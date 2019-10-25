هاميلتون يتفوّق على لوكلير في التجارب الحرّة الأولى في المكسيك

لم تشهد الحلبة أيّ حركة تُذكر تقريبًا في بداية الحصّة وذلك لأنّ المسار كان لا يزال رطبًا بعض الشيء.

واقتصر الجميع على قلّة من اللفّات الاستطلاعيّة على إطارات "انترميديت" في البداية، إلى أن شرع السائقون في الدخول أخيرًا مع نهاية نصف الساعة الأولى.

وقال فالتيري بوتاس عبر اللاسلكي عندما سأله مهندسه عن حالة المسار: "رطبٌ بعض الشيء، لكن ليس كما لو أنّه لا يُمكن القيادة عليه".

لكن بالرغم من أنّ المسار كان جافًا إلّا أنّ مستويات التماسك كانت لا تزال ضعيفة وهو ما أدّى إلى إغلاق السائقين لمكابحهم في العديد من المناسبات، إلى جانب معاناتهم من الكثير من الانزلاقات خاصة عند المنعطف الـ 11.

وبعد عودة السائقين لإتمام سلاسل اللفّات الثانية على إطارات جديدة مع نهاية الساعة الأولى، انزلق لانس سترول عند الدخول للمنعطف الأخير من الحلبة واصطدم بشكلٍ جانبي بالجدار.

وفي حين أنّه تمكّن من قيادة سيارته نحو خطّ الحظائر، إلّا أنّ إدارة السباق قرّرت اعتماد العلم الأحمر من أجل تنظيف المسار وتصليح الجدار

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 21 دقيقة على النهاية، لهذا السبب سارع الجميع إلى الدخول إلى الحلبة دفعة واحدة تقريبًا.

ونجح هاميلتون في تحقيق الزمن الأسرع البالغ 1:17.327 دقيقة واستخدم إطارات "سوفت" لتحقيق ذلك.

في المقابل حلّ لوكلير ثانيًا بفارق 0.119 ثانية، لكنّ أصيل موناكو اقتصر على استخدام إطارات "ميديوم" في الطلعتين، ما يعني تمتّعه نظريًا بالأفضليّة.

بدوره كان ماكس فيرشتابن ضمن دائرة المنافسة على متن سيارة ريد بُل، إذ في حين أنّه حلّ ثالثًا، إلّا أنّ الفارق بينه وبين لوكلير بلغ 0.015 ثانية فقط.

لكنّ فجوة كبيرة فصلت بين ثلاثيّ الصدارة والثلاثيّ الآخر خلفه، إذ تمكّن أليكسندر ألبون من التواجد في المركز الرابع أمام فالتيري بوتاس وسيباستيان فيتيل، لكنّ ثلاثتهم كانوا أبطأ بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية من الصدارة.

وكان كارلوس ساينز الإبن أفضل البقيّة مجدّدًا لصالح مكلارين، حيث تفوّق بأريحيّة على ثنائيّ تورو روسو بيير غاسلي ودانييل كفيات، بينما أكمل أنطونيو جيوفينازي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: