل التسابق مع الفريق العام المقبل، في تأخير الكبح في المنعطف الأوّل وانزلقت سيارته، لكنّه تمكّن من تفادي الاصطدام بالحاجز وتمكّن من المواصلة، بالرغم من قوله: "لقد تدمّرت إطاراتي".

وبعد اختبار العديد من السائقين لتركيبات الإطارات الأكثر قساوة في البداية، انتقل العديدون إلى تركيبات "سوفت" و"ميديوم" في النصف الثاني من الحصّة.

وذهبت الصدارة إلى هاميلتون الذي سجّل 1:26.633 دقيقة على تركيبة "سوفت".

وتقدّم البريطاني على زميله جورج راسل الفائز بالسباق الماضي في البرازيل بفارق 0.220 ثانية.

ووضع شارل لوكلير سيارته فيراري في المركز الثالث بعد أن كان أبطأ بـ 0.035 ثانية من راسل.

وتقدّم أصيل موناكو على سيارتَي ريد بُل بقيادة سيرجيو بيريز وليام لاوسون الذي استلم سيارة ماكس فيرشتابن في هذه الحصّة.

وكانت الاحتفالات الخاصة حاضرة في مرآب أستون مارتن مع بدء عطلة نهاية الأسبوع الختاميّة في مسيرة سيباستيان فيتيل، وتمكّن الألماني من الحلول في المركز السادس أمام ناشئ فيراري الآخر.

وذهب المركز الثامن إلى دانيال ريكاردو الذي تقدّم على فالتيري بوتاس، بينما أكمل أليكسندر ألبون ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: