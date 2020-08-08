هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الثالثة في بريطانيا

بعد المكوث في خطّ الحظائر لفترة طويلة في بداية الحصّة، أطلق السائقون برامجهم أخيرًا، وفي الوقت الذي استخدم فيه الجميع إطارات "سوفت"، فإنّ ثنائيّ فيراري دخل الحلبة على إطارات "ميديوم".

لكنّ المشكلة في إطارات "سوفت" كانت عدم قدرتها على الصمود لمسافة لفّة كاملة كون حرارتها ترتفع بشكلٍ مفرط قرب نهاية اللفّة.

وواجه ماكس فيرشتابن موجة غضبٍ حادة وكال الشتائم عبر اللاسلكي إلى لانس سترول. إذ كان الهولندي بصدد إكمال لفّة سريعة قويّة لكنّ سائق ريسينغ بوينت تواجد قريبًا جدًا من خطّ التسابق أمامه في منعطفَي ماغوتس وبيكيتس السريعَين وهو ما دفع سائق ريد بُل لإلغاء لفّته قائلًا إثر شتائمه: "كيف يُمكن له أن يكون أعمى بهذا الشكل".

وذهبت الصدارة إلى هاميلتون مع نهاية اللفّات الثانية بتوقيت وقدره 1:26.621 دقيقة، في الوقت الذي كانت فيه لفّة بوتاس أبطأ نتيجة مقطع أوّل غير جيّد في لفّته السريعة، لينتهي به المطاف أبطأ بفارق 0.163 ثانية.

واستغلّ لاندو نوريس إطارات "ميديوم" القادرة على الصمود للفّة كاملة من أجل تسجيل ثالث أفضل الأزمنة لصالح مكلارين، وكان على بُعد 0.581 ثانية عن الصدارة.

وتفوّق نيكو هلكنبرغ على زميله في ريسينغ بوينت سترول بفارق 0.007 ثانية ليحلّ رابعًا، بينما تواجد شارل لوكلير في المركز السادس.

وبعد أن حُرم من لفّته السريعة الثانية، فقد اكتفى فيرشتابن بالمركز السابع، لكنّ زميله أليكسندر ألبون كان قريبًا منه هذه المرّة وتواجد خلفه مباشرة بفارق 0.019 ثانية.

وأكمل إستيبان أوكون وكارلوس ساينز الإبن ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: