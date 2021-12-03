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فورمولا 1 / جائزة المملكة العربية السعوديّة تقرير التجارب

هاميلتون يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.056 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في السعوديّة

عرفت التجارب الحرّة الأولى من جائزة المملكة العربيّة السعوديّة للفورمولا واحد عرضًا رائعًا على حلبة كورنيش جدّة السريعة، في ظلّ تفوّق لويس هاميلتون على غريمه ماكس فيرشتابن بـ 0.056 ثانية.

هاميلتون يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.056 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في السعوديّة

سارع السائقون إلى الدخول إلى الحلبة من أجل التعوّد على المسار الجديد بالكامل عليهم.

وكانت لقطات الفيديو من على سيارة فيرشتابن حابسة للأنفاس أثناء عبوره المنعطفات المنسابة المتتابعة بأقصى سرعة.

واختلفت استراتيجيات الفرق، حيث اختار البعض الدخول مباشرة على إطارات "سوفت" مثل مرسيدس، بينما اختار آخرون اختبار تركيبة "هارد" أوّلًا.

وكانت السرعة خياليّة بالفعل في أرجاء كورنيش جدّة، حيث نجح فيرشتابن في تسجيل الزمن الأسرع في النصف الأوّل من الحصّة والبالغ 1:30.014 دقيقة بالرغم من استخدامه إطارات "هارد".

وقال بوتاس بعد طلعته الثانية وتقدّمه إلى الصدارة: "هذه الحلبة رائعة!" في إشارة لاستمتاعه بتصميم المسار.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى البريطاني هاميلتون بعد أن سجّل 1:29.786 دقيقة ضمن طلعته الأخيرة.

وتقدّم البريطاني على غريمه فيرشتابن بفارق 0.056 ثانية، ففي حين أنّ الأخير دخل على إطارات "سوفت" في النصف الثاني من الحصّة إلّا أنّه بدا أنّه واجه مشاكل على صعيد التوازن عليها ولم يُحسّن زمنه عليها إلّا في آخر لفّة وبفارق طفيف وارتكب عدّة أخطاء عليها على عكس لفّاته على إطارات "هارد".

في المقابل حلّ بوتاس بـ 0.223 ثانية ويبدو أنّ المنافسة ستكون متقاربة للغاية بين ثنائيّ مرسيدس وفيرشتابن.

وواصل بيير غاسلي أداءه اللافت مؤخّرًا على صعيد اللفّة الواحدة لصالح فريق ألفا تاوري ليحلّ رابعًا ضمن مجال نصف ثانية عن الصدارة.

وذهب المركز الخامس بشكلٍ مثير إلى أنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو الذي نجح في التقدّم على ثنائيّ فيراري كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير.

وتواجد دانيال ريكاردو في المركز الثامن لصالح مكلارين بعد أن تقدّم على فرناندو ألونسو سائق ألبين، في حين أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 21 1:29.786     247.548
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 23 1:29.842 0.056 0.056 247.394
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 24 1:30.009 0.223 0.167 246.935
4 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 28 1:30.263 0.477 0.254 246.240
5 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 27 1:30.318 0.532 0.055 246.090
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 26 1:30.564 0.778 0.246 245.422
7 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 26 1:30.600 0.814 0.036 245.324
8 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 25 1:30.608 0.822 0.008 245.302
9 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 27 1:30.842 1.056 0.234 244.670
10 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 25 1:30.886 1.100 0.044 244.552
11 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 27 1:30.960 1.174 0.074 244.353
12 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 29 1:31.023 1.237 0.063 244.184
13 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 23 1:31.029 1.243 0.006 244.168
14 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 25 1:31.044 1.258 0.015 244.128
15 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 26 1:31.099 1.313 0.055 243.980
16 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 26 1:31.296 1.510 0.197 243.454
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 28 1:31.343 1.557 0.047 243.328
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 24 1:31.525 1.739 0.182 242.845
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 27 1:31.821 2.035 0.296 242.062
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 23 1:33.464 3.678 1.643 237.807
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