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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى تقرير التجارب

هاميلتون يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الثالثة الأخيرة في أبوظبي

سجّل البريطاني لويس هاميلتون الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الثالثة من جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد متفوّقًا على غريمه ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

هاميلتون يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الثالثة الأخيرة في أبوظبي

اختار فيرشتابن الدخول مبكّرًا إلى الحلبة على غير المعتاد مستخدمًا إطارات "ميديوم" بالرغم من أنّ الأجواء كانت حارة ولا تعكس ما سيكون عليه الوضع مساءً.

ودخل سائقا مرسيدس إلى الحلبة بعد ذلك على إطارات "سوفت" مباشرة، حيث قفز هاميلتون سريعًا إلى الصدارة.

وعاد فيرشتابن في منتصف الحصّة على ذات مجموعة إطارات "ميديوم" تلك لإتمام محاكاة للمسافات الطويلة، لكنّها لم تبدُ لافتة مثلما كانت عليه بالأمس.

في المقابل واصل هاميلتون التركيز على وتيرة اللفّة الواحدة وعاد مجدّدًا للتحليق على إطارات "سوفت" مُسجّلًا 1:23.274 دقيقة ليكون أسرع بثانية ونصف تقريبًا من ريد بُل في تلك المرحلة.

ولدى عودته على إطارات "سوفت" جديدة، لم يتمكّن هاميلتون من تحسين زمنه بعد انزلاقه في العديد من الأماكن، حيث قال عبر اللاسلكي: "الإطارات الخلفيّة حارة جدًا يا رجل".

لكنّ زمنه بقي كافيًا ليضمن صدارة الحصّة، في حين أحرز فيرشتابن تقدّمًا بعد بعض المشاكل الطفيفة في جناحه الخلفي ليتواجد على بُعد 0.214 ثانية عن غريمه وسط اعتراف ريد بُل بصعوبة مجاراتها لمرسيدس في التصفيات.

وذهب المركز الثالث إلى فالتيري بوتاس، لكنّه كان على بُعد ثلاثة أرباع الثانية عن الصدارة.

وكان بيريز قريبًا من نظيره الفنلندي بتواجده رابعًا في النهاية على بُعد 0.022 ثانية عنه.

وحلّ لاندو نوريس خامسًا عبر لفّة قويّة على متن سيارته مكلارين ليتقدّم على مفاجأة عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن يوكي تسونودا الذي حلّ سادسًا أمام زميله بيير غاسلي.

وذهب المركز الثامن إلى كارلوس ساينز الإبن الذي اختار فريقه فيراري استخدام إطارات "ميديوم" لتسجيل أسرع لفّة في هذه الحصّة.

وتواجد دانيال ريكاردو في المركز التاسع أمام شارل لوكلير الذي أكمل العشرة الأوائل ولم تفصل بينهما سوى 0.025 ثانية.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 23 1:23.274     240.103
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 23 1:23.488 0.214 0.214 239.488
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 21 1:24.025 0.751 0.537 237.957
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 21 1:24.047 0.773 0.022 237.895
5 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 17 1:24.106 0.832 0.059 237.728
6 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 22 1:24.223 0.949 0.117 237.398
7 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 22 1:24.251 0.977 0.028 237.319
8 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 20 1:24.595 1.321 0.344 236.354
9 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 16 1:24.733 1.459 0.138 235.969
10 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 21 1:24.758 1.484 0.025 235.899
11 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 22 1:24.821 1.547 0.063 235.724
12 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 18 1:24.834 1.560 0.013 235.688
13 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 23 1:25.037 1.763 0.203 235.125
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 18 1:25.048 1.774 0.011 235.095
15 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 19 1:25.094 1.820 0.046 234.968
16 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 25 1:25.115 1.841 0.021 234.910
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 22 1:25.220 1.946 0.105 234.620
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 19 1:25.322 2.048 0.102 234.340
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 18 1:25.340 2.066 0.018 234.291
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 19 1:26.332 3.058 0.992 231.598
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