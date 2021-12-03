هاميلتون يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.056 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في السعوديّة

سارع السائقون إلى الدخول إلى الحلبة من أجل التعوّد على المسار الجديد بالكامل عليهم.

وكانت لقطات الفيديو من على سيارة فيرشتابن حابسة للأنفاس أثناء عبوره المنعطفات المنسابة المتتابعة بأقصى سرعة.

واختلفت استراتيجيات الفرق، حيث اختار البعض الدخول مباشرة على إطارات "سوفت" مثل مرسيدس، بينما اختار آخرون اختبار تركيبة "هارد" أوّلًا.

وكانت السرعة خياليّة بالفعل في أرجاء كورنيش جدّة، حيث نجح فيرشتابن في تسجيل الزمن الأسرع في النصف الأوّل من الحصّة والبالغ 1:30.014 دقيقة بالرغم من استخدامه إطارات "هارد".

وقال بوتاس بعد طلعته الثانية وتقدّمه إلى الصدارة: "هذه الحلبة رائعة!" في إشارة لاستمتاعه بتصميم المسار.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى البريطاني هاميلتون بعد أن سجّل 1:29.786 دقيقة ضمن طلعته الأخيرة.

وتقدّم البريطاني على غريمه فيرشتابن بفارق 0.056 ثانية، ففي حين أنّ الأخير دخل على إطارات "سوفت" في النصف الثاني من الحصّة إلّا أنّه بدا أنّه واجه مشاكل على صعيد التوازن عليها ولم يُحسّن زمنه عليها إلّا في آخر لفّة وبفارق طفيف وارتكب عدّة أخطاء عليها على عكس لفّاته على إطارات "هارد".

في المقابل حلّ بوتاس بـ 0.223 ثانية ويبدو أنّ المنافسة ستكون متقاربة للغاية بين ثنائيّ مرسيدس وفيرشتابن.

وواصل بيير غاسلي أداءه اللافت مؤخّرًا على صعيد اللفّة الواحدة لصالح فريق ألفا تاوري ليحلّ رابعًا ضمن مجال نصف ثانية عن الصدارة.

وذهب المركز الخامس بشكلٍ مثير إلى أنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو الذي نجح في التقدّم على ثنائيّ فيراري كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير.

وتواجد دانيال ريكاردو في المركز الثامن لصالح مكلارين بعد أن تقدّم على فرناندو ألونسو سائق ألبين، في حين أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: