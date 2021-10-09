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فورمولا 1 / جائزة تركيا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يتفوّق في التصفيات وبوتاس ينطلق أوّلًا في تركيا

تصدّر البريطاني لويس هاميلتون التجارب التأهيليّة لجائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد، لكنّ زميله فالتيري بوتاس ورث قطب الانطلاق الأوّل بعد تطبيق عقوبة البريطاني.

هاميلتون يتفوّق في التصفيات وبوتاس ينطلق أوّلًا في تركيا

بدا هاميلتون المرشّح الأبرز لتحقيق المركز الأوّل بالدخول إلى القسم الثالث الحاسم، لكنّ زميله بوتاس كان ضمن دائرة المنافسة بعد أن كان الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوّل وسجّل الزمن الأسرع البالغ 1:23.071 دقيقة مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى.

لكنّ هاميلتون اختار العودة مبكّرًا لمحاولته الثانية ليُصبح أوّل من يكسر حاجز الـ 83 ثانية عبر تسجيله 1:22.868 دقيقة.

وبالرغم من تحسين بوتاس لزمنه قليلًا إثر ذلك، إلّا أنّه بقي خلفه بـ 0.130 دقيقة، ليضمن هاميلتون المركز الأوّل، وبالتالي انطلاقه من المركز الـ 11 إثر تطبيق عقوبة تغييره لمحرّكه.

وذهب المركز الثاني إلى بوتاس الذي سينطلق أوّلًا في السباق، في حين اكتفى فيرشتابن بالمركز الثالث على بُعد 0.328 ثانية عن هاميلتون.

وبشكلٍ مثيرٍ فإنّ شارل لوكلير قدّم لفّة قويّة أكّد بها وتيرة فيراري القويّة على حلبة إسطنبول بارك ليتواجد على بُعد 0.069 ثانية عن فيرشتابن ويحلّ رابعًا أمام صديقه بيير غاسلي.

وحلّ فرناندو ألونسو سادسًا أمام سيرجيو بيريز الذي تواصلت معاناته على صعيد اللفّة الواحدة، لكنّه سيلعب دورًا مهمًا في سباق الأحد لإعاقة هاميلتون قدر الإمكان.

وذهب المركز التاسع إلى لانس سترول سائق أستون مارتن، في حين أكمل يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.

وسينطلق جميع العشرة الأوائل على إطارات "ميديوم" ما عدا تسونودا الذي سيبدأ سباقه على إطارات "سوفت".

القسم الأوّل:

اصطفّت جميع السيارات في نهاية خطّ الحظائر قبل بداية الحصّة من أجل دخول المسار فورًا للحصول على لفّة سريعة على الإطارات الملساء على الحلبة الجافة في المجمل وذلك بالنظر إلى اقتراب الأمطار وتوقّع هطولها في غضون 3 دقائق من بداية الحصّة.

نتيجة لذلك كانت هناك حالة من الفوضى نسبيًا، وأقدم هاميلتون على تجاوز ثنائيّ فيراري بالتحضير للفّة السريعة، لكنّه سرعان ما انزلق منذ المنعطف الأوّل وتتالت الانزلاقات مع ساينز وفيرشتابن، حيث كان الجميع يتذمّر من برود الإطارات.

لكنّ تلك الأمطار لم تأتِ بغزارة كبيرة، وهو ما دفع السائقين لتغيير إطاراتهم بأخرى "سوفت" جديدة لمواصلة الضغط وتحسين الأزمنة.

نتيجة لذلك فقد جاءت بعض المفاجآت مع نهاية الحصّة وذلك بعبور ميك شوماخر إلى القسم الثاني بشكلٍ مثير على سيارة هاس، حيث كانت فرحته عارمة، بينما كان دانيال ريكاردو أوّل الخارجين من الحصّة أمام نيكولاس لاتيفي وأنطونيو جيوفينازي، في حين تذيّل كيمي رايكونن ونيكيتا مازيبين الترتيب.

القسم الثاني:

أقدم جميع السائقين ما عدا تسونودا على استخدام إطارات "ميديوم" لمحاولة التأهّل عليها بالنظر إلى مدى تآكل إطارات "سوفت" وعدم اعتبارها خيارًا جيّدًا لسباق الأحد.

وفي حين حاول البعض الضغط منذ المحاولة الأولى، اختار آخرون مثل هاميلتون وفيرشتابن إكمال بعض اللفّات لتحمية الإطارات أكثر.

وحلّق هاميلتون وحيدًا في الصدارة بزمنٍ قياسي جديد في تلك المرحلة بلغ 1:23.082 دقيقة.

في المقابل كان سيباستيان فيتيل أوّل الخارجين في المركز الـ 11 أمام إستيبان أوكون، في حين ارتكب جورج راسل خطأً في المنعطف الأخير ما حرمه من تحسين زمنه واقتصاره على المركز الـ 13 بعد أن كان يتّجه لتسجيل زمن واعد، واعتذر البريطاني قائلًا: "آسفٌ يا شباب، لقد كانت لفّة جيّدة".

أمّا شوماخر وضمن مشاركته الأولى في القسم الثاني فقد حلّ في المركز الـ 14.

من جانبه اختار ساينز عدم إكمال أيّ لفّة في هذا القسم بالنظر إلى انطلاقه من المركز الأخير في جميع الأحوال.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 1:22.998   231.533
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 1:23.196 0.198 230.982
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:23.265 0.267 230.790
4 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 1:23.326 0.328 230.621
5 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:23.477 0.479 230.204
6 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 1:23.706 0.708 229.574
7 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 1:23.954 0.956 228.896
8 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 1:24.305 1.307 227.943
9 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 1:24.368 1.370 227.773
10 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:24.795 1.797 226.626
11 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:22.868   231.896
12 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:24.842 1.844 226.501
13 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 1:25.007 2.009 226.061
14 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 1:25.200 2.202 225.549
15 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:25.881 2.883 223.760
16 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:26.086 3.088 223.227
17 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 1:26.430 3.432 222.339
18 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 1:27.525 4.527 219.557
19 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 1:28.449 5.451 217.264
20 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري  
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