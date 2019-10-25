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فورمولا 1 / جائزة المكسيك الكبرى / تقرير التجارب

هاميلتون يتفوّق على لوكلير في التجارب الحرّة الأولى في المكسيك

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هاميلتون يتفوّق على لوكلير في التجارب الحرّة الأولى في المكسيك
من قبل:
25-10-2019

بدأ لويس هاميلتون عطلة نهاية أسبوع جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد، التي تمثّل فرصته الأولى لحسم لقب 2019، على نحوٍ جيّد عبر تصدّر التجارب الحرّة الأولى أمام شارل لوكلير وماكس فيرشتابن.

لم تشهد الحلبة أيّ حركة تُذكر تقريبًا في بداية الحصّة وذلك لأنّ المسار كان لا يزال رطبًا بعض الشيء.

واقتصر الجميع على قلّة من اللفّات الاستطلاعيّة على إطارات "انترميديت" في البداية، إلى أن شرع السائقون في الدخول أخيرًا مع نهاية نصف الساعة الأولى.

وقال فالتيري بوتاس عبر اللاسلكي عندما سأله مهندسه عن حالة المسار: "رطبٌ بعض الشيء، لكن ليس كما لو أنّه لا يُمكن القيادة عليه".

لكن بالرغم من أنّ المسار كان جافًا إلّا أنّ مستويات التماسك كانت لا تزال ضعيفة وهو ما أدّى إلى إغلاق السائقين لمكابحهم في العديد من المناسبات، إلى جانب معاناتهم من الكثير من الانزلاقات خاصة عند المنعطف الـ 11.

وبعد عودة السائقين لإتمام سلاسل اللفّات الثانية على إطارات جديدة مع نهاية الساعة الأولى، انزلق لانس سترول عند الدخول للمنعطف الأخير من الحلبة واصطدم بشكلٍ جانبي بالجدار.

وفي حين أنّه تمكّن من قيادة سيارته نحو خطّ الحظائر، إلّا أنّ إدارة السباق قرّرت اعتماد العلم الأحمر من أجل تنظيف المسار وتصليح الجدار

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 21 دقيقة على النهاية، لهذا السبب سارع الجميع إلى الدخول إلى الحلبة دفعة واحدة تقريبًا.

ونجح هاميلتون في تحقيق الزمن الأسرع البالغ 1:17.327 دقيقة واستخدم إطارات "سوفت" لتحقيق ذلك.

في المقابل حلّ لوكلير ثانيًا بفارق 0.119 ثانية، لكنّ أصيل موناكو اقتصر على استخدام إطارات "ميديوم" في الطلعتين، ما يعني تمتّعه نظريًا بالأفضليّة.

بدوره كان ماكس فيرشتابن ضمن دائرة المنافسة على متن سيارة ريد بُل، إذ في حين أنّه حلّ ثالثًا، إلّا أنّ الفارق بينه وبين لوكلير بلغ 0.015 ثانية فقط.

لكنّ فجوة كبيرة فصلت بين ثلاثيّ الصدارة والثلاثيّ الآخر خلفه، إذ تمكّن أليكسندر ألبون من التواجد في المركز الرابع أمام فالتيري بوتاس وسيباستيان فيتيل، لكنّ ثلاثتهم كانوا أبطأ بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية من الصدارة.

وكان كارلوس ساينز الإبن أفضل البقيّة مجدّدًا لصالح مكلارين، حيث تفوّق بأريحيّة على ثنائيّ تورو روسو بيير غاسلي ودانييل كفيات، بينما أكمل أنطونيو جيوفينازي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل عدد اللفات الزمن الفارق الفاصل كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 25 01:17.327     200.375
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري 23 01:17.446 00.119 00.119 200.067
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 17 01:17.461 00.134 00.015 200.028
4 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل 21 01:17.949 00.622 00.488 198.776
5 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس 25 01:18.005 00.678 00.056 198.633
6 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري 20 01:18.218 00.891 00.213 198.092
7 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين 21 01:18.401 01.074 00.183 197.630
8 10 France بيير غاسلي تورو روسو 23 01:18.593 01.266 00.192 197.147
9 26 Russian Federation دانييل كفيات تورو روسو 27 01:18.835 01.508 00.242 196.542
10 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو 22 01:18.959 01.632 00.124 196.233
11 27 Germany نيكو هلكنبرغ رينو 22 01:19.011 01.684 00.052 196.104
12 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس 22 01:19.013 01.686 00.002 196.099
13 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو 22 01:19.205 01.878 00.192 195.624
14 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 23 01:19.299 01.972 00.094 195.392
15 3 Australia دانيال ريكاردو رينو 23 01:19.499 02.172 00.200 194.900
16 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت 21 01:19.679 02.352 00.180 194.460
17 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت 23 01:19.717 02.390 00.038 194.367
18 8 France رومان غروجان هاس 22 01:19.850 02.523 00.133 194.043
19 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز 26 01:20.548 03.221 00.698 192.362
20 40 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز 30 01:21.566 04.239 01.018 189.961
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة المكسيك الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب مروان الوافي

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