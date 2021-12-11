هاميلتون يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الثالثة الأخيرة في أبوظبي

اختار فيرشتابن الدخول مبكّرًا إلى الحلبة على غير المعتاد مستخدمًا إطارات "ميديوم" بالرغم من أنّ الأجواء كانت حارة ولا تعكس ما سيكون عليه الوضع مساءً.

ودخل سائقا مرسيدس إلى الحلبة بعد ذلك على إطارات "سوفت" مباشرة، حيث قفز هاميلتون سريعًا إلى الصدارة.

وعاد فيرشتابن في منتصف الحصّة على ذات مجموعة إطارات "ميديوم" تلك لإتمام محاكاة للمسافات الطويلة، لكنّها لم تبدُ لافتة مثلما كانت عليه بالأمس.

في المقابل واصل هاميلتون التركيز على وتيرة اللفّة الواحدة وعاد مجدّدًا للتحليق على إطارات "سوفت" مُسجّلًا 1:23.274 دقيقة ليكون أسرع بثانية ونصف تقريبًا من ريد بُل في تلك المرحلة.

ولدى عودته على إطارات "سوفت" جديدة، لم يتمكّن هاميلتون من تحسين زمنه بعد انزلاقه في العديد من الأماكن، حيث قال عبر اللاسلكي: "الإطارات الخلفيّة حارة جدًا يا رجل".

لكنّ زمنه بقي كافيًا ليضمن صدارة الحصّة، في حين أحرز فيرشتابن تقدّمًا بعد بعض المشاكل الطفيفة في جناحه الخلفي ليتواجد على بُعد 0.214 ثانية عن غريمه وسط اعتراف ريد بُل بصعوبة مجاراتها لمرسيدس في التصفيات.

وذهب المركز الثالث إلى فالتيري بوتاس، لكنّه كان على بُعد ثلاثة أرباع الثانية عن الصدارة.

وكان بيريز قريبًا من نظيره الفنلندي بتواجده رابعًا في النهاية على بُعد 0.022 ثانية عنه.

وحلّ لاندو نوريس خامسًا عبر لفّة قويّة على متن سيارته مكلارين ليتقدّم على مفاجأة عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن يوكي تسونودا الذي حلّ سادسًا أمام زميله بيير غاسلي.

وذهب المركز الثامن إلى كارلوس ساينز الإبن الذي اختار فريقه فيراري استخدام إطارات "ميديوم" لتسجيل أسرع لفّة في هذه الحصّة.

وتواجد دانيال ريكاردو في المركز التاسع أمام شارل لوكلير الذي أكمل العشرة الأوائل ولم تفصل بينهما سوى 0.025 ثانية.

نتيجة الحصّة: