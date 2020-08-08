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فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى / تقرير التجارب

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الثالثة في بريطانيا

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هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الثالثة في بريطانيا
من قبل:
08-08-2020

تواجد لويس هاميلتون في صدارة ترتيب التجارب الحرّة الثالثة لجائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد بعد أن تفوّق على زميله في مرسيدس فالتيري بوتاس.

بعد المكوث في خطّ الحظائر لفترة طويلة في بداية الحصّة، أطلق السائقون برامجهم أخيرًا، وفي الوقت الذي استخدم فيه الجميع إطارات "سوفت"، فإنّ ثنائيّ فيراري دخل الحلبة على إطارات "ميديوم".

لكنّ المشكلة في إطارات "سوفت" كانت عدم قدرتها على الصمود لمسافة لفّة كاملة كون حرارتها ترتفع بشكلٍ مفرط قرب نهاية اللفّة.

وواجه ماكس فيرشتابن موجة غضبٍ حادة وكال الشتائم عبر اللاسلكي إلى لانس سترول. إذ كان الهولندي بصدد إكمال لفّة سريعة قويّة لكنّ سائق ريسينغ بوينت تواجد قريبًا جدًا من خطّ التسابق أمامه في منعطفَي ماغوتس وبيكيتس السريعَين وهو ما دفع سائق ريد بُل لإلغاء لفّته قائلًا إثر شتائمه: "كيف يُمكن له أن يكون أعمى بهذا الشكل".

وذهبت الصدارة إلى هاميلتون مع نهاية اللفّات الثانية بتوقيت وقدره 1:26.621 دقيقة، في الوقت الذي كانت فيه لفّة بوتاس أبطأ نتيجة مقطع أوّل غير جيّد في لفّته السريعة، لينتهي به المطاف أبطأ بفارق 0.163 ثانية.

واستغلّ لاندو نوريس إطارات "ميديوم" القادرة على الصمود للفّة كاملة من أجل تسجيل ثالث أفضل الأزمنة لصالح مكلارين، وكان على بُعد 0.581 ثانية عن الصدارة.

وتفوّق نيكو هلكنبرغ على زميله في ريسينغ بوينت سترول بفارق 0.007 ثانية ليحلّ رابعًا، بينما تواجد شارل لوكلير في المركز السادس.

وبعد أن حُرم من لفّته السريعة الثانية، فقد اكتفى فيرشتابن بالمركز السابع، لكنّ زميله أليكسندر ألبون كان قريبًا منه هذه المرّة وتواجد خلفه مباشرة بفارق 0.019 ثانية.

وأكمل إستيبان أوكون وكارلوس ساينز الإبن ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون 15 1:26.621     244.832
2 77 Finland فالتيري بوتاس 16 1:26.784 0.163 0.163 244.372
3 4 United Kingdom لاندو نوريس 20 1:27.202 0.581 0.418 243.200
4 27 Germany نيكو هلكنبرغ 16 1:27.256 0.635 0.054 243.050
5 18 Canada لانس سترول 15 1:27.263 0.642 0.007 243.030
6 16 Monaco شارل لوكلير 18 1:27.328 0.707 0.065 242.849
7 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 12 1:27.455 0.834 0.127 242.497
8 23 Thailand ألكسندر ألبون 15 1:27.474 0.853 0.019 242.444
9 31 France إستيبان أوكون 15 1:27.496 0.875 0.022 242.383
10 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 22 1:27.627 1.006 0.131 242.021
11 10 France بيير غاسلي 15 1:27.659 1.038 0.032 241.932
12 26 Russian Federation دانييل كفيات 18 1:27.754 1.133 0.095 241.671
13 5 Germany سيباستيان فيتيل 20 1:27.811 1.190 0.057 241.514
14 3 Australia دانيال ريكاردو 12 1:27.815 1.194 0.004 241.503
15 8 France رومان غروجان 15 1:28.076 1.455 0.261 240.787
16 6 Canada نيكولاس لاتيفي 14 1:28.125 1.504 0.049 240.653
17 63 United Kingdom جورج راسل 17 1:28.349 1.728 0.224 240.043
18 99 Italy أنطونيو جيوفينازي 13 1:28.468 1.847 0.119 239.720
19 7 Finland كيمي رايكونن 12 1:28.538 1.917 0.070 239.531
20 20 Denmark كيفن ماغنوسن 16 1:28.763 2.142 0.225 238.923
هورنر يتوقع من جميع الفرق التوقيع على اتفاقية الكونكورد الجديدة بالرغم من موقف مرسيدس

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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